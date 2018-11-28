自由開講》從地方選舉大敗！看民進黨如何與國民黨爭「不進步」？！

◎謝永仁

民進黨正在品嘗烤焦的小鮮，但是台灣人民已經苦口了二年，但還不知道未來是苦口亦或是幸福美滿。

民進黨一直標榜並自我期許擁抱進步價值，我們從黨名（民主進步黨）就可以知道創黨的先輩對這個政黨屬性的定位。可是目前民進黨檯面上的權力者有看到並擁抱進步價值嗎？還是已經在權力與利益中迷失了。阿扁總統例子目前還在上演中，這些權力者快點把蛤子肉撥開認清現實。

既然這次是地方選舉大敗，那我們就從地方談起，我住宜蘭，所以就談宜蘭，我們來看民進黨如何把陳定南的資產完全輸光光。

既然這次是地方選舉大敗，那我們就從地方談起，我住宜蘭，所以就談宜蘭，我們來看民進黨如何把陳定南的資產完全輸光光。圖為前宜蘭縣縣長、立法委員、法務部長陳定南（右）（圖擷取自陳定南教育基金會臉書）

宜蘭這八年執政縣長把所有縣民都得罪了，先是老農，再來是新農，繼之是環境倡議團體，最後是縣府員工。

林聰賢的豐功偉業，

1。全台農舍宜蘭第一，所以許多老農終於可以笑口常開含飴弄孫，營建業一片大好。歸鄉新農卻一片哀號，眼見一片青綠轉瞬灰白紅黑，滿腔熱血瞬間泥固，真是拔劍四顧心茫然。可惜老農歡喜不久又有農舍興建辦法，買地欲蓋農舍的人又煩惱不知道是否房子蓋的成，賣地又不甘心。施政至此欲賣地的老農，已買地的都市人，熱血新農，環境倡議者全員受傷無一倖免。農舍加課稅後陳金德又退稅，不到一億元的稅款又把縣政府的公務員搞到雞飛狗跳，環境倡議團體也算心死了吧。陳定南當日力退往王永慶的事跡只能傳頌。想要提陳定南公事皮包的人請你們不要污穢了皮包。

2。盤點一下宜蘭縣的都市計畫及都市計畫通盤檢討進度。有的都計急急如律令，有的如烏龜睡覺。都市計畫牽涉人民的身家財產，人民惶惶不安於身家財產不知道會失去還是仍然能擁有的惶恐中，更何況都計的必要性跟私利纏結，一般人民大眾只能祈求我的房地不要被別人看上。盤點一下礁溪都計墓地變建地，中興文創都計，烏石港都計，擴大羅東都計。。。算一下阿，都計真好。人民目淚流不停。現在連祖先死人都跳腳了。

慢如龜爬或睡覺的通盤檢討比比皆是，梅花湖風景特定計畫第三次通盤檢討及龍潭湖風景特定區計畫（第三次通盤檢討）從呂國華縣長啟動，至今仍然未完成，人民完全疑惑縣政府到底是在認真做事還是能撈就撈能混就混。

宜蘭縣冬山鄉梅花湖風景區，是全縣遊客最多的縣管風景特定區。 （宜蘭縣政府提供）

3。違法營業的民宿與露營區。從台北過了雪隧就如同到了法外之地，在這裡法令只是參考不一定要遵守，都市人到宜蘭蓋農舍當民宿營業，應該是實質違法，可是都沒事噎。蓋農舍應該只能用十分之一農地，可是絕大部分農舍都二次施工，三次施工，蓋好蓋滿百分百農地，欸，也沒事噎。

山挖一挖，地整平，農用水電真便宜，露營車一擺，絕美景觀只有我家有，開山挖林只要我可以甚麼都喜歡，可是縣政府好像只是睡眼惺忪的看了一眼，囈語了一句，翻身繼續睡。

4。宜蘭有些地方沒有自來水，當地居民只能自行鑿井抽地下水用。宜蘭的地下水品質超優，金車的礦泉水就可以證明。可是養香魚的來了以後地下水水位就下降，居民可能會抽不到水用。養香魚的人可能很大，所以水權可能是他們管的。



