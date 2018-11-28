自由開講》家庭價值到底是什麼？

◎瓦歷斯

週末才結束的地方選舉和公民投票，除了耗費了大量的社會成本，甚至激起了民眾激烈的討論，尤其是公投中佔了5案關於愛家公投與平權公投的議題，正反雙方似乎對於「家庭價值」一詞，都有其論述但又難以取得共識。到底這個幾乎人人都肯定的家庭價值到底是什麼？而愛家公投所宣稱的「一個爸爸、一個媽媽」才符合完整家庭的概念嗎？

我是個在「單親家庭」環境中長大的小孩，幼稚園時媽媽離開了我，直到二十年後我們才再次相見，長大後才知道這就叫做「離婚」。在學校，有些同學認為我的家庭並不完整，因為我少了媽媽，但我卻不這麼認為。我的家庭很完整，我的爸爸、爺爺、奶奶在我成長過程中給了我滿滿的愛，就如同其他同學的家庭，他們細心照料著我的生活，一直到我高中畢業。我是個在愛中長大的小孩。

我是個在「單親家庭」環境中長大的小孩，幼稚園時媽媽離開了我，直到二十年後我們才再次相見，長大後才知道這就叫做「離婚」。照片人物與本文無關。（圖片來源:https://pixabay.com）

回首過去，我心中時常感到困惑。為什麼親朋好友常常在聊天的時候說：「小瓦真的好可憐唷，小時候就缺少媽媽的愛。」、「單親家庭的小孩，一定過得很辛苦！」因為當時的我，無法理解這些話語背後的意義。直到現在，我仍然認為，我的成長過程是快樂的，我的家庭一直都很幸福美滿。

單親家庭，對於很多人來說雖然是「破碎的、不完整的」概念，但對於從小就在家人呵護中成長的我來說，我的家庭很完整，愛也沒有因此減少過。

奶奶在我大學時生病離開，這件事對我的家庭造成很大的衝擊，但是在難過與悲痛中，是家人之間的愛與陪伴，讓我們渡過了一切。而我的家庭，沒有因此變得不完整、甚至破碎，反而是更加團結、更加珍惜彼此，甚至更瞭解家人存在的意義。

我想說的是，現代家庭的形式有很多種，不論是雙親家庭、單親家庭、隔代教養家庭、繼親家庭等，只要是「在愛中成長的孩子」，不會因為家庭組成非傳統所謂的「一個爸爸、一個媽媽」而有所不同，它一樣可以是幸福美滿的。

因為，「家庭價值的本質就是愛」，而愛並非愛家公投所想的如此狹隘，愛的力量甚至比我們想像中的還要大，它是陪伴、是體諒、是扶持、更是包容！



因為「家庭價值的本質就是愛」。照片人物與本文無關。（圖片來源:https://pixabay.com）





（台北市現職高中教師）

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