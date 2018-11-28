個人意見》DG在中國

DG在中國的市場興起在於他滿足了中國富人明星炫富招搖的需求，而他在中國市場的這次大挫敗，則很諷刺的，是它也滿足了中國富人明星公開表態愛國的需求。

個人意見

最近最引人注目的時尚界新聞，應該是Dolce & Gabbana（下稱DG），原定在上海舉辦的大秀被取消的事件，起因是DG為了這個大秀拍了廣告影片，影片被某些人認為有辱華疑慮，在社交軟體發達的今日，有人私訊設計師Stefano Gabbana表達不滿，這也相當正常，但Stefano Gabbana整個大爆炸說中國是屎國還說中國人都吃狗肉之類，截圖一傳開事情就大條了。

在整個事件發生之前，我就看過那個起因的影片，其實影片的內容就是一個中國女模用筷子在吃義大利料理，配上怪腔怪調的中文配音，有人說影片中的內容「你是不是沒看過這麼粗的」似有性暗示嫌疑，我本身並不覺得這有到冒犯我，但國際品牌處世本來就應該小心，因為人被冒犯不是「我沒有此意」就可以算數的，身為一個國際品牌，那個廣告呈現的是對中國很陳腐過時的想像。

影片的內容就是一個中國女模用筷子在吃義大利料理，配上怪腔怪調的中文配音，有人說影片中的內容「你是不是沒看過這麼粗的」似有性暗示嫌疑。（圖：擷自網路）

但對中國有錯誤想像的西方品牌奇多無比，在上海辦的歐美大品牌服裝秀用靈感來自毛裝的軍綠外套搭配越南式斗笠（所以是在講越共嗎）、大都會博物館晚宴中國主題那年的出席女星，有人在頭髮裡插筷子、有人提著形狀是中餐外送盒的手提包，有人滿身罌粟花裝飾，莎拉潔西卡派克還頭戴一個靈感來自新娘鳳冠的頭飾，那些通通過關，為什麼就DG踩雷踩到大爆炸呢？

當然，跟設計師的私訊回應有很大關係，設計師也大可以回應說「如果有冒犯到你我很抱歉」或，假裝自己很忙不回那私訊也就罷了，偏偏要大鳴大放的罵人罵及整個國家，也不想想中國市場佔DG營業額超過百分之三十。

DG其實並不是一個最近風風火火的牌子，它的全盛時期早在超過十年前就已經過去，DG最近品牌的銷售下滑，在國際媒體上，也早就失去媒體的能見度和討論度，一方面因為設計師屢次失言，從批評婚姻平權、到貶低人工生育，乃至直接在貼文底下嗆女明星醜，這個品牌從備受好萊塢歡迎到現在已經幾乎全面從國際紅毯的一線明星身上消失，已經不是一天兩天的事了。

DG其實並不是一個最近風風火火的牌子，它的全盛時期早在超過十年前就已經過去，DG最近品牌的銷售下滑，在國際媒體上，也早就失去媒體的能見度和討論度。（AP）

要論在中國辦秀，DG也不是最早的，但這次原定要舉行的秀花了DG非常大一筆錢跟準備，預計展出超過五百套的不同系列，這五百套有很大部分是DG的訂製男女裝系列，單套價格極高因為世界上只做一套，晚禮服可能要價超過數百萬台幣，按照之前的系列來看，風格應該也是張揚浮誇金光閃閃，秀的主題之一是慶祝中國新年，所以這是一個完全面向中國市場設計的系列，這樣一個費盡心思為中國設計的系列，耗費百萬美元的事前準備，全部因為一個社交媒體上的失言而付諸流水，不只系列本身，許多中國與國際網購平台都宣布撤掉DG產品，中國網路上更出現一系列破壞DG商品的影片，從洗鍋到拖地到直接放火燒。

一個費盡心思為中國設計的系列，耗費百萬美元的事前準備，全部因為一個社交媒體上的失言而付諸流水，不只系列本身，許多中國與國際網購平台都宣布撤掉DG產品。（Dolce & Gabbana）

中國是否是一個很在乎文化敏感度種族歧視的國家？這點我個人存疑，因為世界上有最多對其他國家地區蔑稱，而且敢於在社交媒體上大聲說的國家，可能正是中國（老毛子倭寇台巴子族繁不及備載）。

其實，DG在中國的市場興起在於他滿足了中國富人明星炫富招搖的需求，而他在中國市場的這次大挫敗，則很諷刺的，是它也滿足了中國富人明星公開表態愛國的需求。

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