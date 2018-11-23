胡，怎麼說》這一票投「教訓」？你是「汪小菲」們！？

1117金馬獎頒獎典禮爆發台灣、中國的國家認同之爭，中國藝人粗暴宣稱「中國台灣」之後，中國商人汪小菲在微博貼文，惡狠狠的宣稱「給這幫台獨份子一個『教訓』！」

中國商人汪小菲在微博貼文，惡狠狠的宣稱「給這幫台獨份子一個『教訓』！」。（資料照）

汪小菲是中國人，在台灣沒有投票權，卻在台灣張牙舞爪，揚言要在這次選舉，「教訓」台灣、「教訓」台灣在憲法保障下的台灣獨立的政治訴求、「教訓」台灣有言論自由的人民。

他算什麼東西？憑什麼如此囂張？就是仗恃台灣有一批「汪小菲」們，口口聲聲或暗中串連，就是要「教訓」台灣、教訓執政的民進黨政府，教訓反對統一的政黨及候選人...，他才有恃無恐！

汪小菲更仗恃的是背後的中國，中國透過網軍襲台操弄九合一選舉，已構築完成從假新聞產製、傳播、擴增效果的操控「產業鏈」，更以「跨境雲控系統」，操控眾多「殭屍帳號」，繞道第三國的跳板，再進到台灣的社群網站，鎖定反對統一的對象，發動密集攻擊，並力挺中共欽定的特定政黨及候選人。

這套所謂中國「銳實力」的網軍「銳攻」，在台灣內部親中藍、紅政媒的裡應外合、推波助瀾之下，就如千萬把尖刀直插台灣內部，猖狂肆虐。

汪小菲氣而吐真言，曝露了其「教訓」意圖後，馬上刪文，但隨後中國藝人在網上發動「中國，一點都不能少」貼圖瘋潮，強橫的把台灣列入中國的「一點」，逼台灣藝人也非貼不可。

中國當然「愛台灣」-愛把台灣列入中國的一點。由此檢視韓國瑜的政見，一個不能說出的秘密前提就是「台灣，成為中國的一點」，他最後賣力演出「愛」與包容，放在韓流暴興的原因、過程、結構來看，他們的最愛不就是「中國，一點都不能少；台灣，成為中國的一點」嗎？但是，即使台灣被統，證諸中國所作所為，仍然是空頭支票。

中國當然「愛台灣」-愛把台灣列入中國的一點。由此檢視韓國瑜的政見，一個不能說出的秘密前提就是「台灣，成為中國的一點」？！（資料照）

藍紅媒體、名嘴們的「教訓」說，則更直白了，公然聲稱「懷念沒有民進黨的日子...，...寧可台灣沒有民主...」，他們一方面想逆反民主潮流、回到黨國威權統治、重享身為權貴集團的階級特權與高級地位，一方面不再反共、卑躬屈膝扈從中共專制政權、把台灣推入中國的一點。他們吃台灣、用台灣、享受民主，卻禍台灣、害台灣、教訓台灣，還要台灣選民跟著他們造神的秃子走。吃人夠夠，豈有此理！

你的一票，如果沉迷、誤信所謂教訓說，你就是「汪小菲」們，被教訓的是台灣、被教訓的是民主、當然也會教訓到你自己及後代子孫...。

明天1124，在藍紅聯軍掀起的「教訓」狂潮中，你的一票，絕不可隨波逐流、因一時之氣、為教訓誰而投，而應做中流砥柱，為搶救台灣、搶救民主、搶救世世代代免於專制極權的恐懼、不被中國統治的自由權利而投！