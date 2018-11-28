TOP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
自由首頁 即時 報紙 影音 財經 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區 市場
投書
自由評論網 > 投書

自由開講》從地方選舉大敗！看民進黨如何與國民黨爭「不進步」？！

2018-11-28 11:10
Facebook Twitter LINE

◎謝永仁

民進黨正在品嘗烤焦的小鮮，但是台灣人民已經苦口了二年，但還不知道未來是苦口亦或是幸福美滿。

民進黨一直標榜並自我期許擁抱進步價值，我們從黨名（民主進步黨）就可以知道創黨的先輩對這個政黨屬性的定位。可是目前民進黨檯面上的權力者有看到並擁抱進步價值嗎？還是已經在權力與利益中迷失了。阿扁總統例子目前還在上演中，這些權力者快點把蛤子肉撥開認清現實。

既然這次是地方選舉大敗，那我們就從地方談起，我住宜蘭，所以就談宜蘭，我們來看民進黨如何把陳定南的資產完全輸光光。

既然這次是地方選舉大敗，那我們就從地方談起，我住宜蘭，所以就談宜蘭，我們來看民進黨如何把陳定南的資產完全輸光光。圖為前宜蘭縣縣長、立法委員、法務部長陳定南（右）（圖擷取自陳定南教育基金會臉書）

宜蘭這八年執政縣長把所有縣民都得罪了，先是老農，再來是新農，繼之是環境倡議團體，最後是縣府員工。

林聰賢的豐功偉業，

1。全台農舍宜蘭第一，所以許多老農終於可以笑口常開含飴弄孫，營建業一片大好。歸鄉新農卻一片哀號，眼見一片青綠轉瞬灰白紅黑，滿腔熱血瞬間泥固，真是拔劍四顧心茫然。可惜老農歡喜不久又有農舍興建辦法，買地欲蓋農舍的人又煩惱不知道是否房子蓋的成，賣地又不甘心。施政至此欲賣地的老農，已買地的都市人，熱血新農，環境倡議者全員受傷無一倖免。農舍加課稅後陳金德又退稅，不到一億元的稅款又把縣政府的公務員搞到雞飛狗跳，環境倡議團體也算心死了吧。陳定南當日力退往王永慶的事跡只能傳頌。想要提陳定南公事皮包的人請你們不要污穢了皮包。

2。盤點一下宜蘭縣的都市計畫及都市計畫通盤檢討進度。有的都計急急如律令，有的如烏龜睡覺。都市計畫牽涉人民的身家財產，人民惶惶不安於身家財產不知道會失去還是仍然能擁有的惶恐中，更何況都計的必要性跟私利纏結，一般人民大眾只能祈求我的房地不要被別人看上。盤點一下礁溪都計墓地變建地，中興文創都計，烏石港都計，擴大羅東都計。。。算一下阿，都計真好。人民目淚流不停。現在連祖先死人都跳腳了。

慢如龜爬或睡覺的通盤檢討比比皆是，梅花湖風景特定計畫第三次通盤檢討及龍潭湖風景特定區計畫（第三次通盤檢討）從呂國華縣長啟動，至今仍然未完成，人民完全疑惑縣政府到底是在認真做事還是能撈就撈能混就混。

宜蘭縣冬山鄉梅花湖風景區，是全縣遊客最多的縣管風景特定區。 （宜蘭縣政府提供）

3。違法營業的民宿與露營區。從台北過了雪隧就如同到了法外之地，在這裡法令只是參考不一定要遵守，都市人到宜蘭蓋農舍當民宿營業，應該是實質違法，可是都沒事噎。蓋農舍應該只能用十分之一農地，可是絕大部分農舍都二次施工，三次施工，蓋好蓋滿百分百農地，欸，也沒事噎。

山挖一挖，地整平，農用水電真便宜，露營車一擺，絕美景觀只有我家有，開山挖林只要我可以甚麼都喜歡，可是縣政府好像只是睡眼惺忪的看了一眼，囈語了一句，翻身繼續睡。

4。宜蘭有些地方沒有自來水，當地居民只能自行鑿井抽地下水用。宜蘭的地下水品質超優，金車的礦泉水就可以證明。可是養香魚的來了以後地下水水位就下降，居民可能會抽不到水用。養香魚的人可能很大，所以水權可能是他們管的。