吳澤成代理縣長面目模糊，不甚了解。

1。農舍建築必須臨路不允許蓋在田中間。沒魚蝦也好，環境倡議團體至少稍微放心一下，可是真的只有一下，陳金德就來了。

陳金德代理縣長偉大事業

1。假如你要惹毛一個人，你叫他把石頭從山下推到山上，然後讓石頭滾下來，再叫他將石頭推上山。原來以為只是神話，沒想到神話也有現實版。陳縣長就是導演。農舍增加課稅又退稅，滾石頭的縣政府公務員想能混就混就像做夢，夢醒了還是要辦退稅。

2。農舍不必臨路，自行解釋法令，還與中央對幹，哦，還有與前縣長對幹。代理縣長對幹民選縣長，這是民主進步的象徵嗎？環境倡議團體稍微放下的心終於放到地底下去了。

3。縣府人事大搬風，沒椅子的自己去搬椅子來坐。

農舍增加課稅又退稅，滾石頭的縣政府公務員想能混就混就像做夢，夢醒了還是要辦退稅。圖為宜蘭代理縣長陳金德。（資料照

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以上是宜蘭縣政府的八年滴滴答答的小事，事關我們小民身家性命，民進黨經營八年士農工商得罪光了，假如陳定南再來選縣長也不一定會贏。林聰賢還是天下雜誌的五星縣長，原來五星縣長也不過如此。民進黨其他執政縣市的選民是否與宜蘭縣民感受相同或者更。。。（不雅字）？

中央離我們很遠，可是我們天天上網，雖然在東部偏鄉還是可以知道中央在幹啥子事。以鄉下人做事態度來看，都市中那些官員盡是姿勢100實際0蛋的花拳繡腿。唉！我們只是書讀的少，不是不會做事。

1。台大沒校長久矣，你們還在拖。連一個校長都搞不定，你想搞習進平。

2。被婦聯會騙了還在幫他數鈔票，帳冊都毀了，你們還不用法律程序去把人逮回來。

3。慶富的人都跑了好久你們才開始找人。假如腳麻不俐落，請服用循立寧。

4。推一個姚文智出來選還盼望ＫＰ回頭，政黨政治ＡＢＣ是否要重新去唸一下。這麼低級的權謀可以感動選民嗎？兩軍對壘黨員替對手站台竟然沒事，請問你們還是一個黨嗎？

5。東奧正名的真正內含＂台灣叫台灣＂，這不是你們的核心價值嗎？你們怎的就龜縮了。

6。同婚性平教育這些進步價值也沒能看到你們在為這些價值吶喊，真的不了解「進步黨」到底哪裡進步了？

7。深澳電廠突然無疾而終，這是政策還是兒戲？假如真正考慮國家未來發展應該是當為則為。假如做四年可以被傳頌百年，你再多要四年任期有何意義？我們永遠懷念阿扁台北市長的四年，可是八年總統卻是模糊不清的。

8。選舉當天有傳聞陳其邁在競選結束前一刻說「韓國瑜曾車禍糾紛未妥善處理」，當時我身旁即有司法退休人員說某司法人員立即依案號查出該案，並說陳其邁抹黑云云。我猜這是某司法人員放出的假消息要抹黑陳其邁。請問我們的司法改革已經無疾而終了嗎？

9。違法農地工廠要就地合法與清境非法民宿就地合法，我們要的公平正義理念怎的不見了？真的是「數大就是美」，找大家一起做壞事就不用怕了嗎？

10。不當黨產，轉型正義是要人民等多久才能處理到一個段落，台北政客只擺出個樣子，拳頭卻像慢動作看似永遠打不到目標。人民沒有那美國時間等你們花拳繡腿。

要批評的個案太多無法盡舉，一句話可以明指問題「中央慢吞吞，人民不耐煩，地方盡私利，百姓冤大頭」。

如果中央還要用文火慢燉來出菜，人客就轉到快炒店。

如果民主進步黨無法堅持進步的價值，請刪除黨名中的「進步」二字，這樣就可以與ＫＭＴ一起爭取不進步的選票。

（藥廠上班族）

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