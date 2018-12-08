超A評論》十字路上的馬來西亞

中國一帶一路倡議中馬來西亞佔有重要角色，外來投資與地緣政治，國內政治高度相關，斷不能獨自考量。馬哈迪領導的「希望聯盟」成功逆轉執政60年的國陣，亦使一帶一路在馬來西亞的核心建設項目紛紛喊停，而《新棋局》一書，正是協助讀者理解馬來西亞政局之參考，對於關心東協政經發展的讀者，充宜多加關注。

王文岳／國立暨南國際大學東南亞學系助理教授

日前，筆者收到了馬來西亞華裔學者蔡怡竑博士寄來的新書《新棋局：絲路上的馬來西亞與中國》（以下稱《新棋局》），筆者與蔡博士結識於香港的學術研討會，該次研討會的主題是「一帶一路倡議」與東南亞各國的回應。由於馬來西亞為東南亞參與「一帶一路倡議」最深的國家，再加上馬來西亞族群的特性，馬來西亞的華文媒體該時多數熱切希望一帶一路帶來的「地區連結性」（regional connectivity）能夠通過基礎建設的改善，加速經濟的發展，然而，後來馬來西亞變天，政經情勢變化，極待在地的專家看法，蔡怡竑博士這本專著，適時填補了這樣的認知缺口。

在《新棋局》一書中，作者由地緣與戰略的觀點，解釋馬來西亞與中國、美國、日本的互動。在主要的五個章節中，就馬來半島情勢、區域經濟整合競爭、一帶一路的機會與挑戰、大國與馬來西亞的互動、馬中關係作出深入淺出的剖析。無論是想要瞭解中國一帶一路倡議在東南亞佈局的讀者、想要明白東南亞安全局勢的專家，或是東南亞區域的學者均可以在《新棋局》一書中獲得想要的養分。特別是作者在一帶一路倡議的分析中，直指中國作為一帶一路核心，參與國為輻輳的政治經濟面向，中國在馬來西亞的重要投資項目，包括吉打州魯海豐綜合農漁產業園、關丹產業園區、東海岸鐵路、皇京港、依斯干達特區、大馬城均有清楚的說明，有鑑於馬來西亞為參與一帶一路倡議最深的東南亞國家，馬來西亞實為延伸理解一帶一路倡議全貌的最佳案例。

馬來西亞華裔學者蔡怡竑博士的新書《新棋局：絲路上的馬來西亞與中國》。（香港聯合書刊物流有限公司）

馬來西亞是多族群國家，但馬來人優先的原則下，馬來人在馬來西亞政治與經濟的決策中仍然佔有重要地位。馬來人與華人對於一帶一路的認知雖然並不完全相同，但在馬來西亞本地的民調機構「莫迪凱」（Merdeca）的調查中，馬來人與華人普遍似乎對於一帶一路的觀感都很正面，並無太大的族裔差異。然而，政治與經濟向來無法分離，爭取連任的前首相納吉任命馬來西亞華人商會擔任中介的角色，2011年馬中商務理事會主席黃家定被任命為馬來西亞首相中國事務特使，直接參與中資進入馬來西亞的相關決策，再加上作為前馬來西亞執政聯盟之一的馬華公會的政治關係，中國在馬中關係中的代理人現象，對於台灣的讀者應該非常熟悉。

因著華人身分認同與利益的互動，在2018年的馬來西亞大選中，執政的納吉政府大打中國牌，馬華公會會長廖中萊宣傳布條上甚至使用習近平的肖像，在野的馬哈迪即表示如果「希望聯盟」（Pakatan Harapan）執政，必定檢討與中國的合作案，特別是新隆高鐵計畫。而中國在伊斯干達特區的發展也被指為「超乎尋常」。雖然最後馬來西亞大選「中國因素」的影響遠不如在台灣深刻，但領導希盟推翻國陣長年執政的馬哈迪在重掌大位以後，對於一帶一路相關項目做出檢討與停止的多項決定，卻使展現了政治因素的影響。

馬來西亞近十年來與中國的經貿關係急速加溫，2004年日本仍為馬來西亞最重要的貿易夥伴，2008年以後中國取代日本躍升為馬來西亞最重要的貿易夥伴。在兩國經貿關係持續提升的情形下，2013年中國國家主席習近平提出一帶一路戰略以後，納吉政府即成為一帶一路戰略最主要的擁護者，在此一背景下，中國直接投資遍佈鐵路、港灣、工業園區、都市開發計畫、基礎建設投資、不動產開發等部門。2009年納吉就任首相，第一個出訪的國家即是中國，納吉在會見胡錦濤主席與溫家寶總理以後，簽署《戰略性合作共同行動計畫》，致力於雙方貿易、教育、科技、文化、觀光、安全等全方位的合作。2011年4月溫家寶總理訪馬，雙方交換8個項目的合作備忘錄。

馬來西亞大選「中國因素」的影響遠不如在台灣深刻，但領導希盟推翻國陣長年執政的馬哈迪在重掌大位以後，對於一帶一路相關項目做出檢討與停止的多項決定，卻使展現了政治因素的影響。（REUTERS）