吳澤成代理縣長面目模糊，不甚了解。

1。農舍建築必須臨路不允許蓋在田中間。沒魚蝦也好，環境倡議團體至少稍微放心一下，可是真的只有一下，陳金德就來了。

陳金德代理縣長偉大事業

1。假如你要惹毛一個人，你叫他把石頭從山下推到山上，然後讓石頭滾下來，再叫他將石頭推上山。原來以為只是神話，沒想到神話也有現實版。陳縣長就是導演。農舍增加課稅又退稅，滾石頭的縣政府公務員想能混就混就像做夢，夢醒了還是要辦退稅。

2。農舍不必臨路，自行解釋法令，還與中央對幹，哦，還有與前縣長對幹。代理縣長對幹民選縣長，這是民主進步的象徵嗎？環境倡議團體稍微放下的心終於放到地底下去了。

3。縣府人事大搬風，沒椅子的自己去搬椅子來坐。

農舍增加課稅又退稅，滾石頭的縣政府公務員想能混就混就像做夢，夢醒了還是要辦退稅。圖為宜蘭代理縣長陳金德。（資料照

以上是宜蘭縣政府的八年滴滴答答的小事，事關我們小民身家性命，民進黨經營八年士農工商得罪光了，假如陳定南再來選縣長也不一定會贏。林聰賢還是天下雜誌的五星縣長，原來五星縣長也不過如此。民進黨其他執政縣市的選民是否與宜蘭縣民感受相同或者更。。。（不雅字）？

中央離我們很遠，可是我們天天上網，雖然在東部偏鄉還是可以知道中央在幹啥子事。以鄉下人做事態度來看，都市中那些官員盡是姿勢100實際0蛋的花拳繡腿。唉！我們只是書讀的少，不是不會做事。

1。台大沒校長久矣，你們還在拖。連一個校長都搞不定，你想搞習進平。

2。被婦聯會騙了還在幫他數鈔票，帳冊都毀了，你們還不用法律程序去把人逮回來

3。慶富的人都跑了好久你們才開始找人。假如腳麻不俐落，請服用循立寧。

4。推一個姚文智出來選還盼望ＫＰ回頭，政黨政治ＡＢＣ是否要重新去唸一下。這麼低級的權謀可以感動選民嗎？兩軍對壘黨員替對手站台竟然沒事，請問你們還是一個黨嗎？

5。東奧正名的真正內含＂台灣叫台灣＂，這不是你們的核心價值嗎？你們怎的就龜縮了。

6。同婚性平教育這些進步價值也沒能看到你們在為這些價值吶喊，真的不了解「進步黨」到底哪裡進步了？

7。深澳電廠突然無疾而終，這是政策還是兒戲？假如真正考慮國家未來發展應該是當為則為。假如做四年可以被傳頌百年，你再多要四年任期有何意義？我們永遠懷念阿扁台北市長的四年，可是八年總統卻是模糊不清的。

8。選舉當天有傳聞陳其邁在競選結束前一刻說韓國瑜曾車禍糾紛未妥善處理，當時我身旁即有司法退休人員說某司法人員立即依案號查出該案，並說陳其邁抹黑云云。我猜這是某司法人員放出的假消息要抹黑陳其邁。請問我們的司法改革已經無疾而終了嗎？

9。違法農地工廠要就地合法與清境非法民宿就地合法，我們要的公平正義理念怎的不見了？真的是數大就是美，找大家一起做壞事就不用怕了嗎？

10。不當黨產，轉型正義是要人民等多久才能處理到一個段落，台北政客只擺出個樣子，拳頭卻像慢動作看似永遠打不到目標。人民沒有那美國時間等你們花拳繡腿。

要批評的個案太多無法盡舉，一句話可以明指問題中央慢吞吞，人民不耐煩，地方盡私利，百姓冤大頭

如果中央還要用文火慢燉來出菜，人客就轉到快炒店。

如果民主進步黨無法堅持進步的價值，請刪除黨名中的進步二字，這樣就可以與ＫＭＴ一起爭取不進步的選票。

藥廠上班族

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.