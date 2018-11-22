全面真軍》新北的選民需要哈扣的辯論

那縣市長選舉呢？有鄉野奇譚說猴大「金憨慢講話，但是伊金實在」，可是林易增在廣告裡面還是說話了啊！那猴大用這個理由不辯論會不會太硬派寫實了點？而且你們家林姿妙也很憨慢講話啊，兩場政見發表會一直「A凍講」，但終究是參加了兩場，結果我們新北市只有一場沒有交叉詰問、收音超爛的偽辯論會，哇，你484瞧不起我們新北市啊！？

哈寇一本道

還記得周一（11/19）高雄市長候選人的直球辯論嗎？雖然我們看到78狠狠地羞辱韓導，堪稱辯論界的終極凌辱，我在看的時候都覺得我如果是韓導，應該已經開始懷疑人生了，但正如溪州白蘭地撰文所言：媒體給了一個平行時空。話說回來，作為新北人，看到這麼真槍實彈、原汁原味、哈扣無碼的政見辯論，心中十分不是滋味。

你得承認被人嘴成那樣，確實是很痛苦的。

這場辯論除了78很78的不斷挖洞給韓導跳，更78地背熟題庫把韓導嗆到不知道在講三小，最惡質的是「沃草」竟然搞了個「沃草即時Fact Check 查核」，人家還在辯論你就先檢查，結果還查出來韓導錯一堆，沃草（讚嘆詞），你們這樣霸凌對嗎？還讓不讓人辯論啊？要不要再過分一點啊？

當然要，含粉們還愉快地活在平行時空呢，78要是有阿扁十分之一嘴，絕對可以把韓導嘴到壞掉。

大概就是這樣壞掉。（還是這樣才正常？）

回過頭來說咱們新北市，電火球跟猴捕頭兩個應該都很熟市政，一個是老縣長，一個副市長當到三月才退，要是不熟的話簡直比太宰治還要人間失格了。然而猴捕頭卻一而再、再而三地拒絕有交叉詰問的辯論，之前放話說要把政見發表改成辯論，結果還是政見發表啊！是不是騙我不知道辯論規則啊？不過不要緊，看了78戰韓導以後，全台灣至少7成的人都知道政見辯論是怎麼回事，我們真軍的鐵粉們是肯定知道啦，等等，我們有粉絲這種東西嗎？

鬼島歌王：才兩萬人按讚算什麼知名部落客。

《公投法》修正通過後，第17條已明定公投議題需要經過辯論或政見發表，不論是「同志平權」、「以核養綠」、「愛家公投」，即使某一方的論點超級過激，自爆自己做愛從來不戴套什麼的，還是有助於大家認識正反雙方的意見。

你的問題絕對不是性向.....。

那縣市長選舉呢？有鄉野奇譚說猴大「金憨慢講話，但是伊金實在」，可是林易增在廣告裡面還是說話了啊！那猴大用這個理由不辯論會不會太硬派寫實了點？而且你們家林姿妙也很憨慢講話啊，兩場政見發表會一直「A凍講」，但終究是參加了兩場，結果我們新北市只有一場沒有交叉詰問、收音超爛的偽辯論會，哇，你484瞧不起我們新北市啊！？

我們喜歡硬派寫實的辯論，而不是硬派寫實的不辯論。

也許猴大拒絕辯論的關鍵是在11/12的政見發表會，他的發言被網友統計總共講了58次的「侯友宜、友宜」，讓人不禁以為他的競選主題曲是蔡小虎的《愛人醉落去》（愛人喲伊喲伊喲伊～），還花了幾分鐘解釋比真軍更沒梗的「厚日子」，幾乎沒在講政見論述，配合韓導的辯論表現，現在政見發表會不談政見、提問的時候回答問題、該回答問題的時候提問是顯學嗎？

這你們自己做的新聞喔。

先前全面真軍也發過《侯友宜的『神捕侯與治安行動』政見有什麼問題》一文，拚了命在戳在捅在挖猴大的敏感帶，我是說治安政見涉及違反社會共識、憲法人權的敏感帶；但是我們搖這麼用力，我是說搖旗吶喊很用力，猴大沒甩我們，也不甩其他要求回應的社會意見。電火球已經不止一次嗆不服來辯了，甚至還自己找人來質詢自己，以他的年紀還要這樣羞恥play，然後猴大依舊放置play，真的是超級抖S捏！

以老縣長的年紀，恐怕也沒第二次了。

但猴大是抖S，我們新北人可不是抖M，我們不打算跟你搞安德魯經濟學，雖然真軍一直嘴韓導辯論通篇鬼扯，但他站出來一騎討的勇氣與臨危不亂的口技，依舊讓韓粉們絕頂升天，也讓不少媒體有操作78講話很78、韓導愛與包容的資本。猴大呀！只剩兩天就要投票了，我們新北市民是不是真的這麼下賤啊？不配看到市長辯論嗎？難道你不想嗆爆那個光頭嗎？

還是你怕了？

沒有抖M，安德魯經濟學就不會成立。

本文經授權轉載自全面真軍 新北的選民需要哈扣的辯論