2013年，習近平於印尼國會發表「21世紀海上絲路」構想演說，中馬雙方共同宣佈升級為「全面戰略夥伴」關係，使馬來西亞成為東協國家中第一個參與一帶一路戰略者。此後，中馬雙方經貿關係持續提升，包括2014年納吉首相訪問中國、2015年李克強總理訪問馬來西亞，促進了鋼鐵、造船、資訊通信、能源、鐵路、姊妹工業園區等項目的全面合作，到2017年結束為止，一帶一路倡議相關的計畫已經過30項以上。涵括的範圍包括鐵路與港灣、電力、基礎建設、工業園區、製造業、電子資訊產業、農水產、觀光業、教育等部門。馬來西亞對中國而言，可說是一帶一路倡議最重要的戰略合作夥伴之一，雙方關係緊密，可見一般。

納吉任內的馬中關係雖然密切，但其任內遭到貪腐的指控，卻是他下台的主因。最重要的案子，即是納吉政府的「一個馬來西亞發展公司」（1MDB）。一馬公司是納吉在2009年上台時所成立的官方策略投資公司，宣稱要引進戰略專案來促成長期可持續的經濟發展，吸引外來直接投資，以協助馬來西亞擺脫中等收入的陷阱。然而，2015年馬哈迪（Mahathir Mohamed）與納吉分裂，之後馬哈迪持續公開一馬公司的經營內幕，一馬公司的瑞士籍離職員工Justo（Andre Xavier Justo）亦將內部情報交給英國記者Brown（Clare Rewcastle Brown），發表於《砂勞越報告》（Sarawak Report）網站，並經由馬來西亞The Edge媒體集團曝光，這些內部情報的告發使一馬公司的醜聞引起美國、瑞士與新加坡等國的調查。根據美國司法部起訴書，指出「大馬一號官員」（Malaysia Official 1）的涉入為一馬公司貪腐的關鍵，而「大馬一號官員」的親信，同為一馬公司國際洗錢的主要受益者。

一馬公司貪腐醜聞曝光之後，納吉撤換了副首相、4個部長與檢查總長，並且限制媒體報導，同時也封鎖部分報社與網站，以挽救納吉岌岌可危的政治正當性。然而，由於一馬公司嚴重的資金缺口已陷入營運危機，中國對於一馬公司的資金援助成為納吉政治前途的主要資助。當納吉政治正當性持續削弱之際，中國對於納吉無條件的支持反而引來馬來西亞反對人士的批評。

納吉任內的馬中關係雖然密切，但其任內遭到貪腐的指控，卻是他下台的主因。最重要的案子，即是納吉政府的「一個馬來西亞發展公司」（1MDB）。（FMT MEDIA SDN BHD）

中國對於一馬公司的資金挹注項目有二：

第一是一馬公司旗下的「Edra全球能源公司」（Edra Global Energy Bhd）所負責營運的所有發電廠，包括13個國有發電廠中的5個。此一併購案由中國廣核集團的子公司中廣核美亞電力以98.3億令吉所進行，再加上附帶的60億令吉的負債，總併購額高達158億令吉。由於馬來西亞規定外資投入發電廠資本不得超過49%，而中國廣核集團併購取得100%的股本明顯違反規定，因此納吉政府此一決策存在高度爭議。

另一個存在高度爭議的一馬公司房地產再開發案例是「大馬城」（Bandar Malaysia）。在此一開發案中，中國廣核集團高額併購一馬公司旗下的Edra全球能源公司以後，進一步出售60%股權給依斯干達海濱控股公司（Iskandar Waterfront Holdings, IWH）與中國中鐵（China Railway Group Limited, CREC）合組的聯營公司ICSB（IWH CREC Sdn Bhd），此舉除了協助一馬公司免於因無法償債而破產，同時也有助於中國爭取馬來西亞和新加坡兩國正在推進的高鐵訂單。然而，此一收購案在2017年5月遭到大馬城項目的負責機構馬來西亞財政部下屬企業敦拉薩鎮有限公司（TRXCity）以兩財團未能滿足2015年12月達成的《股權購買協議》項目標載的付款標準，因此宣佈中止與中國中鐵及依海控股公司的股權交易。大馬城的交易破局，據信與政治因素高度相關。

「大馬城」開發案中，中國廣核集團高額併購一馬公司旗下的Edra全球能源公司以後，進一步出售60%股權給依斯干達海濱控股公司與中國中鐵合組的聯營公司ICSB。（The Star）

納吉的貪腐醜聞在馬來西亞自然成為政治爭議的焦點，由反對陣營主導的「乾淨與公平選舉聯盟」（Bersih）舉行的集會受到的支持日眾，而該時在野的首相馬哈迪的對於納吉執政的批判，更是壓倒駱駝的最後一根稻草。特別是柔佛海峽旁由中國頂級產業發展商碧桂園集團投資的超高級住宅「森林城市」（Forest City），乃是以中國買家作為銷售對象，主要賣點在於柔州王室的投資機構Prasana Johor與碧桂園集團簽署的合約中，出現了土地所有權的爭議。也就是購買森林城市的中方買主持有地產10年以上將可以申請馬來西亞的永久居留權，因而被馬哈迪批評為賤賣國產，將國家土地永久賣給中國。而這一連串的批評，亦造成最後馬來西亞大選的結構性變化。

整體而言，中國一帶一路倡議中馬來西亞佔有重要角色，外來投資與地緣政治，國內政治高度相關，斷不能獨自考量。馬哈迪領導的「希望聯盟」成功逆轉執政60年的國陣，亦使一帶一路在馬來西亞的核心建設項目紛紛喊停，而《新棋局》一書，正是協助讀者理解馬來西亞政局之參考，對於關心東協政經發展的讀者，充宜多加關注。

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