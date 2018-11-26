自由開講》丁守中千萬別輸了面子亦輸了裏子！

◎楊建銘

一場九合一大選，可以看出政治人物的風骨、風度。今年九合一大選因公投案眾多，投開票的延遲讓激烈的台北市選戰成為全台關注的焦點。選票的膠著拉鋸持續到隔天凌晨兩點多，最後柯文哲以三千票勝選，丁守中上台表示：「在選舉過程重大違法的情事，有操作棄保的可能，提起選舉無效之訴。」請出律師團，鼓吹支持者高喊選舉無效。對於政治人物這樣輸不起耍賴的行為，身為學生的我實在不能苟同。

2018台北市長選舉，最後柯文哲以三千票勝選，丁守中上台表示：「在選舉過程重大違法的情事，有操作棄保的可能，提起選舉無效之訴。」請出律師團，鼓吹支持者高喊選舉無效。（資料照）

選舉的輸贏固然重要，但候選人的風度亦不能捨棄。這場仗，民進黨打得並不好，但在承認敗選的時刻，我卻看到落選的陳其邁感性讓支持者支持韓國瑜做好市長；敗選林佳龍致電恭喜對手盧秀燕勝選。這兩位的舉動讓年輕世代的我佩服，這是民主選舉令人動容的典範：「輸了，輸得漂亮、乾脆。」讓選民團結，一起為他們的城市努力。反觀丁守中，風骨高下立判，批選委會並高喊選舉不公。在輸幾千票的當下，心態是不甘心、仇恨，激化民眾的情緒，醜陋的樣貌一覽無疑。

林佳龍發表落選感言，呼籲支持盧秀燕，讓台中持續向前。（資料照）

就如同柯文哲所說：「訴訟是人民的權利」丁守中提起選舉無效之訴，任何人都不會有意見，但這是選後唯一要做的事嗎？我想未必。不論接下來訴訟會如何發展，身為一個君子，拿出你的風度吧！至少承認這個結果，不要輸了面子亦輸了裏子！

（學生）

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