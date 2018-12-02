自由開講》看看新疆，想想台灣

◎郭敬

星期一（11月26日），在美國國家記者俱樂部一場關注新疆人權狀況的新聞發布會上，維吾爾族女子米娜（Mihrigul Tursaun），回憶起過去三年自己在中國三次被捕，家破人亡的慘痛經歷，難以抑制悲傷的情緒，幾度掩面哭泣。現場的聽眾也眼含淚光，會場上不時有輕微的抽泣聲。

米娜（右）泣訴在新疆「再教育營」內所受的酷刑與苦痛。（美聯社）

米娜無法忘記，2018年1月的一天，她被蒙上黑色頭套，手腳綁上鐵鐐，帶到一家醫院。脫光衣服任人檢查後，她被套上一件藍色的囚服，上面寫著她的號碼—54。一名中國官員告訴她，這種囚衣是專門給那些可能判死刑的重犯穿的。「54」在漢語裡就是「我死了」。「我很害怕，我想，就是這樣了，我會死在這個營地裡，」

米娜通過一名翻譯說。

有網友留言說，台灣現階段如果被統一，新疆經驗將會是台灣的重現；等中國人民知道何謂民主選舉的真諦而非只聽黨的話時再談吧。另一位網友說，就算台灣不會變成那樣，去支持一個做這種事情的政權，不是垃圾到極點的既得利益者，不然就是智障！

台灣現階段如果被統一，新疆經驗將會是台灣的重現？！圖為新疆維吾爾自治區烏魯木齊市爆炸襲擊事件發生後，中國的軍事警察打算阻止攝影師拍照。（路透社）

不幸的是，許多台灣人短視近利，身在福中不知福，以為傾中的國民黨人能給他們帶來幸福–「貨出去、人進來、大家發大財」，可說是無知與天真到極點。他們有人說：「能撈就撈，能混就混」，有人坐視家人買賣土地、有人角逐校長，卻隱瞞自己獨董資歷，共同點就是支持九二共識，全然無視於對方危害人權的事實，可說是不知是非、沒有正義的人。

那麼支持這些人的選民又怎麼說？選他們若可以促進經濟，讓大家賺大錢，馬英九總統八年任內，我們經濟有提升嗎？年輕人薪資有提高嗎？郝某人市長八年任內又如何？韓國瑜又能如何？公然說：「能撈就撈，能混就混」的人，能給人有何指望？支持這些人難道不等於支持迫害人權的中共嗎？看看近年來那些國民黨高官與退將在中國的言行便知。

選國民黨若可以促進經濟，讓大家賺大錢，馬英九總統八年任內，我們經濟有提升嗎？年輕人薪資有提高嗎？郝某人市長八年任內又如何？韓國瑜又能如何？（資料照）

自己高官與將官的投機性格如此，能說大家「抹紅」他們嗎？大家可曾看到他們譴責國民黨那些投機的高官或將官？從以前極端反共，到如今極端媚共，國民黨人的格調在哪裡？對他們吹牛的謊話能相信嗎？國民黨以前迫害台灣人的手段，與今天中共迫害維吾爾族有何不同？如今景美國家人權紀念館的檔案已公布，血跡斑斑，罄竹難書，為何大家得了歷史健忘症？

國共兩黨的本質有何不同？為何有些台灣人還相信他們鬼話？看看中台灣的國民黨人，不是黑金在「分贓」了嗎？看看新疆，想想台灣。

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/