政治的日常》太平洋戰爭和東條內閣興衰史（二）：最會表演的政治家東條英機

有別於過去首相們只是端坐首相府辦公，和人民有遙遠距離。東條首相把施政報告訴諸廣播，將演講透過錄影，在電影演出的前後播放。由於戰爭之故，新聞自由已經遭到嚴格限制，東條的各種表演，也成為媒體唯一的焦點。此外，他也樂於學習當時最受矚目的德國領袖希特勒，搭著敞篷車到處行動，據說連下雨都捨不得將篷子蓋起來。因為透過影像、聲音、照片，甚至親眼看見的方式頻繁傳播，百戰百勝的東條首相成為家喻戶曉的人物。

李拓梓

續上篇

太平洋戰場上初期的連戰連勝。不止軍方陶醉，日本社會、政壇也沈浸在獲勝的氣氛當中。攻克新加坡之後，東條首相到國會施政報告，二十分鐘的講話，受到議員們四十次的鼓掌歡呼，議會對皇軍致謝之後隨即散會，東條內閣的支持度達到高峰。

那也是一個收音機開始風行、媒體儘管受到新聞自由的限制，但已蓬勃發展的年代，1941年的廣播普及率是45.8%。東條是第一個對這件事有感的首相，有別於過去首相們只是端坐首相府辦公，和人民有遙遠距離。東條首相把施政報告訴諸廣播，將演講透過錄影，在電影演出的前後播放。由於戰爭之故，新聞自由已經遭到嚴格限制，東條的各種表演，也成為媒體唯一的焦點。

此外，他也樂於學習當時最受矚目的德國領袖希特勒，搭著敞篷車到處行動，據說連下雨都捨不得將篷子蓋起來。因為透過影像、聲音、照片，甚至親眼看見的方式頻繁傳播，百戰百勝的東條首相成為家喻戶曉的人物。

東條樂於學習當時最受矚目的德國領袖希特勒，搭著敞篷車到處行動，據說連下雨都捨不得將篷子蓋起來。因為透過影像、聲音、照片，甚至親眼看見的方式頻繁傳播，百戰百勝的東條首相成為家喻戶曉的人物。（圖：網路）

東條最有名的「親民」事蹟，就是去翻人家家裡的廚餘桶。看到魚骨頭上的肉沒有清乾淨，皺著眉頭數落幾句。看到清得一乾二淨的，美言兩句人家是「模範家庭」。還有親自搭乘市電，對市民反應的民意勤做筆記，而且不是光記不做，還要速速兌現，因此得到一個綽號叫做「筆記魔」。

東條的突襲視察，都會通知媒體，這當然是政治表演。不過戰爭時期，民心沸騰，再加上上一次政府當中出現這種人，應該是「水戶黃門」時代的事了吧。因此東條大受歡迎，還有民眾得悉他每天會騎馬出門，故意想要在路上巧遇他，認為這樣今日就一定會帶來幸運。一向對東條不以為然的陸軍裁軍派人物宇垣一成，私下就消遣東條出身能劇、狂言家庭，所以特別會演。

春風滿面的東條，決心趁著人氣正旺的同時，辦理國會改選。眾議員任期本來應該在1941年期滿，但是近衛內閣因為戰爭的關係讓議員延任一年。東條覺得遲遲不改選不是辦法，於是透過他最重要的盟友，前首相也是陸軍出身的阿部信行主導的戰時組織「翼贊政治會」，推薦了和應選席次同額的四百六十六位候選人，並且利用臨時軍費，給予豐厚的資金，全面支持他們的競選。

東條的突襲視察，都會通知媒體，這當然是政治表演。不過戰爭時期，民心沸騰，東條因此大受歡迎。（圖：網路）

選舉結果揭曉，翼贊會得到三百八十一席，81.8%的席次優勢，取得國會多數。舊有的政黨被剷除掉了，近衛沒有完成的「一國一黨」體制，在東條手上做到了。東條成功掌握了議會，現在，國內幾乎沒有反對戰爭者容身的餘地。

在國內，為了因應戰爭，東條內閣也強力的緊縮人民的自由權。「國防保安法」公布，「治安維持法」改正，「預防拘提」成為政府控制言論自由的武器。由於東條曾經擔任關東軍的憲兵指揮官，本來負責維持軍紀的憲兵，這下也變成東條的「私兵」，不僅要幫他處理那些「水戶黃門」演出，更要當政府的鷹犬，對不利政府的力量加以打壓。

由於自由權限縮嚴重，名作家谷崎潤一郎在《中央公論》雜誌上連載的小說〈細雪〉，也因為「過於軟弱」這個奇怪的理由，遭到禁止。

「東條獨裁」成為當時的政治氣氛。（未完待續）