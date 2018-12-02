法操》【褫奪公權】陳水扁為什麼可以投票？

小時候在上社會課的時候，也是教導褫奪公權不能投票，但大家別忘了！法律是會修正的！我國有關褫奪公權的法律，早就在2005年刑法大修的時候就修法了喔！

圖取自：陳水扁新勇哥物語臉書。

法操司想傳媒

根據媒體報導，正在保外就醫的陳水扁前總統，在2018年11月24日行使自己的公民權，投票當日等了35分鐘後，終於完成10年來第一次投票公民權的行使。法務部官員受訪則指出，陳水扁為保外醫治狀況，尚未服刑完畢，因此褫奪公權還沒開始執行，依法他有公民權而可以去投票。有些網友表示「這個漏洞也太大了吧！」、「褫奪公權未執行 所以阿扁可以再選總統？」、「這個國家有病！」

但陳水扁可以去投票，真的跟褫奪公權有關嗎？

刑法小教室：什麼是褫奪公權？

根據刑法第36條規定，褫奪公權者，褫奪為公務員之資格及為公職候選人之資格。更白話的來說，就是不能當公務員，也不能被選。

褫奪公權什麼時候開始？

根據刑法第37條第4項規定，褫奪公權之宣告，自裁判確定時發生效力。

那為什麼法務部官員會有褫奪公權就不能投票的誤解呢？

小時候在上社會課的時候，也是教導褫奪公權不能投票，但法律是會修正的！我國有關褫奪公權的法律，早就在2005年刑法大修的時候就修法了，過去有的確有剝奪「行使選舉、罷免、創制、複決四權之資格」。

修正的立法理由，考量到預防犯罪及受刑人再社會化之理想，修正褫奪公權內涵，將選舉、罷免、創制、複決等參政權行使之限制，移於「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」中規範，以與憲法第23條以法律限制基本權利行使之必要性、比例原則相契合。

依現行法現在就算是被褫奪公權之人，也是可以進行投票的喔。根據媒體報導，過去也有討論過監獄受刑人投票的問題，希望可以從監獄受刑人先開始嘗試不在籍投票。所以在看到任何新聞標題都要再查證再發言，千萬不要被標題誤解了！

※接受媒體採訪的法務部官員二謬誤

1.褫奪公權本來就可以投票！

2.褫奪公權在裁判確定的時候就發生效力，沒有尚未開始執行的問題！

本文經授權轉載自法操 【褫奪公權】陳水扁為什麼可以投票？

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