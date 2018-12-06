胡，怎麼說》馬英九意圖「殺」了太陽花...

九合一選舉後，有人開始做總統大夢，有人坐等發大財，有人快樂吃雞排，有人要表演跳海，也有人選前說要「北漂」，選後卻說也想體驗「愛情摩天輪」...。

選後政黨及政客各有所圖、各有所謀，尤其勝選的國民黨陣營，多人的總統大夢紛紛冒出，出現搶食新政治大餅的眾生相，本就不令人意外。

選後，馬英九忙搭便車「趁勝追擊」，大力推銷他「不排斥統一」的新三不，昨天他聲稱，太陽花學運自以為愛台灣，事實上是害死台灣。

馬的這種說法出籠，除了顯示他沒有放下「二度當總統」的大夢外，他急著利用國民黨大勝的選票餘威，為自己當年的錯誤平反，用非關他的選票，去逆反4年多前太陽花運動的價值，簡直就是磨刀霍霍，意圖穿越歷史回頭去把太陽花運動「殺」了，並斬「花」除根埋葬掉。

馬英九聲稱，太陽花學運自以為愛台灣，事實上是害死台灣。（本報資料照）

這其實也不令人太意外，卻赤裸裸的曝露馬英九只在乎自己的終極統一使命、不惜把民主台灣送入專制中國虎口，一種自我感覺良好的自私、狠毒心腸。

2014年3、4月間的太陽花學運，擋下馬英九與中國合謀，搞兩岸經濟統合、做政治統一前提所簽下的服貿協議，避免中國各行各業藉此大舉進入台灣攻城掠地。事實俱在，不容馬英九亂翻案。

回顧當年的服貿協議內容，並與高雄市長當選人韓國瑜的主政見「人進的來、貨出的去」比較，服貿協議也是「人進的來」，指的是台灣開放中國服務業的百行百業都可進入台灣投資營業，如果不是太陽花學運擋下，台灣多少種行業的小生意人，都將被中國人取代而失業，或老闆變中國人，台灣人變台勞。

馬英九當年當總統時，差點就害死台灣，現在竟顛倒是非，反而血口噴人，誣指太陽花學運害死台灣！ 觀察韓國瑜等國民黨九二共識連線意圖與中共合作推動的項目，很多就是變形的服貿協議內容，雖去掉名稱、打散項目，但實質要推的仍是那些。

台灣的選民們，你的一票，有授權國民黨接受九二共識、一個中國嗎？你的一票，有授權馬英九「殺」了太陽花運動守護台灣的價值嗎？當然都沒有！那麼，不管你的票投給誰，選後大家一起來嚴格監督他們，不容他們引中入台，侵害台灣人民的權益！

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