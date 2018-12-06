法操》【勞基法】可以周一宣布資遣，周五要求走人嗎？

關於資遣，《勞基法》究竟是怎麼規定的呢？可以隨時要員工離職就離職嗎？

法操司想傳媒

根據媒體報導，播出長達12年的旅遊綜藝節目《食尚玩家》傳出節目將轉型，因而爆出資遣潮。還傳出疑似《食尚玩家》的製作人員，在《臉書》社團「靠北影視」發文表示，在周一被通知，周五就要收拾東西走人！節目製作公司TVBS則表示一切符合《勞基法》。

播出長達12年的旅遊綜藝節目《食尚玩家》傳出節目將轉型，因而爆出資遣潮。（本報資料照）

關於資遣，《勞基法》究竟是怎麼規定的呢？可以隨時要員工離職就離職嗎？

資遣員工，需要理由嗎？

老闆請你不要來上班，可以分成「解僱」和「資遣」這兩種情形。依據勞基法規定，不論是解僱或是資遣，都需要符合法定事由。解僱需符合勞基法第12條規定，員工出錯的時候才能解僱。而資遣，只有在符合勞基法第11條及第13條但書規定的6種情況，才可以資遣員工：

一、歇業或轉讓時。

二、虧損或業務緊縮時。

三、不可抗力暫停工作在一個月以上時。

四、業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置時。

五、勞工對於所擔任之工作確不能勝任時。

六、雇主因天災、事變或其他不可抗力致事業不能繼續，經報主管機關核定者。

資遣員工，需要提早跟員工說嗎？

「預告」是解僱與資遣的差異之一。在解僱的情形，因為是員工的錯，所以可以不用預告就可以直接解僱。但資遣就不同，根據勞基法第16條規定，需要提前向員工預告：

雇主在預告期間中，仍須給付員工工資；員工在接到預告後，每周可以有2日請「有薪」假外出另謀工作。

資遣員工，需要另外給資遣費嗎？

「資遣費」是解僱和資遣的另外一個差異。資遣員工，除了需要給預告、需要給員工有時間去找其他工作，根據勞基法第17條規定，還需要在員工離職後30日內給予員工資遣費。資遣費計算方式如下：

例如，小王在《XX玩家》工作10年9月，從工作到現在的平均月薪是4萬5，則她可以領到的48萬3750元資遣費（10×45000+0.75×45000）。小明工作6個月，平均月薪是3萬2，則他可以領到的資遣費為1萬6千元（0×32000+0.5×32000）。

本案要符合《勞基法》只有兩種可能

從以上這些規定我們可以看到，老闆只有在以下兩種情形才有可能「合法」的在周一公布，並在周五就叫你走人。

一、依據《勞基法》第12條規定解僱勞工

二、勞工工作未滿3個月

那如果老闆未遵守《勞基法》，會受到什麼樣的處罰呢？

1、［觸犯法規］《勞基法》第16條

未遵守預告期間

［罰則］《勞基法》第79條第3、4項

處新臺幣2萬元以上30萬元以下罰鍰，主管機關得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定罰鍰最高額2分之1

2、［觸犯法規］《勞基法》第17條

未給予資遣費、未在期限內給資遣費

［罰則］《勞基法》第78條1項

處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰

本文經授權轉載自法操 【勞基法】可以周一宣布資遣，周五要求走人嗎？

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