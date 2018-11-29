伊朗與西亞世界》20世紀土耳其與沙烏地的與「西」同行

土沙雖有關係但很淡薄，反而有志一同的向西之路，卻分別走入不同方向。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

從這個時代來看，土耳其共和國（Republic of Turkey）與沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）兩者之間存在競爭西亞領導地位的較勁意味，不過，上個世紀的兩國關係其實是相當平靜。在鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）時期，兩方地理位置一南一北，又有瓦哈比（Wahhabi）對抗著鄂圖曼，只是此後的沙土兩國並沒有這樣的對峙氣氛，而是有志一同向西方靠攏：前者要加入歐洲、後者面對美國，反而兩國對於西亞事務，例如對以色列（Israel）問題，並沒有像其他國家一般擺在首務。

不過，沙土的與「西」同行，後來怎麼了呢？

第一次世界大戰之後，鄂圖曼在強權瓜分之下解體，靠著凱末爾（Mustafa Kemal）的努力，得以守住安納托利亞（Anatolia），並以安卡拉（Ankara）為據點建立了土耳其共和國。過去鄂圖曼擁有的阿拉伯世界，已為英國與法國所佔領，凱末爾只能放棄。在追求「進入西方」的目標下，鄂圖曼過去的君主制（Soltan，音譯為「素檀」）、甚至伊斯蘭世界領導者「哈里發」（Caliph），都在此走入歷史。凱末爾強調：「西方還是敵對著土耳其，但走入西方仍是土耳其邁向文明國家唯一的一條路。」如果凱末爾是活在這時代的年輕人，應該會發張帥照在IG上說：「西方人不管吸了什麼都給我來一份！」

非常適合拿來發IG的凱末爾帥照。（圖：網路）

1917年俄國蘇維埃（Soviet）革命後，列寧（Vladimir Lenin）政府決定停戰，同時撤出在鄂圖曼與伊朗（Iran）的戰場，只是這樣和平的宣言遭到英美等國排擠，戰後的巴黎和會（Paris Peace Conference）與國際聯盟（League of Nations）都沒有蘇俄參與的機會，象徵土耳其與蘇俄同為國際社會邊緣人的意涵，於是1921年雙方遂自組同溫層，簽訂友好條約。只是1941年納粹德國（Nazi Germany）進攻蘇俄，土耳其宣布中立，致使同溫層出現破洞，蘇俄便開始對土耳其施壓，特別在戰後蘇俄試圖加強在黑海（Black Sea）地區的影響力，也使得美國總統杜魯門（Harry Truman）於1947年推出「杜魯門主義」（Truman Doctrine），強力馳援土耳其。為了圍堵蘇俄，1949年美國組織北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organisation, NATO），土耳其當然也是成員國之一。

與此同時，阿拉伯半島的紹德（Saud）家族正與先知後裔且管轄伊斯蘭聖地麥加（Mecca）的哈希姆（Hashmite）家族對峙。在第一次世界大戰中，哈希姆家族與英國軍隊合作對抗鄂圖曼，原本預計在戰後建立阿拉伯國家，不料卻遭到英法背叛。雖在英國的「扶植」之下，哈希姆家族的兩兄弟先後在伊拉克（Iraq）與外約旦（Transjordan）稱王，不盡如人意但也不無小補，但他們的父親胡笙（Hossein）在麥加自立為哈里發，卻遭到紹德家族的反對。兩家族在前一個世紀就是對立狀態，此次交惡的結果最後是胡笙於1924年被迫離開，麥加淪入紹德家族手中。紹德並非先知後裔，因此也未自立為哈里發。在沙烏地的擴張與建國之後，仍持續關注北方由英國扶植的兩個哈希姆王國。因反英、反哈希姆的立場，沙烏地便往美國靠攏，1931年雙方已有石油的互惠協議，到了1945年更正式建立外交關係。

美國總統杜魯門於1947年推出「杜魯門主義」，強力馳援土耳其。（trumanlibrary.org）

1948年以色列建國，鄰近阿拉伯國家立即對以宣戰。沙烏地雖不認同以色列存在，卻沒有加強對抗力道，畢竟對沙烏地而言，兩個哈希姆王國才是對手；而以色列建國也不對土耳其造成困擾，1949年土耳其成為第一個承認以色列的伊斯蘭國家。到了1950年代，埃及（Egypt）在封鎖以色列、反英國帝國主義風潮正盛的情況下，於1956年蘇伊士運河戰爭（Suez Canal Crisis）對英法以三國作戰，一躍登上阿拉伯世界領導地位。這場戰爭重擊歐洲經濟，也讓法國立即加快歐洲整合的腳步，催生了歐洲經濟共同體（European Economic Community, EEC），而這也使得土耳其開始試圖加入EEC。

1962年10月古巴危機（Cuba Crisis）爆發，美國批判蘇俄對古巴的合作與導彈部署。看似是蘇俄有威脅美國的意圖，但實際上美國在土耳其早有導彈部署而且還是對著蘇俄，加上1960年又有秘密的無人偵察機在蘇俄遭到擊落，相較之下美國行徑並沒有比較高尚。古巴危機13天後蘇俄同意停止導彈部署，但交換條件是美國必須撤離在土耳其的導彈。此舉讓土耳其感到自己是被美蘇玩弄的小棋子，因此轉而同情正在對抗以色列的阿拉伯國家。

1967年6月阿以戰爭後，敗戰使得埃及失去阿拉伯世界的領導地位，沙烏地則趁勢對以色列採取較為強硬批判的態度。但埃及並沒失去對阿以問題的主導權，1973年埃及再次對以色列交戰，只是此刻沙烏地也湊一腳來刷存在感，以限縮石油產量、提高油價的方式，將石油變成武器，同時抵制以色列與美國，沙國此舉引來國際間的批判聲浪。不過，沙烏地自始至終都沒有對以色列動武，可能是因為雙方共同還有個共同的合作伙伴－美國。只是此時的美國卡在越戰（Vietnam War）泥淖之中，國內又有總統尼克森（Richard Nixon）的「水門案」（Watergate Scandal），內外交困正是美國在冷戰期間最夏夕夏景的時期，對沙烏地的惡搞也沒輒。

1974年，土耳其因處理塞浦路斯（Cyprus）裡希臘與土耳其裔族群的衝突問題，遭到國際社會撻伐。結果沙烏地卻在此時支持土耳其，兩個同時期遭到批判的伊斯蘭國家，雖然過去沒有太多交集，卻因同病相憐而相互打氣取暖，又組了一個同溫層。

1974年，土耳其因塞浦路斯問題，遭到國際社會撻伐。（圖：網路）

不過，此後的美國並未與沙烏地漸行漸遠，反而還因為80年代的兩伊戰爭（Iran-Iraq War）、蘇聯侵略阿富汗戰爭（Soviet-Afghan War）時，沙烏地為避免戰爭波及而傾向與美國發展軍事合作，加強了美沙關係。反觀土耳其，在加入歐洲共同體（European Community）的過程顛簸難行，甚至1979年希臘成為歐體成員令土耳其臉上無光，到了1987年，土耳其申請加入卻遭到拒絕，這一路向「西」，卻是一路失利。

至此，土沙雖有關係但很淡薄，反而有志一同的向西之路，卻分別走入不同方向。

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