胡，怎麼說》護唇膏的吶喊：「冤枉啊，大人！」

韓國瑜於鳳山區以車隊掃街拜票時表示，他證實辯論當天擦護唇膏，不適應但不影響辯論表現。（記者陳文嬋攝）

厲害了，你的耳機！你的護唇膏！竟然可以操作用以翻轉一場選舉辯論的勝敗、甚至企圖左右一場重要選舉的輸贏...。

護唇膏如果會說話，一定高喊「冤枉啊，大人！」這簡直扯到無極限！他們把選民當什麼？把民主當什麼？

民進黨高雄市長候選人陳其邁19日北上出席高雄市長辯論會，進場時特地拉起雙耳，證明自己沒有配戴耳機。（記者黃耀徵攝）

11月10日，高雄市長電視政見發表會結束後，各方大都認為，這場發表陳其邁勝、韓國瑜敗，之後，就在韓流韓粉陣營傳出，以一張有陰影的照片誣指陳其邁戴「耳機」，影射陳其邁在辯論會對高雄市興革事項如數家珍，遠勝韓國瑜，是戴耳機作弊、有人打pass。

這是很嚴重的指控，不但企圖逆轉這場面陳勝韓敗，更要把陳其邁一舉「黑」了；所幸該場發表會主辦單位全程錄影，認真的記者現場拍了陳其邁、韓國瑜的正面及側面照片，證明兩人都沒有戴耳機。否則，陳其邁就被韓流「黑」了。

11月19日，由三立電視主辯的陳、韓電視辯論，直球對決。（擷自三立電視）

製造假耳機事件黑陳其邁未成，但韓粉不但沒有認錯，還在耳語亂傳指控，就是不承認他們的「韓神」打了敗仗。

11月19日，由三立電視主辯的陳、韓電視辯論，直球對決，各提6題相互交叉詰問，各方大都認為，陳其邁大勝、韓國瑜大敗（當然，韓流韓粉不認為韓敗、反而自認大勝），之後，又由「完全挺韓」媒體陣營傳出，韓國瑜是因擦了三立電視提供的謢唇膏，導致喉嚨痛，辯論才...。

三立提供辯論會資料，指出韓國瑜當天只有上粉補妝，沒有擦護唇膏。（三立提供）

三立以現場影片為證，表示化粧師並沒有為韓國瑜塗護唇膏，而且化粧是外包給「伊林」；韓國瑜則說有塗，只是不適應，但不影響辯論表現...。

因此，問題的核心不在有沒塗護唇膏，而是韓流及韓粉為輸找理由硬坳回來的心態，就如網民普遍質疑的「辯論輸了，上次假造偽稱對手戴耳機，這次就推給護唇膏。」

護唇膏風波曝露韓流及韓粉的「韓神永遠是對的」心態。此為護唇膏示意圖，與新聞無關。 （資料照，記者邱巧貞攝）

耳機及護唇膏兩件風波，曝露韓流及韓粉的「韓神永遠是對的」、「韓神永遠不會輸」心態，這是一個反民主的表徵，辯論是這樣，恐怕未來對選舉結果也是這樣，這才是最令人擔心的。

選舉，就是以數人頭代替砍人頭，各自支持的候選人，輸一票就是輸、贏一票就是贏，不管陳其邁、韓國輸都一樣，那有輸了要坳成贏？強強要包贏的？

「完全挺韓」媒體陣營傳出，韓國瑜是因擦了三立電視提供的謢唇膏，導致喉嚨痛，辯論才...。（三立提供）

高雄市的選民，你願意被搞耳機、護唇膏風波的那些人操弄嗎？