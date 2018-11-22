台灣回憶探險團》由1998年《中國時報》報導臺北市長辯論看現今媒體亂象

人們在煙霧瀰漫中難以客觀判斷時事，社會走向只問立場不問是非而陷入不安。這已是愈來愈嚴重的國安問題，這種透過民主機制癱瘓民主、透過自由癱瘓自由的手法，社會安全與自由的合理界限該如何決定？言論自由與尺度如何合理的規範？媒體又該如何有效的管理？

台灣回憶探險團

近日高雄市長選舉辯論，中國國民黨陣營對高雄理解之空洞在辯論下暴露無遺，引起網友訕笑，不料隔日諸多媒體報導下竟出現「又不是要選里長」「懂市政代表會貪汙」「格局大勝」，甚至名嘴開始牽拖主辦單位的護唇膏等荒謬言論，而捧特定候選人的言詞，比起戒嚴時期拍獨裁者馬屁有過之而無不及。在近年來的媒體環境，也許大家早已習慣此類親中勢力大幅入侵的亂象，在此來回顧一下20年前媒體尚未淪陷前的樣貌。圖為1998年中國時報報導當時臺北市長辯論，陳水扁、馬英九、王建瑄交鋒後隔日的報導。

言論自由與尺度如何合理的規範？媒體又該如何有效的管理？

報導中以民意調查分析三人表現，陳水扁略佔上風，並附上民意調查的問題及結果，社論則以「以理性辯論樹立選舉新風貌」為題評論。當然媒體必然有其立場傾向，但在1998年的中國時報，從用字遣詞到評論方向，不難看出其努力在維持媒體中立的形象，也可輕易對照今日同一媒體的巨大差異何在。若再看電視新聞畫面則是毫不遮掩的睜眼說瞎話，媒體自律淪為空談，評論節目滿場政治立場色彩鮮明的份子還高掛「無色覺醒」，猶如毒品一般讓其支持者解癮，事實如何早已不重要。

若再看網路社群內的離譜造謠，威力恐怕更加強大。在中國看不到的金馬獎片段，居然可以瞬間冒出上萬中國網軍灌爆留言，其背後由誰策動答案不言可喻。平日這些人又被賦予什麼任務？我們在網路上感受到的「聲量」「風向」，又是如何被製造出來的？

就這樣，人們在煙霧瀰漫中難以客觀判斷時事，社會走向只問立場不問是非而陷入不安。這已是愈來愈嚴重的國安問題，這種透過民主機制癱瘓民主、透過自由癱瘓自由的手法，社會安全與自由的合理界限該如何決定？言論自由與尺度如何合理的規範？媒體又該如何有效的管理？

這些難解卻重要的議題，需要你我一同來思考關注。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 由1998年中國時報報導臺北市長辯論看現今媒體亂象