自由開講》林佳龍的格局將所有政治人物比下去

◎鄧鴻源

台中市長林佳龍昨晚（3日）在臉書直播中表示，他這次選舉所得到的1859萬5650元補助款，扣除3分之1要上繳給黨中央後，其餘1239萬7100元將全數捐出、幫助社會。

林佳龍昨晚表示本次選舉得到的補助款，扣除3分之1要上繳給黨中央外，其餘他將全數捐出。（圖擷取自林佳龍臉書）

林佳龍在本次台中市長選舉中，雖然輸給國民黨候選人盧秀燕，但他昨晚在臉書開直播和網友聊天時表示，「我得了619855票，每一票你們貢獻了30塊，根據民進黨的規定，有3分之1、也就是10塊要上繳，但至少剩下每一票的錢我會捐出來，想做一些對社會有意義的事情。」至於要做些什麼，林佳龍則希望網友們能和他一起集思廣益一下，提供他一些意見。

林佳龍是真正愛台灣的優秀青年，從大學時代就明辨是非與正義，無論是校園民主、野百合學運、反刑罰一百條或總統直選等，均可看到其影子，其正義、勇敢、堅持與認真，直可與鄭南榕、盧修一與陳定南許多台灣菁英相互媲美。

日前筆者走訪台中，只見捷運正在興建中，台中火車站更是美輪美奐，日治時代下的舊火車站保留作紀念，相較之下，胡志強擔任台中市長十幾年，不知在幹甚麼。如今盧秀燕尚未就任市長，就被報導急著與地方勢力進行「分贓」，也沒聽說要將其選舉補助款歸公，格局與林佳龍有如天地之差，真不知台中人怎麼了？

如今盧秀燕尚未就任市長，就被報導急著與地方勢力進行「分贓」。（資料照）

林佳龍希望網友們能和他一起集思廣益一下，提供他一些意見。筆者認為可以在台中火車站建立如同英國海德公園的市民廣場，讓年輕人可以在那裡放言高論，隨時鞭策台中市府的施政，避免台中市府如同以前國民黨主政時的腐敗，或當作年輕人的表演舞台，如唱歌、表演魔術、雜耍、發表詩文或藝文創作等。年輕人若要發表演說或有才藝要表演，只要提出申請，就給予適當經費補助。

國民黨人是不會做這種有益於年輕人的事。一旦台中率先做起，必可感染其他縣市跟進。年輕人除了有一表演舞台外，還可以就國內各項政務發表意見，如威權圖騰是否該拆除？為何國民黨歌能當國歌使用？國民黨與婦聯會黨產為何不歸還？歸還後應該怎麼使用較妥？各縣市公務員是否懈怠公務？是否有人貪贓枉法？市府應如何照顧市民？年金制度應怎麼做才合理？

英國之所以偉大，就是因為有海德公園允許民眾放言高論？幾十年來，台灣從沒有一個縣市敢作，所以許多年輕人都是井底之蛙，只會讀書與考試，缺乏民主意識、公民素養與遠大眼光，以致台北市有某所明星高中生自以為是被鐵架子圍困的高中，卻不知有哪些民主人士流血犧牲，為大家爭取到言論自由，讓她們可以作詩諷刺時政。

總之，林佳龍的格局將所有政治人物比下去，未來必將是台灣政壇的明日之星。

（大學教授）

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