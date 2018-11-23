自由開講》K黨化的體育人才生態 – 中華奧會兩岸體育買辦？！

◎台大體育室體育教育工作者

經過世大運在台北的洗禮後，越來越多的年輕人開始關注國內的體育運動比賽項目、運動組織與單項協會，使得今年中華奧會的體育人才培訓有更多的新血加入。而中華奧會身為國內體育賽事的對外國際比賽的總窗口，國際上的一舉一動，發聲都代表著國內人民的聲音。

名不正，則言不順。每年中華奧會的國際人才培訓課程訓練出多位台灣國際人才，而今年多數新訓者（年輕新血）都提出我國代表隊出賽名稱的疑問，認為若要與中國有所區隔，抑或在未來國際賽事上不再受限於中國阻撓，我國名稱一事遲須解決，而東奧正名活動也剛好在這樣的氛圍中開始。（然而在今年停辦的亞青賽則體現出台灣在名不正的情況下，中華台北選手的參賽權將箝制於中國的手中）。

當島內人民全都一心譴責於中國的蠻橫時，沒有想過或許國人最大的敵人竟是自己的發聲窗口-中華奧會。

中華奧會在培訓國際人才期間告誡所有新血我們只能以現有的名稱來參賽，完全主客易位，忘記自己需忠實代表國內的民眾去向國際反映我們的現狀與想法，並找已退休國際組人員（已退休人怎會有總奧會現任窗口的聯繫呢）來充當（對外）國際打手，打擊國內人民現狀聲音。

當島內人民全都一心譴責於中國的蠻橫時，沒有想過或許國人最大的敵人竟是自己的發聲窗口-中華奧會。圖為中華奧會去年11月進行執委會改選，包括主席林鴻道（中）在內的正、副主席都順利連任。（資料照）

而對內則深知我國體育協會黨化現狀，告知教練這樣的改名以後可能會無法參賽，用教練來綁架選手，在透過選手來綁架部分民眾認知，而民眾則來綁架政府。當台灣人民在希望將來選手不要因中華台北名稱受制於中國時，中華奧會沈秘書長卻悄悄在這個月去中國輸誠，告知對岸中華奧會絕對會阻止台灣人民以台灣兩字在國際出聲。全球的國家代表奧會都需自籌營運經費，而中華奧會的營運資金卻來自於我國教育部體育署，中華奧會拿台灣人民的稅金卻在台灣當中國體育台灣買辦。

或許多數人都忘記，國內體育單項協會的不健全生態與其他已開發國家，或是鄰國的日韓不同，我國的體育項目比賽成績逐日退步，資金來源亦是靠國家補助，選手的訓練費用也都是靠國家補助，這並非是健全的體育環境。

絕大多數未發聲的民眾，對於選手是否禁賽並非有任何意見（這也使得單項協會能綁架教練，教練綁架選手，選手綁架部分民眾），畢竟目前的選手就像是軍公教一樣，是人民的稅金在供養，理所當然希望我們供養的選手能像軍人一樣，為我們真正的名字而戰，為我國而戰，這並非只是選手的個人榮耀（畢竟臺灣的選手並非像健全體育系統的開發國家，自己籌經費出賽）。

當中華台北的選手在國際發光發熱時，是否有想到幫他們出錢出力的是台灣人民，當他們得獎榮耀歸來時，我們台灣人民是否有請他們將得來的獎金貢獻出來（國家訓練中心一年兩億的經費養育國手500人，當中華台北的選手使用台灣人民的稅金時，有想到台灣嗎？還是只是自己的參賽權？運動員的品德真的是這樣嗎？）我國並非沒有被禁賽過的經驗，當年被停賽的選手現在也都40-50歲，也都過得很好。現在民眾對於自己的認同感氛圍正好提供我們能端正國名的機會，希望政府能像軍公教改革一樣，將我國體育問題重重的生態重新建構。在最差沒有比賽的狀況下，這些從黨國體制過來的逐利人看不到利益就會離去，而留下想要經營與改變國內體育生態的真正體育人。

2019年東亞青運主辦權被拔，引發國人憤慨，而「告密者」是前中華奧會工作人員姚元潮，且他本人也證實自己就是告密者，還以此為傲。（資料照）

希望台灣人民與政府能挺過這波，也希望運動員體現運動員該有的同情心、公平、運動員精神及正直。為我們的後代與體育教育留下正確的觀念。

（教育工作者）

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