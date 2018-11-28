台灣回憶探險團》由選後動作看懂選舉到底在選什麼？！

首先「課綱恢復中國史」，講得好像現在不教中國史所以必須恢復一樣，這是故意誤導民眾的造謠。中國影響臺灣及東亞甚鉅，中國史當然要學，問題在於合理的比重和觀點是什麼？到底我們要教的是臺灣觀點的中國史，還是中國觀點的中國史？這才是課綱將中國史納入東亞的最重要意義。

台灣回憶探險團

選舉過後，取得勝利的藍營縣市紛紛宣告將支持92共識，實施傾中政策，旋即又傳出藍營人士將推動「課綱恢復中國史」的公投，一連串的政治動作無疑對其「不搞政治全力拼經濟」的話術自相矛盾，相信許多人看到這種現象會感到疑惑，但若由歷史脈絡了解臺灣現況，就能理解這到底是怎麼一回事。

首先「課綱恢復中國史」，講得好像現在不教中國史所以必須恢復一樣，這是故意誤導民眾的造謠。中國影響臺灣及東亞甚鉅，中國史當然要學，問題在於合理的比重和觀點是什麼？到底我們要教的是臺灣觀點的中國史，還是中國觀點的中國史？這才是課綱將中國史納入東亞的最重要意義。藍營人士以「課綱恢復中國史」誤導民眾推動公投，其實目的是將逐步調整為臺灣視角的中國史改回中國觀點的中國史。為什麼他們處心積慮要做這些事？

回顧歷史，二戰後臺灣面臨曲折的歷史命運，1949年在中國內戰中徹底潰敗的蔣介石政權，在未經盟軍同意下擅自全面逃亡至軍事代管地臺灣，並且在1950韓戰爆發後獲美國支持，得以長期在臺進行外來極權統治。臺灣受外來統治在歷史上並非新鮮事，但戰後在臺的中華民國政權卻有些特殊的地方。

歷史上臺灣過去主要的外來統治者如清國、日本帝國，臺灣的處境都是大國下的新領土。這些統治者不管是對臺灣消極處置或是積極經營，基本上並沒有「自己會消失」的焦慮，文化輸入臺灣與在地融合發展出新的多元特色。但中華民國政權失去幾乎所有領土逃來臺灣，除了內戰壓力，還要面對在佔領地內只佔人口少數的現實，對「自己會消失」的焦慮不言可喻，於是對臺變本加厲的進行文化覆蓋，原本多元繽紛的文化 – 語言、文化與歷史記憶一一被覆蓋為中國。

回顧歷史，二戰後臺灣面臨曲折的歷史命運，1949年在中國內戰中徹底潰敗的蔣介石政權，在未經盟軍同意下擅自全面逃亡至軍事代管地臺灣，並且在1950韓戰爆發後獲美國支持，得以長期在臺進行外來極權統治。（中央社）

終於許多人前仆後繼犧牲下推動臺灣民主化，在人民得以透過選舉汰換執政者的遊戲規則下，正常來說時間一拉長政權必然會回到人口佔絕對多數的臺灣人手上。但外來的中華民國政權長期透過教育將臺灣人的語言、歷史記憶、文化一一置換改造為中國，在許多人「搞不清自己是誰」的情形下，使得臺灣政權移轉的步伐異常緩慢，經過了70多年才在2016年完成第一次同時行政、立法權的選舉勝利。此一趨勢無疑宣告外來的中華民國政權逐漸被臺灣同化吞噬，也使依附在外來少數統治勢力下的既得利益者危機感暴增。

這種「外來少數統治集團」對抗被臺灣同化趨勢的抵抗，長期以來以許多形式包裝在各種選舉議題中，你以為你在談論城市如何治理、要怎麼發電、婚姻制度該如何，其實背後或多或少都隱藏著外來利益集團對臺灣邁向合理社會結構的抵抗。這就是為什麼顯然不適任的候選人（不限特定政黨顏色）某些支持者也能彷彿視若無睹的護航，怎樣都要挺到底，因為雙方要爭的並非那個人，而是背後的利益與價值認同。

痛批同運人士沾沾自喜、搞錯敵人！近日有網友解釋反同組織與婦聯會的關係，台北真理堂、士林靈糧堂、新店行道會等組織在2015年時成立政黨「信心希望聯盟」，該政黨主席即是婦聯會主委雷倩。（資料照）

這些被形塑為「藍綠惡鬥」的拉扯，時間一拉長令許多人反感，於是又開始冒出各種顏色甚至假裝無色的現象，但每一個在臺灣的住民總要面對，你心目中的臺灣是要走回維護外來統治者利益及價值觀的政權，還是走向符合實際臺灣合理社會結構的政權？這些問題不解決，我們就很難有客觀理性、就事論事的選舉。尤其在外來統治集團丟失行政立法優勢後焦慮暴增，變本加厲加速引入昔日敵人中共勢力介入，每一個住民未來都將很快面臨極大失去民主自由、人身安全的危機，「票投給誰都可以，就是不能投給舊黨國相關勢力」，事關重大不可不慎。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 由選後動作看懂選舉到底在選什麼？！

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