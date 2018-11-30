法操》台灣過去曾經有「選舉」無效的前例嗎？

台灣民主發展從1987年宣布解嚴，1991年國民大會全面改選，1992年立法院全面改選，1996年首次總統直選到2001年首次實現政黨輪替。台灣的民主已經越來越茁壯，雖然在選舉結束後，我們還是可以看到「疑涉賄選 他選前被通緝、當選夜被收押」這樣的新聞標題。但直接選票上、投開票所內做手腳的事已經越來越少了！

圖：擷取自東森新聞

法操司想傳媒

每次大選後，幾乎都可以看到有候選人提出「選舉」無效訴訟，但提起選舉無效訴訟的候選人而成功勝訴的其實非常少。歷史上最受矚目的大概就是1992年黃信介立委。時任民進黨黨主席的黃信介，代表民進黨出征，想要在沒有任何民進黨民意代表的花蓮，贏下一席之地，卻因此發現了國民黨候選人作票事件，也就是1992年震驚全台的花蓮立委選舉集體作票事件。

第二屆立法委員選舉

台灣第一屆與第二屆立法委選舉，共間隔了44年，從1948年的第一屆立委選舉，經過六次增額選舉，到了1992年才進行第二屆立法委員選舉，是台灣首次立法委員全面改選，這也是民進黨得票率則首次超過三成，也是第一次中國國民黨有候選人因為作票遭判刑入獄。

當時花蓮有8位候選人角逐2席立委，黃信介與國民黨謝深山受到看好。但選舉結果，黃信介卻以62票之差，輸給國民黨提名的候選人時任花蓮市長的魏木村。開票結束後，黃信介陸續接到「作票」的線索，於是在當天晚上決定到花蓮地檢署、縣選委會抗議要求驗票。經過多次的溝通後，只驗了花蓮市的54個投開票所。

驗票結果發現，54處投開票所其中的12個投開票所一共多出736張「幽靈選票」，經過檢方調查發現，有多位選務人員趁著其他監票人員不注意時，將預藏的選票投入票匭。經過5年審理，魏木村和他的弟弟魏東河經法院三審判決確定，分別判處1年及2年10月有期徒刑，並在1998年09月22日發監執行。

歷史上最受矚目的大概就是1992年黃信介立委（中）。時任民進黨黨主席的黃信介，代表民進黨出征，想要在沒有任何民進黨民意代表的花蓮，贏下一席之地，卻因此發現了國民黨候選人作票事件。（資料照/邱萬興提供）

當時的公職人員選舉罷免法與現行法規有些不同，多了但書的規定。在現行法規下，若選舉無效，則不論是部分無效或全部無效，皆須重行投票。當時則多了「顯不足以影響選舉結果這個要件」。故當時的花蓮立委選舉並未重選，而是直接宣布黃信介當選。

107年5月9日第119條 （選舉或罷免無效之效果） 81年11月6日第102條 （選舉或罷免無效之效果） 選舉或罷免無效之訴，經法院判決無效確定者，其選舉或罷免無效，並定期重行選舉或罷免。其違法屬選舉或罷免之局部者，局部之選舉或罷免無效，並就該局部無效部分，定期重行投票。 選舉或罷免無效之訴，經法院判決無效確定者，其選舉或罷免無效，并定期重行選舉或罷免。其違法屬選舉或罷免之局部者，局部之選舉或罷免無效，並就該局部無效部分定期重行投票。但局部無效部分顯不足以影響選舉或罷免結果者，不在此限。

台灣歷史上有那些影響投票結果的方法呢？

台灣民主發展從1987年宣布解嚴，1991年國民大會全面改選，1992年立法院全面改選，1996年首次總統直選到2001年首次實現政黨輪替。台灣的民主已經越來越茁壯，雖然在選舉結束後，我們還是可以看到「疑涉賄選 他選前被通緝、當選夜被收押」這樣的新聞標題。但直接選票上、投開票所內做手腳的事已經越來越少了！

2013年馬來西亞大選，傳出有關燈作票的情形。當時媒體是以這樣的標題進行報導「馬來西亞大選關燈做票？網友：國民黨潮流領先60年」。究竟在過去台灣剛剛開始民主時，有哪些做票手段呢？

手電筒是監票必備工具

1957年省轄市時代的臺北市長選舉在開票過程中出現多次「停電」情況。當時由國民黨力挺的黃啟瑞當選。但經過驗票後發現，有8千多張廢票，幾乎都是黨外人士高玉樹。但廢票的數量，不足以影響選舉結果（當時兩人相差5萬票）。高玉樹在1964年捲土重來，投票當日除了有計票器故障外，也同樣有停電的事件。但這次高玉樹陣營有備而來，拿出提前準備的手電筒監票。

選務人員手指頭是關鍵

1975年中華民國立法委員增額選舉，宜蘭縣候選人黨外人士郭雨新落選，當時郭雨新出現5萬多張廢票，國民黨的林榮三卻幾乎都是有效票。被懷疑是開票人員在開票時將手指抹上印泥，塗抹在圈選處。當時有提起選舉無效的訴訟，但法院不願重新驗票，故郭雨新敗訴。

另外在1957年的高雄縣長選舉中，也出現過黨外人士余登發，提出選舉無效訴訟，告發40多個投票所工作人員舞弊，選務人員用自己五根不同的手指代替簽名，冒領沒有參加選民投票的選票。結果只有2投票所人員經指紋鑑定遭判刑，其餘獲不起訴處分。此案也因法院認定不足以影響選舉結果而敗訴。

有選舉權能夠投票，是台灣民主的展現。而2018年的台北市長選舉，原本決定不驗票的丁守中候選人。國民黨表示願意提供一半驗票擔保金，隨後丁守中陣營召開記者會，再次改變策略，決定請法院驗票。根據丁守中委任律師在記者會中表示，又再次決定驗票，是因為收集到許多民眾提出的事證，有效票變廢票、有人要去投卻發現票已經被領等等。至於之後要提起當選無效抑或是選舉無效，還需等驗票結果出來再決定。並表示不會接受國民黨資金挹注。

接受乾淨的失敗，不容許骯髒的贏

的確，如同丁守中在記者會中表示：「絕對接受乾淨的失敗，但絕不容許骯髒的贏」，這是過去黨外人士的口號，也是民主精神的展現。呼籲全台各選區，把握時效，若出現可能影響選舉結果的不公義事證，可以在12月1日前（含當日）向檢察官舉發，各候選人和檢察官也可以在12月9日前（含當日）向法院提告喔！

本文經授權轉載自法操 台灣過去曾經有「選舉」無效的前例嗎？

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