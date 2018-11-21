政治的日常》太平洋戰爭和東條內閣興衰史（一）：東條英機組閣

為了繼續推動對美談判而成立的東條內閣，被戲稱作「東條幕府」，總理東條本人不僅身兼內相，還以現役大將身份，兼任了陸軍大臣。還記得米內光政組閣時，因為堅持文人治國的理念，因此辭去了現役海軍大將的職務。因此，東條是第一個以現役軍人身份組閣的總理大臣。

李拓梓

續上篇

近衛受不了壓力，決定辭職後，重臣們屬意的總理人選，是皇室的東久邇稔彥，但天皇覺得，戰爭時期讓皇室的人組閣，不是太妥當。因此幾經討論，決定讓陸軍大臣東条英機組閣。

獲悉將被天皇召見，東條英機心裡十分緊張。他知道即將辭職的首相近衛文麿和天皇良好的關係，也知道自己在會議上堅決反對接受美國國務卿赫爾的備忘錄立場，就是導致近衛內閣垮台的關鍵因素。東條覺得，此時此刻入宮面見天皇，應該是肯定要被臭罵一頓，於是懷著忐忑的心情入了宮。

沒想到天皇沒有責罵他，反而要求他出面組閣，東條聽到之後「雙腳顫抖，不知如何是好」。據說提出這個建議的內大臣木戶幸一，還說了要主戰最力的東條組閣負責對美談判，是「不入虎穴焉得虎子」。東條雖然強硬，他終究是個服膺權威的人，沒被罵還被降下大命，讓他感激涕零。東條本來就是一個認真魔人，這下更是全力以赴，一心要為皇國效忠。

東條內閣被戲稱作「東條幕府」，總理東條本人不僅身兼內相，還以現役大將身份，兼任了陸軍大臣。（維基共享）

為了繼續推動對美談判而成立的東條內閣，被戲稱作「東條幕府」，總理東條本人不僅身兼內相，還以現役大將身份，兼任了陸軍大臣。還記得米內光政組閣時，因為堅持文人治國的理念，因此辭去了現役海軍大將的職務。因此，東條是第一個以現役軍人身份組閣的總理大臣。

東條的海相是海軍內主戰派的島田繁太郎。當時海軍已經漸漸轉向開戰論，不支持開戰的將領要不退休，就是被調到前線去。島田被暱稱是「東條副官」、「東條的兜檔布」，也顯現東條對於軍方高度的掌握能力。事實上，這也是天皇和木戶幸一希望東條組閣的原因，他們指望東條對軍方的控制力，能夠讓對美談判順利一點，不要受軍方掣肘。

東條繼續處理對美談判的議題，但隨著美方態度的強硬，石油、飛機零件的禁運，以及持續透過印度支那對重慶提供的援助，都讓日本感到氣惱。美國國務卿赫爾的最後通牒，是要日軍從東亞地區撤出，承認蔣介石政府，以及日軍必須從中國全面撤退。東條本來就反對這幾件事，要去跟美國談判的空間於是變得很小。在國內，對美英開戰的氣氛逐漸形成，就連最反對開戰的聯合艦隊司令山本五十六，也受命規劃對美突襲作戰的方針。

整個日本又陷入了對美不想戰，但因為要為可能開戰做準備，而全力投入的打算，但這個打算又導致了整個局勢向開戰更加傾斜。這種狀況和盧溝橋事變時一模一樣，而日軍當年低估了中國的抵抗決心，現在也低估了美英的戰鬥意志。

山本五十六。攝於1941年。（維基共享）

1941年12月8號，日軍不宣而戰，偷襲了美國太平洋艦隊的重鎮珍珠港，兩輪的空襲將毫無防備的美軍打得東倒西歪，損失慘重。當日一早，日本的廣播電台開始廣播「今日清晨，西太平洋的部隊和美英進入作戰狀態」。日本全國震驚，太平洋戰爭開始，但隨之而來的，就是因為連續大勝而忘卻了危機的狂歡氣氛。

不只在珍珠港，馬來半島的日軍更早就對英軍展開攻擊，一路從馬來西亞挺進新加坡，連戰皆捷，由馬來軍、印度軍和澳洲兵組成的英軍，被打得丟盔棄甲，甚至還在海戰中損失了當時宣稱砲火威力世界第一的「威爾斯親王號」主力艦，和「反擊號」巡洋艦，英軍巨大的損失，讓正為了歐洲戰事焦頭爛額的首相邱吉爾聽聞之後心頭一沉。

日軍顯然被輕易到來的勝利沖昏了頭，忘記了如果日軍可以用航母上起飛的戰鬥機摧毀巨艦，美英軍也能夠以同樣戰術摧毀日軍的大船。也就是說，海戰以「大艦巨砲主義」的砲火取勝的時代，已經過去，航空母艦的時代即將到來，但是獲勝的日軍渾然不覺，依然在國內投入巨艦的製造，也就是後來也被軍機擊沉的「大和號」和「武藏號」。（未完待續）