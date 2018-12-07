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Mygopen》高雄港務大樓倒塌？事實上是．．．

真的純屬謠言一則的假照片描述，拍攝的角度應該是從旅運大樓上面往下拍，延伸的鋼骨結構會看起來很像是大樓倒塌的樣子，但實際上還在施工，不要轉傳散播謠言囉！
作者： 這是假消息
2018-12-07 15:11
 | 2018-12-07 15:11
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Mygopen

臉書和 LINE 收到一張照片，謠言內容說是高雄港務大樓倒塌，照片是大樓鋼骨傾倒的樣貌。事實上經過媒體證實，目前還在施工中，請不要傳這樣的謠言，警方表示，目前沒有接獲民眾報案。

高雄港務大樓倒塌的謠言

原始謠傳版本：

海邊路港務大樓倒塌

並流傳這樣的照片：

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則的假照片描述，拍攝的角度應該是從旅運大樓上面往下拍，延伸的鋼骨結構會看起來很像是大樓倒塌的樣子，但實際上還在施工，不要轉傳散播謠言囉！

正確闢謠解釋：

根據蘋果日報的報導，有網友在臉書 PO 文：「海邊路港務大樓倒塌」，並附上大樓鋼骨疑傾倒的照片，網友一度以為發生意外，但經求證港雄港務消防隊、高市苓雅警分局和消防局等單位，確認大樓倒塌是假訊息。

高市海邊路現仍興建中的高雄港埠旅運中心，預計 2019 的 12 月完工，以地下2層、地上15層鋼構金屬帷幕曲面為建築造型。

警方表示，目前沒有接獲民眾報案，未追查po文者，但已掌握狀況！

警方呼籲，散佈謠言足以影響公共安寧者，已觸犯《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

本文經授權轉載自Mygopen 高雄港務大樓倒塌？謠言照片勿信！

 

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