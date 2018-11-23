自由開講》台灣人 ，為甚麼你還不生氣？

◎阿修

台灣人 ，為甚麼你還不生氣？

當中共稱台灣是中國台灣區的時候，台灣人 ，為甚麼你還不生氣？

當中共說一定會用武力統一台灣的時候，台灣人 ，為甚麼你還不生氣？

當一個國家沒有外交國，全世界就會認為你不是個國家，中共近來一直使用金錢脅迫其他國家跟我們斷交，台灣人竟然還覺得無所謂，絲毫沒有警覺性！

兩岸永遠不會一家親，中共武力犯台失敗後，改用軟實力想要同化台灣，近來更是使用銳實力感染全世界，澳洲已經驚覺了，台灣人你還沒醒嗎？

第54屆金馬影帝、中國演員涂們（右）應邀在第55屆金馬獎頒獎時稱「中國台灣金馬獎」，被各界頻打臉。另一位是勇奪第55屆金馬獎最佳紀錄片導演傅榆（左）在台上表示，「希望我們的國家可能被當成一個獨立的個體來看待。」發言讓中國網軍超氣憤，迅速湧入臉書洗版。（報社合成照）

台灣長久以來是中國的一部分土地，但絕對不是中共的土地，就歷史脈絡來看，中共從來沒有在台灣這塊土地上掌握過主權，當時的時空背景，台灣是日本的，而日本打輸，台灣成為無主地，只是暫時交給老蔣治理，卻又發生內戰，中華民國政府敗逃到台灣來，而美國為了防堵共產勢力，默許中華民國政府擁有台灣這塊土地的主權，但中共卻大大聲聲說要收復台灣，到底是基於甚麼理由？

舉個例子：小蔣家是一座大別墅，別墅前有一條河，河的對面有棟小木屋，有天阿毛帶一堆人來小蔣家打他，小蔣打輸了跑去小木屋躲起來，從此之後阿毛就對大家宣稱這座別墅是他的，那棟小木屋也是他的。

每次發生事情都有人會說：請把政治歸政治

但事實是這世界每一件事都跟政治有關係！

許多人都以為維持現狀就是好事，這是一件很恐怖的事，請先搞清楚中共目前的對台方針，就是讓全世界不認同台灣是個國家，讓全世界認為台灣是中共的一部分，這樣一來中共就可以控制台灣，台灣只要不聽話就可以光明正大的「統一」！

不要聽信甚麼維持現狀和平共處，大家賺大錢比較重要這種無知的想法，繼續委屈求全的下場就是被同化，看看抱中共大腿的藝人有多少，看看退休的國軍將領跑去中國養老的有多少，看看某些政黨的大老甚至還很風光的回去中共懷抱，聽著您回來啦！

2016年退將吳斯懷等人赴中出席中國紀念孫中山先生誕辰150週年大會。（擷取自網路）

再繼續任由中共霸凌下去，台灣不會是下一個香港，只會是下一個新疆。

（讀者）

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