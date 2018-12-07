自由開講》台灣憑什麼成為全球唯一禁止福島食品進口的國家？！

◎劉一德

日本福島發生核災後，該地區食品遭到全球抵制，但最後僅剩中國與台灣禁止。今年五月九日，中國總理李克強訪問日本，討論中國開放福島核災食品進口。許多人向蔡政府提出警告，中國為了扳回在朝鮮核武事件及中美貿易戰中，被東亞各國邊緣化的危機，可能拿開放福島食品向日本示好，讓台灣成為全球唯一禁止進口的國家，破壞台日關係，孤立台灣，外交部門卻毫無反應。

今年五月九日，中國總理李克強（右）訪問日本，討論中國開放福島核災食品進口。（美聯社）

十月底，日本首相安倍應李克強邀請訪問中國，拉龍日本意圖明顯。十一月二十四日，台灣通過由國民黨副主席郝龍斌領銜提出的「反日本核食」公投。三十日，安倍與習近平在G20會面後，中國立即宣布開放福島核災食品進口，台灣成為全球唯一禁止日本福島食品進口的國家。行政院發言人坦言，「公投案過關的確為台日關係帶來某種程度的緊張。」中日關係與台日關係顯然已往不同方向發展。

台灣和日本在地緣政治上，共同面臨中國的壓力，在日美安保條約架構下，日本對於台灣安全具有重要意義。日本是台灣第三大貿易夥伴及外資與技術的主要來源，臺灣則是日本第四大貿易夥伴。日本是台灣學生出國留學國家第三名；為台灣第四大境外學生國家。二O一七年，台灣赴日觀光達四百六十一萬人次，為國人觀光國家第一名；日本來台觀光一百八十九萬人次，為中國以外，最多人來台觀光的國家。以台灣當前的處境，拉攏日本都來不及。

為尊重公投結果，蔡政府確定將繼續禁日本核災食品進口。剛落幕的台日經貿會議上，日方對於公投結果雖表示理解，但仍盼台灣能依據科學結果盡快開放日本食品。但日本外相河野太郎對台灣仍全面禁止日本福島食品，表示不

排除向WTO提出訴訟。依日本對韓國提告的前例，台灣勝訴機會不大。外交這樣子搞，難怪邦交國越來越少。

台灣通過「反核食公投」後，中方於上個月30日突然將允許日本新潟稻米進口。（資料照）

事實上，前外交部長李大維，早在二O一六年底，於立法院專案報告時即證實，台灣禁止日本福島食品進口一事，影響台日雙方洽簽「台日經濟夥伴協定」（EPA），及「台日經濟夥伴委員會」（EPC）。發展到現在，台灣急欲參加，需要日本協助，由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），一時也不會有甚麼進展了。

政黨輪替前的馬英九政府「聯中反日」，不足為奇。政黨輪替後，小英政府對於福島地區食品竟繼續維持馬英九政府的現狀，和中國綁在一起，整整兩年多，一再錯失處理良機。現在被公投結果綁死，還被中國丟包，將台日關係搞成如此不堪，最高興的要算中國與中國國民黨。但我還是要問，台灣憑什麼成為全球唯一禁止福島食品進口的國家？

（台聯黨主席）

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