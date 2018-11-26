胡，怎麼說》「三反」三把刀，直插民進黨心臟！

反年金改革、反同婚、反空汙（含反燃煤電廠），這「三反」公投如三把尖刀，直插民進黨的價值心臟！民進黨因應無力又無方，這是民進黨在九合一選舉雪崩式慘敗主因。

反年金改革、反同婚、反空汙這「三反」公投如三把尖刀，民進黨因應無力又無方，是九合一選舉雪崩式慘敗主因。圖為24日晚間林佳龍總部外一片低氣壓，許多支持者見落後逐漸拉大，黯然離開。（資料照，記者張瑞楨攝）

反年改代表的是「恨」，收入被減成了奪產之恨；反同婚代表的是「懼」，恐懼家庭倫理及信仰被改變衝毀；反空汙則是由厭空汙而生「怨」。



恨、懼、怨的力量是很大而可怕的，而且看來都「近」在眼前，加上藍赤網軍推波助瀾、形成反民進黨狂潮。



民進黨反擊的中國勢力透過親中媒體及網軍，介入操控選舉，藍赤聯軍強襲台灣，這當然都是事實，卻好像「遠」在天邊，對短視的人民幾乎是無感的。高雄之愛、守護台灣、守護民主等，也招式用老而無功。這場愛、恨對決，勝敗早已見分曉，但在「怨」被激發下，民進黨敗的更慘。



先看數字怎麼說？以這次公投案的同意票數、直轄市及縣市長選舉的政黨總得票數做比較，國民黨領銜提出的公投第7案、第8案合稱反空汙公投，第7案同意795萬5753票、不同意210萬9157票，第8案同意759萬9267票、不同意234萬6316票。兩案都以超高票過關。



公投第10案、第11案、第12案被合稱為「反同婚」公投，雖非國民黨提出、國民黨未公開表態，但私下透過群組操作串連反同婚團體，把「反同婚」與「反民進黨」劃上等號。

國民黨操作大選綁公投、用公投打民進黨，大賺選票；圖為新北市福和國中的投開票所，25日長長人龍等候投票。（資料照，記者翁聿煌攝）

公投結果，第10案（民法婚姻限一男一女結合）同意765萬8008票、不同意290萬7429票；第11案（國民教育禁止實施同志教育）同意票708萬3379票、不同意341萬9624票；第12案（以民法之外的其他形式保障同性結合權益）同意640萬1748票、不同意407萬2471票。三案全部高票過關。



國民黨在全國22個直轄市及縣市長選舉結果，總得票數是610萬2876票、民進黨489萬7730票。公投第7案同意票比國民黨總得票數，多了185萬2千多票；第10案也多了155萬5千多票。而且，以上反空汙、反同婚等5項公投，每一項同意票都比國民黨的得票多很多，即使扣除滿18歲到20歲即可投公投的票數仍多的多。



以上數字說明，國民黨操作大選綁公投、用公投打民進黨，大賺選票。前述公投同意票估計有7成以上投國民黨，國民黨就已立於不敗之地。



三反中反空汙、反同婚之外的「反年改」，雖未提公投案，卻是國民黨的大砍刀，今年7月起實施的年金改革，讓已退休將退休的軍公教收入減少，他們是最有組織的一群，遍佈各地，還串連自稱是「反民進黨黨」，假的、真的、加料的、遍造的消息，只要不利民進黨、醜化蔡政府的，就大量在各大小群組轉傳，「反空汙」、「反同婚」公投的同意票會那麼多，「反年改」推波助瀾、結合成「三反」是重要因素，更反映在選票上教訓民進黨。

民進黨面對這次公投議題因應無力又無方，以空汙來說，曾推動宮廟「減香」，卻反被汙名為「滅香」；推動汰換高汙染車輛，卻被操作滅了低收入者生計。這回更被藍營藉「反空汙」反打一棍。圖為選前在台中舉行的反空污遊行。（資料照，記者廖耀東攝）

民進黨因應無方又無力，就反空汙來看，民進黨政府率先推動反空汙，曾推動宮廟「減香」，卻遭反彈並被汙名為「滅香」消滅民俗；推動汰換高汙染車輛，卻被操作成禁止老舊車上路、滅了低收入者生計。這回更被藍營藉「反空汙」反打一棍，並連結成廢核電-增加燃煤發電-空汙嚴重，並簡化為反空汙公投。國民黨的公投政策辯論代表人，根本連唸稿子都不行，卻高票通過公投。



年改就不必多說了，當年馬英九認為「不做就會後悔」、卻膽怯不敢動，蔡英文大力改革，卻承擔反彈後果。當然，年改案未能劍及履及，拖到7月才上路，反彈力道最大時刻就在這次選戰。



其實，勞基法修正也一樣，民進黨政府的案子先得罪資方、勞方也不滿意，小企業及微型企業主更無所是從，幾番折騰，三方都翻臉。



同婚、反同婚公投之爭，婚姻平權是進步價值也是基本人權，但在傾向保守的台灣社會，傳統家庭倫理及信仰仍盤踞社會主流，平時聲量雖不高，但遇到公投就爆發出來，並衝擊選情。而同婚提出的兩項公投，不但沒過門檻，更被超過門檻很多的「不同意票」否決，顯示同婚議題還需要更多的互諒互解、更多的說明融合，才能成為社會共識。

中國這次試驗網戰攻台，配合藍軍大舉攻城掠地，聯手狠狠教訓了民進黨，未來一定食髓知味、總統大選時變本加厲操作，因為這比「武統」或「武嚇」的CP值高太多。圖為23日韓國瑜選前之夜造勢。（資料照，記者王榮祥攝）

最後談到無所不在、無孔不入滲透台灣的「中國因素」，中國這次試驗網戰攻台，配合藍軍大舉攻城掠地，聯手狠狠教訓了民進黨，未來一定食髓知味、總統大選時變本加厲操作，因為這比「武統」或「武嚇」的CP值高太多。台灣的藍赤政黨、媒體、政客，看來這回要排隊上北京去邀功請賞了。



多數台灣選民為了「教訓民進黨」，投票給親中政黨、統派政客，結果一定會「教訓自己」、「教訓台灣」。令人擔憂的門戶洞開、主權不守，看來馬上就要發生，短期利誘、倒向中國、一路歸西，當台灣不再是台灣，而成為「中國台灣」，即使未來藍消綠長再輪替，恐怕很難回復！