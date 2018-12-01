無以酩狀》Bulldog Cocktail：《鬥牛犬：米其林帝國》打破框架的膽識

願意為了理念與目標不斷努力堅持，讓來客用餐離開後帶著笑容心滿意足；這是鬥牛犬餐廳精神，也為大部份餐飲界所看齊嚮往。從過去的歷史傳統去探究、向大自然取材，跳脫既定的俗套，反覆琢磨，才能真正實現這些天馬行空。

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即使連續榮獲5年世界前50大餐廳第一名的西班牙傳奇餐廳－「鬥牛犬（El Bulli）」已於2011年結束營業，被譽為前衛廚藝之父的費蘭．阿德里亞（Ferran Adrià）仍舊發揮其影響力，甚至成立「鬥牛犬基金會（elBulli Foundation）」進行餐飲研究，並預計推出共35冊的《鬥牛犬百科》（Bullipedia）」，探究飲食與相關議題，期許成為世界的餐飲創作者的烹飪智庫，分享建構基礎、剖析創意。

《鬥牛犬：米其林帝國》以全球獲得最多米其林星星的主廚－亞伯特．阿德里亞為主角。（圖：海鵬影業）

於其兄如此耀眼的光環之下，同在鬥牛犬工作的弟弟－亞伯特．阿德里亞（Albert Adrià）雖然協助餐廳研發出1846道料理，卻不那麼為人知悉。直到離開鬥牛犬，於巴塞隆納陸續拓展自己的餐飲版圖，才讓世人正視與拜服亞伯特的餐飲天份。2017年上映的紀錄片《鬥牛犬：米其林帝國（Constructing Albert）》，雖然中文譯名如此，實則向大家揭露亞伯特離開鬥牛犬餐廳後的作為、對本身的期許與自信；七年內的七間餐廳和酒吧，讓他成為全球獲得最多米 其林星星的主廚。

開業逾40年的鬥牛犬，作育許多如今獨當一面的餐飲能人；1963年，一對德國夫妻買下臨海的這片土地蓋起餐廳，以自家飼養的鬥牛犬取名－鬥牛犬。1984年，費蘭加入經營團隊後，一步步帶領著鬥牛犬邁向米其林三星榮耀，開創前衛廚藝新篇章。

被譽為前衛廚藝之父的費蘭．阿德里亞。（圖：Alimente - El Confidencial）

鬥牛犬餐廳裡的料理靈感不乏多款來自於調酒。像是把甘蔗切成細條浸泡於蘭姆酒（Rum）、甘蔗酒（Cachaça）、萊姆後取出，再飾以小片新鮮薄荷插進盛滿碎冰杯內的「卡琵莉亞甘蔗（Caipirinha Sugar Cane）」，是款用咀嚼的爽口調酒。

重新定義的「琴費士（Gin Fizz）」則是在霜凍檸檬琴酒組合之上鋪上一層熱檸檬琴酒泡沫，冷熱與酸甜交疊的滋味讓人感受溫度變化帶來的驚喜。「莫西多凍（Mojito Gel）」夾在蘋果蛋白霜內的「莫西多與蘋果法國麵包（Mojito & Apple Baguette）」，諸如此類讓人意外的飲食體驗，便是鬥牛犬精神的主軸之一。

鬥牛犬餐廳的調酒料理：Caipirinha Sugar Cane、Gin Fizz、Mojito & Apple Baguette。（圖：A Life Worth Eating）

2011年由音樂名人艾爾頓強在倫敦發起的愛滋慈善晚宴，延請當時鬥牛犬餐廳主廚－帕可．龍塞羅（Paco Roncero）主理這場鬥牛犬之夜。帕可使用法國灰雁伏特加（Grey Goose）設計一款「鬥牛犬馬丁尼（El Bulli Martini）」；以75毫升伏特加為基底，混合少量諾麗帕特不甜苦艾酒（Noilly Prat Dry Vermouth），攪拌冰鎮後倒入杯緣抹過新鮮香草莢的馬丁尼杯，搭配鬥牛犬經典的晶球化橄欖（Spherified Olive），最後倒入液態氮再降低溫度與製造視覺感受。

El Bulli Martini。（圖：Grey Goose）

過去也曾有過一款以鬥牛犬為名的經典調酒－1917年紐約沃利克飯店（Hotel Wallick）德籍調酒師雨果．安司林（Hugo Ensslin）出版《Recipes for Mixed Drinks》記載的「鬥牛犬雞尾酒 （Bulldog Cocktail）」。酒譜為30毫升櫻桃利口酒再加上15毫升百加得白色蘭姆酒（Light Bacardi Rum）、22.5毫升萊姆汁，搖製倒入雞尾酒杯內；口感酸甜帶著果香。

到了1935年，「波士頓先生（Mr.Boston）」酒廠的李奧．卡頓（Leo Cotton）與喬瑟夫．迪索托（Joseph DeSoto）合著出版《Old Mr. Boston DeLuxe Official Bartender's Guide》，將鬥牛犬酒譜從蘭姆酒改為琴酒，並且把原先的萊姆汁改為15毫升的檸檬汁，入喉變得草本和 柑橘調性鮮明。

使用Bulldog Gin調製Bulldog Cocktail。（圖：The Drink Kings）

亞伯特帶領著旗下團隊，每天花費14小時處理每間店務，共同研發調整料理每處細節。他於影片裡提到：「每天早上醒來都要有接受自己一無所知的謙卑，」即便他已經是料理界指標人物，即便擁有過人的天賦以及創意。

願意為了理念與目標不斷努力堅持，讓來客用餐離開後帶著笑容心滿意足；這是鬥牛犬餐廳精神，也為大部份餐飲界所看齊嚮往。從過去的歷史傳統去探究、向大自然取材，跳脫既定的俗套，反覆琢磨，才能真正實現這些天馬行空。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）

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