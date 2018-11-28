胡，怎麼說》天下最荒唐的「斬吳音寧」謬論

民進黨九合一選舉慘敗後，檢討究責浪潮大起，怪這怪那、怪天責地，不少奇言怪論出籠，都不足奇，不過，最荒唐無稽、最沒格調的論調，就是怪罪當初北農總經理換人，韓國瑜下、吳音寧上，「早知今日、何必當初？」，所以敗選要「斬」吳音寧以謝天下？

民進黨九合一選舉慘敗後，檢討究責浪潮大起，最荒唐無稽、最沒格調的論調，就是怪罪當初北農總經理換人，韓國瑜下、吳音寧上。（資料照，記者羅沛德攝）

這種怪罪論，選舉前就已出現，包括柯文哲談及韓國瑜時也稱，當初韓在北農做的好好的，民進黨卻硬把他拔掉，這下慘了，搞成今天這個局面。

選後，韓粉及藍營人士趁勝加料反酸民進黨，指稱要感謝吳音寧，因為她而換掉韓國瑜，才有今天的狂勝。有些人勝而驕狂的心態，並不難理解。

部分綠營人士檢討敗選時，竟也稱源頭就是「吳上韓下」，敗選要因及責任掃向吳音寧。農委會主委林聰賢28日宣稱，吳音寧的「階段性任務已經完成」，這句話在政壇的意思，大家都知道就是要人家「打包走人」。

農委會主委林聰賢28日宣稱，吳音寧的「階段性任務已經完成」，這句話在政壇的意思，大家都知道就是要人家「打包走人」。（記者廖振輝攝）

吳音寧留不留、換不換，我沒有特別意見，但是，什麼是吳音寧的「階段性任務」已完成？農委會應該出來說明白，否則豈不更啟人疑竇？柯文哲則強調，新人選要夠專業，但什麼是他的專業定義？像吳音寧那樣努力做好蔬菜、水果產銷平台，並爭取對外拓銷，不算專業，像韓國瑜，蘿蔔、苦瓜都分不清，才叫專業？

如果柯P及民進黨，是為了重新政治結盟，吳成了卡在中間的障礙，才有此安排，那就坦白承認，不要遮遮掩掩，那只會令人有加諸莫須有罪名的含冤莫白。

敗選後追責，那民進黨內該負責的多的是，農委會竟找兩年多前的韓下吳上，當做狂風起於青萍之末的源頭，把吳音寧當替罪羔羊，如果這樣，怎能讓人感受民進黨真的在教訓後覺醒、反省、思過、改過？

把敗選因素追到當初韓下吳上北農風波、怪罪吳音寧、斬吳音寧，天下的荒唐謬論，實莫過於此！

吳音寧那樣努力做好蔬菜、水果產銷平台，並爭取對外拓銷，不算專業？圖為北農總經理吳音寧（右二）今年3月陪同台北市副市長陳景峻（中）視察台北市第一果菜批發市場。（資料照，記者陳志曲攝）

就以中國的兩個歷史故事比喻，一是唐朝的「黃巢之亂」，另一是明末李自成攻陷北京覆亡明朝。

追究兩年多前韓下吳上、怪罪吳音寧，就好比檢討黃巢之亂，究責當年黃巢上京趕考時，沒錄取他的主考官，所以要斬主考官以謝天下？如果讓黃巢考上進士，當了官，就不會去搞叛亂？

黃巢落第後，從山東興軍、擁流寇軍百萬，連破唐朝東都洛陽及京城長安，更血洗泉州、廣州等地，再回師北上河南，大半個中國殘破。

李自成也是，他年青時在故鄉附近的銀川驛站當驛卒，是領一份少少薪水、工作認真的最低階公務員，因崇禎皇帝聽取給事中劉懋的建議，決定裁減驛站及驛卒，李自成因此失業，後來投軍當小軍官，再官軍兵變成流寇，後來愈來愈大尾，自封闖王，率大軍攻陷北京，崇禎皇帝被迫自殺，明朝覆亡。

沒有吳音寧就不會有韓國瑜崛起、不會有韓流韓粉、不會選舉大敗？圖為準高雄市長韓國瑜。（資料照，記者王榮祥攝）

依照怪罪吳音寧的邏輯，豈不就要把李自成攻陷北京之責，怪罪當初決定裁員的人？否則，他就會是安份守己的小小驛卒，不會成為闖王，不會覆亡明朝自己當大順皇帝嗎？

歷史是這樣倒寫的嗎？責任可以這樣推卸嗎？沒有吳音寧就不會有韓國瑜崛起、不會有韓流韓粉、不會選舉大敗...，敗選或選的不好，就放出這種荒唐無稽、荒腔走板、無恥無格的謬論，只會令人非常看不起！

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