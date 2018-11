自由開講》你們不要哭，你們沒有錯！

◎Jerry

昨晚與友人前往兩廳院,欣賞台北愛樂室內合唱團的演出,希望藉由音樂,能夠安頓前一天公投失利的沮喪心情,當天曲目與節目橋段的安排,頗具巧思,又有兒童合唱團一同搭配,確實是一場豐盛精彩的聽覺饗宴。

在節目最後的安可曲,台北愛樂選擇了「甜蜜的家庭」,一瞬間便將筆者帶回兩年前的凱達格蘭大道,當時反同團體為了反對婚姻平權修法,在凱道上舉辦了極具規模的集會活動。

當時場外卻有一位母親孤身抱著小女兒,聲嘶力竭地呼喊著「請你們看一看你們在抗議的是什麼?!」、「我們是有血有淚的人」、「你們在抗議的是不讓我的孩子有個家」、「你們已經有家了」、「你們在抗議的是不讓我的孩子有個家」。

在此同時,背景音樂正是反同團體齊聲合唱的「甜蜜的家庭」,宣稱愛人如己的人們,口中唱著我的家庭真可愛,卻要殘忍地剝奪他人迫切需要的基本權利,近乎荒謬的莫大諷刺感,讓筆者氣憤難平並投書媒體。

沒想到轉眼過了兩年時間,毫無預期地再次聽到這首歌曲,想起當年那位母親,以及現在仍舊不能依法成家的同志們,正面臨公投挫敗的重大打擊,當下在兩廳院坐位上就紅了眼眶。

沒想到的是,台北愛樂在音樂會結束之後,眾多團員們為了支持同志平權,關懷因公投結果難受失望的朋友,自發地犧牲了休息時間,錄製了一首溫暖的歌曲,看著影片中擠滿畫面的團員們一同唱著

「... I see your true colors Shining through. I see your true colors And that's why I love you.

So don't be afraid to let them show. Your true colors. True colors are beautiful.Like a rainbow...」

在這個媒體稱為台灣人權史上最黑暗的一天過後,能夠聽見這樣觸動人心的溫暖歌聲,心中百感交集,看著貼文寫著「我們沒有錯,我們不要哭。我們要抬起頭,好好地活著。我們要帶著微笑,繼續向前行」複雜激動的情緒,實在難以言喻。

由於長期以來反同團體挾著人力財力上的強大優勢,並採取污名、抹黑等無所不用其極的攻擊策略,許多朋友為了澄清謠言抵禦惡意,早已經是身心俱疲,同志諮詢熱線特別為大家提供了「「你不孤單_心 理支持資源整理」」,希望所有人都能好好休息、照顧自己以及身邊灰心喪氣的朋友,同志平權是一場長期抗戰,需要大家一同攜手繼續前行。

◎看見情緒喘口氣,調適情緒筆記

認識情緒、自我照顧

https://hotline.org.tw/blog/1494

◎自我照顧懶人包

五步驟讓你安頓身心

https://reurl.cc/52KpV

◎《同志諮詢專線》

陪你說話,不孤單

時間:一四五六日 19:00-22:00

專線:02-23921970

https://hotline.org.tw/services/84

◎聽你聽我放心說—公投期間同志社群情緒支持團體

照顧因公投而受傷的你,12月有加開場

https://hotline.org.tw/event/1464

◎同志諮商專業人員網

讓同志在自己所在的縣市就能找到合適的專業諮商資源

http://tas.bravo.org.tw:88

◎活過春晚花開的日子

一群因為反同公投受傷的人設立的。希望能夠陪伴彼此,度過公投的開票、度過社會的紛紛擾擾。

https://www.facebook.com/livethrouthflowersbloom/

