自由開講》沒有臉孔、失去明星光環的民進黨 選舉結果黯淡無光

◎黃信維

蔡政府執政兩年的期中考，今年的九合一選舉民進黨遇到空前的慘敗，除了流失大塊政治版圖，其中綠營票倉的重要指標，像是長期執政的高雄市丟給颳起「韓流」的韓國瑜，而台南市雖然艱辛贏下，但民進黨的黃偉哲票數也比上屆賴清德選舉時少了超過30萬票，只能用慘勝形容。選舉大敗當然有很多原因，但在本次選舉中，民進黨失去明星光環，儼然成為一個沒有臉孔的政黨，恐怕也是敗選的一大原因。

選舉大敗當然有很多原因，但在本次選舉中，民進黨失去明星光環，儼然成為一個沒有臉孔的政黨，恐怕也是敗選的一大原因。（中央社）

台灣人很愛明星，不論是從偶像劇到鄉土劇，台灣人都常常對戲中的藝人如數家珍。在現實生活中也一樣，很多台灣人都說自己討厭政治、不關心政治，但卻又希望有個愛民如子的政治領袖、政治明星，來帶領大家，也因此從早期擔任省長的宋楚瑜、首度政黨輪替成功的陳水扁，再到從民進黨手中奪回政權的馬英九，雖然後來都失去明星光環，都經歷過萬人簇擁的日子，他們所在的政黨，也都曾因他們的政治魅力，在台灣政壇取得大量的席次。

近期的例子則是台北市長柯文哲，從2014年靠著民進黨打敗國民黨的連勝文當選市長，再到此次在藍綠夾殺下，突破重圍艱辛連任，甚至是打敗陳其邁的韓國瑜，都是憑著個人特色，來吸引大量選民的支持，進而拉抬地方議員的選情，甚至是幫助自己的政黨攻城掠地。

但仔細觀察民進黨此次選舉中，似乎缺少這樣的角色，擔任行政院長的賴清德早就因為極度具有爭議性的兩度修正《勞動基準法》修正案，等各種在執政上的失利而走下神壇。總統蔡英文的部分，要先把時間回到2008年，他接任民進黨主席，花了好幾年的時間，把民進黨從谷底往上帶，到重返執政，但全面執政才兩年，就又丟掉了民進黨大塊地方政治版圖，可說是「成也小英，敗也小英」。

而且在這次選舉中，其實對於蔡英文的形象並不鮮明，選舉要衝人氣，還是要有吸引人的品牌、象徵，但蔡在選舉中，卻宛若消失一般，雖然仍有持續在輔選，卻難以讓選民留下深刻印象，更不知道怎麼讓人支持。而國民黨主席吳敦義被外界笑為「無主席」，自然也沒什麼深刻表現，但是韓國瑜卻撐起了這個角色，不但拿下高雄，甚至靠著「外溢效應」，幫助國民黨在全台大勝。

要說民進黨失去政治光環的原因，其一就是蔡英文一直以來的問題，缺乏個人政治魅力、個性低調有關，而在當總統後，與過去馬、扁愛講話、愛曝光的個性不同，她生性謹慎、做事細膩，但卻也因此讓選民不知道怎麼喜歡這個領導人，對她也沒有深刻的印象。

另外一個很大的原因，就是民進黨的改革總是猶疑不定，像是過去的年金改革、轉型正義，都「做半套」，讓被改革的人不滿，就連支持改革的民眾也有怨言。有關於進步價值的改革，包括婚姻平權、勞工權益等都拖拖拉拉，近年台灣選民越來越沒耐心的情況下，東掉一點、西掉一點，選票當然最後都掉光光。

最後，要提醒民進黨，雖然在當初台灣邁向民主的過程中，當然有功，但是在這次選舉中，綠營一再想要教育選民、提醒選民此事，殊不知失去魅力的民進黨，此招完全沒有效不打緊，只會顯得趾高氣揚，讓選民越離越遠。雖然此次的地方選舉中大敗，但距離總統大選還有一年多，是否能夠重新調整腳步，進而獲得選民的支持，想必會是民進黨的首要目標。

（前媒體人，現為海外留學生）

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