伊朗與西亞世界》哈紹吉事件的歷史想像：紹德—瓦哈卜 vs 鄂圖曼政府

哈紹吉事件為什麼重要？一個記者遭到政治力殺害或許是個可登上新聞版面的大事件，但何以國際媒體均塑造出西亞與國際社會又要出現大動盪的氣氛？事實上，這世界因政治異議犧牲生命、又死得比哈紹吉悽慘的記者，肯定不在少數。關鍵在於哈紹吉是美國《華盛頓郵報》的記者。假設哈紹吉非為美國媒體服務，又會有多少國際媒體注目眼光？

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

近期，沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）籍的記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在土耳其遇害之事，眾多輿論猜測中，包含有主謀為沙國王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman al-Saud）、西亞（甚至國際）局勢會有極大變化等論點。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）近年來人稱新世紀的鄂圖曼君主（Ottoman Soltan），當然有必要介入哈紹吉事件。已有輿論提到，這是否重現了300年前鄂圖曼帝國政府與阿拉伯半島紹德（Saud）家族的對峙局面？

18世紀初，阿拉伯半島有個名為穆罕默德瓦哈卜（Mohammad al-Wahhab）的「憤青」，秉持所謂反璞歸真、正本清源的精神，批判阿拉伯地區充滿異端思想，所以必須端正社會風氣。與此同時，此地有個紹德家族，因不滿北方的鄂圖曼突厥人的壓力，想要挑戰鄂圖曼勢力。畢竟14世紀初期鄂圖曼勢力建立之初，僅是遠在黑海（Black Sea）地區的突厥勢力，卻在16世紀1517年南向成功取得聖地麥加（Mecca），這不僅是鄂圖曼在發展初期意料之外的結果，對阿拉伯人來說也必然極為不滿。此後鄂圖曼君主還自稱為哈里發（Caliph）（即繼承先知穆罕默德（Muhammad）權位者），卻又沒有先知家族的血統，於是出現瓦哈比這種不滿現狀的人，以及不滿外來群族統治的紹德家族。

沙烏地籍的記者哈紹吉在土耳其遇害之事，眾多輿論猜測中，包含有主謀為沙國王儲穆罕默德、西亞（甚至國際）局勢會有極大變化等論點。（AFP）

於是，「紹德—瓦哈卜」合體，在阿拉伯半島四處擴張。雙方關係猶如三國時代的劉備與諸葛亮－劉備出征、諸葛亮在後方拿著扇子搧風觀望四方，阿拉伯的紹德家族向外征戰時，瓦哈卜應該也是整副羽扇綸巾搧風觀望四方，那把扇子或許一面寫著「正本清源」、另一面寫著「反璞歸真」。

紹德家族於1744年建立紹德王國（Saudi State），他們主打的「瓦哈比主義」（Wahhabism）也就成了近代伊斯蘭原教旨主義（Islamic fundamentalism）的濫觴。紹德王國剷除所謂的異教徒與不信者，今日稱之為恐怖主義、也是往後伊斯蘭世界恐怖行動的開路先鋒。但為什麼瓦哈比主義是恐怖主義？黨同伐異在歷史上各個政權中不是司空見慣嗎？近現代時期西方勢力在各地的壓迫，尤其美國打著民主的旗號、自詡為世界秩序守護者，對於受到壓迫與威脅的人來說，一樣也是恐怖主義。

紹德王國隨後曾一度佔領麥加，勢力又再19世紀初擴大到今日敘利亞（Syria）一帶。這對於遠在北方的伊斯坦堡（Istanbul）政府而言，首要之務當然是處理掉此區動亂。只是更北方的俄國此時一直在騷擾黑海與巴爾幹（Balkan）地區，再加上法國的拿破崙（Napoleon Bonaparte）於1798年短暫佔領過埃及（Egypt）地區，這讓伊斯坦堡政府更加心力交瘁。後來，在埃及驅逐法國人有功的軍人穆罕默德阿里（Mohammad ‘Ali），除了獲得埃及總督的任命之外，也成了伊斯坦堡政府擊敗紹德王國的致命武器。

紹德家族於1744年建立紹德王國，他們主打的「瓦哈比主義」也就成了近代伊斯蘭原教旨主義的濫觴。（New Statesman）

19世紀之間，紹德王國再次掀起波瀾，但勢力不若以往，在19世紀末時被其他阿拉伯家族擊退至今日科威特（Kuwait）避難，直到1920年，在阿布杜阿齊茲（Abdulaziz）領導下，才又於阿拉伯半島重建紹德勢力。此時，鄂圖曼在第一次世界大戰結束時淪為戰敗國，領土早已四分五裂。巴爾幹半島在戰前已不受其管轄，埃及也早在1882年被英國佔領，1916年英法又秘密決定瓜分美索不達米亞（Mesopotamia），若非名將凱末爾（Mustafa Kemal）在安卡拉（Ankara）另起爐灶，迫使一戰戰勝國承認他的政府，於1923年建立了土耳其共和國（Republic of Turkey），大概這時代已看不到任何土耳其人（Turkish）的勢力。但凱末爾其實頂多只鞏固了安納托利亞（Anatolia）的勢力範圍，其他原屬鄂圖曼領土，包括紹德家族的阿拉伯半島，他也拿不回來。與此同時，阿布杜阿齊茲穩固勢力之後，沙烏地阿拉伯這個半島上的新國家，於1932年正式成立。

西亞世界也就在一戰結束後這個劇變的時代裡，衍生出在西方世界影響之下的兩條主要路線：一如凱末爾的西化路線，採用共和制度、拉丁文字書寫土耳其文、穿著西式服裝，而且也致力於成為西方國家。另一如阿布杜阿齊茲延續瓦哈比主義的路線，標榜王室政治、服飾仍是所謂傳統特色，卻對美國維持友好關係。土耳其在國際間獲得了比較開放、自由的形象，反觀沙烏地就是保守、封閉。然而，不管走的是哪種路線，土耳其與沙烏地終究還是伊斯蘭國家，土耳其並沒有在雷厲風行的西化政策後變成基督教國家，沙烏地也不盡然就是個很糟糕的地方。

一個記者遭到政治力殺害或許是個可登上新聞版面的大事件，但何以國際媒體均塑造出西亞與國際社會又要出現大動盪的氣氛？（REUTERS）

哈紹吉事件重現了上述的歷史情境？

沙烏地王儲疑似在土耳其境內謀殺自己國人，屬國內事務，可用來比擬過去鄂圖曼與紹德之間的關係？或者有政治對抗或宗教爭霸的意味？若要將當代事件賦予歷史意涵，態度應該要更嚴謹並視事實情況而定，太多想像實屬多餘。畢竟過去的「紹德—瓦哈比」（地方勢力）與伊斯坦堡政府（中央），沒有對等地位，而今日「新鄂圖曼君主」埃爾多安介入哈紹吉事件，也看不出「鄂圖曼vs瓦哈比」的意涵。

再從另一個角度來看，哈紹吉事件為什麼重要？一個記者遭到政治力殺害或許是個可登上新聞版面的大事件，但何以國際媒體均塑造出西亞與國際社會又要出現大動盪的氣氛？事實上，這世界因政治異議犧牲生命、又死得比哈紹吉悽慘的記者，肯定不在少數。關鍵在於哈紹吉是美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）的記者，因此這個事件當然重要。假設哈紹吉非為美國媒體服務，又會有多少國際媒體注目眼光？

分析當代事件時，必須先弄清楚所類比的歷史事件本質，一旦過於誇大歷史的意涵，就是件比悲傷更悲傷的故事了。