自由開講》民進黨九死一生

◎林國健

醫生在開藥治療前，最重要是要確認病人的狀況，才能對症下藥。同樣的道理，在為民進黨政府開藥之前，必須要確認現在的政治情勢。有些人從權力爭奪的角度看選後的情勢，其實是很大錯誤。因為民進黨現在的狀況是九死一生，根本沒什麼好搶的。

未來四百天的情勢應該是這樣，民進黨將力求振作，期待力挽狂瀾。但即使黨內團結，執政也帶來新的氣象，民進黨的奮力一搏只能換來一線生機，能不能挺過2020，還要看天意。這個九死一生的前提，才是檢視民進黨選後檢討的正確角度。

現在，整個執政團隊的檢討，仍在一個清理戰場，混沌不明的情勢。選輸了要反省，但不能永遠都是反省，台灣人民關心的是你們認錯反省之後呢？新氣象又是什麼？

人民要執政團隊負責，人民要執政團隊改變，那麼，就是要負責、就是要改變。（資料照）

這個新氣象要從兩個角度來檢視。第一個角度，就像蔡英文自己說的，最該改變的是她自己。小英一定要改變，她要重新找回大家熟悉、那個「有人味」的蔡英文，同時，她更要調整決策風格，變得更清晰明快。

從這個角度來看她的「迴廊談話」，算是跨出了成功的第一步。如果你觀察過去兩年多來蔡英文的行程跟講話，就會發現她經常受限於一個又一個「總統官式行程」，無法主動帶領政治議題，也沒有回應社會關心的政治話題。

接見外賓、頒獎典禮，以及被安全人員把她跟人民隔開的視察行程，讓她總是只能站上講台，做一段多數台灣人並不關心的致詞，即使內容貼近主題、充滿政策意涵，還是只能被虧讀稿。

所以「迴廊談話」的意義是什麼？有些人會說她在形式上仿效美國總統，或是技術上開始頻繁接受記者訪問。但我認為，最重要的意義，在於蔡總統開始主動談台灣社會關心的議題。

社會關心逼宮議題、團隊重整跟綠白合作，於是蔡英文就省去長長的致詞或開場，直接談這些題目，答案未必讓每個人都滿意，但確實是她改變的第一步。單刀直入、貼近社會，就是好的開始。

選後新氣象的第二個角度，則是人事更替。反省檢討最大的問題，就是人事安排一片混沌。我們看到行政部門開始檢討、準備做政策調整，但台灣社會跟媒體最關心的，還是民進黨中生代遲遲沒有跳出來扛主席大任，以及賴清德是否留任。

這個渾沌，在賴清德的清楚表態之後終於得到答案。他會為了穩定政局暫時留下，他也會為負起政治責任果決離開。如我一開始所說，不必以政治權力爭奪的角度來看賴清德，賴清德的宣示跟蔡英文的談話也沒有衝突，因為大家都知道，即使賴離開行政院長的位子，蔡賴還是會以其他形式繼續合作。

再強調一次，民進黨正在危險懸崖邊，能不能止住跌勢才是關鍵，否則，第一個掉下去或第二個掉下去，結果都一樣。

蔡英文的「迴廊談話」，跟賴清德的「時間一到就離開」，其實都是民主萬歲的結果。人民要執政團隊負責，人民要執政團隊改變，那麼，就是要負責、就是要改變。蔡英文賴清德這兩天的做法，就是嘗試改變跟負責。能不能沿著這個方向走下去，才是民進黨九死一生中，唯一的生路。

（基金會副研究員）

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