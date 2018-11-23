自由開講》鄭竹梅的太陽，侯友宜的問心無愧坦蕩蕩

◎張幸玟

新北市長這場選舉，選的不只是會做事的候選人，更是要選擇一個台灣人民堅持民主與自由的價值。侯友宜自從代表國民黨披掛參選新北市長以來，從來不願意面對自己擔任威權打手的過去，甚至言談之間引以為傲，一直到選前幾天仍然沒有改變。就連鄭南榕的女兒鄭竹梅都站上了第一線出面吶喊，質問侯友宜是否依然會「奉命行事」？對照先前侯友宜說過自己「問心無愧坦蕩蕩」，實在是令人不忍，氣度高下立判。

「爸爸像太陽一樣，如果太陽不見了，我會哭，我會叫；但還是叫不回太陽。」1989年，鄭竹梅九歲，失去了父親。她的父親鄭南榕因為堅持言論自由，拒絕上百位鎮暴警察的拘捕，自焚而亡。當時侯友宜時任中山分局刑事組長，正是當天攻堅行動的現場指揮官。將近三十年後，他搖身一變為國民黨的政治明星，準備接朱立倫的班參選新北市長。而參選以來每一次被問到鄭南榕事件，一下子說「就算再來一次，還是會執行」，又說「那是不完美的救援」，還說「他問心無愧、坦蕩蕩」，言談間不僅毫無悔意，更充滿奉命行事的驕傲。

鄭南榕女兒鄭竹梅為民進黨新北市長候選人蘇貞昌站台，首度問侯友宜「怎麼看當年的鄭南榕事件」？（蘇貞昌競選辦公室提供）

在那個威權的年代，的確有許多奉命行事的公務員，鄭竹梅也說，她並不怪罪當時執行的員警。但侯友宜這樣的態度，讓她質疑奉命行事的價值，跟言論自由的價值如果產生衝突，侯友宜又會如何處理？身為選民，眼見侯友宜不願意面對自己的過去，也不願意檢討自身可能犯過的錯誤，要如何帶領市民走向未來？侯友宜不但沒有反省，還代表威權時期迫害者中國國民黨出來選舉，就算嘴上說自己不藍不綠，難道不就是認同國民黨一直以來迫害人權、打擊民主的價值嗎？這就是侯友宜標榜厚道、正向的選舉主軸嗎？

筆者在台灣民主化的時代成長，一直到成年以後，看了民主前輩努力的歷史，才知道言論自由、民主都不是從天上掉下來，而是有許多人犧牲了大好前途、犧牲了青春歲月，甚至犧牲生命，台灣才有如今的面貌。鄭竹梅身為一個女兒，顫抖著嗓音質疑，台灣人又要回去支持國民黨的「正義」嗎？勇敢的身影令人動容。對照侯友宜如今享受的民主果實出來選舉，家裡三個女兒還是年收千萬的大群館包租婆，這實在是萬分諷刺的事。

鄭竹梅說，選民有權利了解候選人如何看待過去，才有辦法選擇未來。看看侯友宜的態度吧！每個選擇，都代表一個人信奉的價值。侯友宜選擇了威權，而新北市民在這場選舉，要選擇一個台灣人民堅持民主價值的未來。

（智庫副研究員）

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