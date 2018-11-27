Mygopen》【假LINE】韓流真厲害，北京旅行社馬上推出旗津的行程？！

事實上這樣的旅遊包套行程其實一直都有的，旗津的行程並非選舉結束才加進去高雄的部分，根據查詢結果，至少 2016 就有這樣的套裝行程，並非媒體渲染的「北京挺韓真給力 大陸旅行社紛加旗津行程」這樣，不要誤解囉！

Mygopen

你 LINE 收到「韓流真厲害，北京旅行社馬上推出旗津的行程」、「速度真快啊！準備迎接陸客」的訊息嗎？

事實上並不是謠言說的「選舉結束的第二天大陸開放的2019春節旅遊團，都加了高雄的部份」，這樣的套裝行程至少 2016 年到現在都有，像是陸團「【跟团游】台湾热卖 *台湾环岛深度8日游* 全程五花酒店 （2站式购物）垦丁 旗津半岛」，並非後來才加了「旗津半島」，別誤解囉！

北京旅行社馬上推出旗津行程的謠言

原始謠傳版本

韓流真厲害 北京旅行社馬上推出 旗津的行程。

速度真快啊！準備迎接陸客吧！這是今天（選舉結束的第二天）大陸開放的2019春節旅遊團，都加了高雄的部份。

並收到類似這樣的宣傳圖片

謠言破解說明

事實上這樣的旅遊包套行程其實一直都有的，旗津的行程並非選舉結束才加進去高雄的部分，根據查詢結果，至少 2016 就有這樣的套裝行程，並非媒體渲染的「北京挺韓真給力 大陸旅行社紛加旗津行程」這樣，不要誤解囉！



正確闢謠解釋

根據網友邱煜庭的分析，像這樣的八天行程其實很早以前就有了，到現在其實大陸相關旅遊網站也找得到，最少從 2016年4月27號主打行程就是：〈台灣環島8日遊〉2站式購物清境農場+旗津半島+九份山城、免費WiFi，而目前還是有這樣的團。

海報說明都是正確的，但其實也不用等到 2019 的春節時段，只是 LINE 描述訊息是誤解的說法。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：Facebook - 邱煜庭個人頁面

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】北京旅行社的旗津的陸客行程？至少2016年到現在都有

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