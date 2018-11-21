自由開講》中華奧運主委們自請下台

◎楊其文

出征在外，必須將帥用命，軍民齊心，才是勝利的不二法則。台灣長期在國際上遭受不當打壓，蒙受不平等的稱呼或待遇，在過往威權戒嚴時代，我們總是選擇忍氣吞聲，但是今天的台灣，早已是自由開放的民主國家，選擇使用自己認定的名號，還需要他人的許可嗎？

就算在怎麼看不起他人，大丈夫坐不更名，行不改性的道理，連小孩都懂。你若看別人家不爽，也不可以改變或強迫人家的稱呼，不管是姓林還是姓黃，我們都只有尊稱，萬萬不能隨便更改名號。

過去在國民黨高壓統治下，處在漢賊不兩立的對抗時空中，台灣人無法反抗，長年委屈地使用中華台北，但是時空移轉後，民主「台灣」早就是國際公認的身分，今天我們呼籲「東奧正名」，也不過是還原事實跟真相，何來過分之舉？

當「東奧正名」運動正在發酵時刻，那些長年把持所謂中華奧會的委員們，扣緊資源，美其名推動運動競賽，運動外交，實際上暗地唱和中國，不斷打擊自己的士氣，未戰就先投降，我不知道政府高層，為什麼還在縱容這批為虎作倀的人，持續把持，持續耍態？

朱孟庠說：國際奧會來函內容，並無涉台灣選手參賽權益，是中華奧會未堅持中華台北，不惜告洋狀，自請停權。如果這是事實，那這批人豈不就是全民公敵？

朱孟庠說：國際奧會來函內容，並無涉台灣選手參賽權益，是中華奧會未堅持中華台北，不惜告洋狀，自請停權。如果這是事實，那這批人豈不就是全民公敵？（圖截自進擊的台灣隊-Team Taiwan臉書）

在非正式的會議中 某政務委員當著林鴻道的面，表達希望中華奧會能向國際奧會反應台灣的實情。說明台灣早就是一個民主國家，公投是正常民主國家公民的權利。這次公投有十項，包括環境、能源、性別等等，東奧正名只是眾多議題之一。

他又說：台灣是一個法治國家，政府只能依照現存的法律公正不偏地執行公投程序，不可能去阻止公投活動，剝奪人民的民主權利。這次的公投能夠通過法律上的連署門檻，不管投票結果如何，這反應不少人民的心聲。台灣有不少人對必須使用「中華台北」的名稱參與國際奧會賽事深深感到委屈，國際奧會應該了解台灣已經不是一個能用政治力量操縱體育組織的國家。

果真這些中華奧會委員們，沒有國民意識，缺乏積極為國人爭取權益，不只不反應國人殷切的期待，竟然還持續迎合中國的惡霸行為，三番兩次的長他人志氣，處處滅自己威風的行徑，早就沒有資格繼續帶領台灣的體壇。

過去在國民黨高壓統治下，台灣人無法反抗，長年委屈地使用中華台北，但是時空移轉後，民主「台灣」早就是國際公認的身分，今天我們呼籲「東奧正名」，也不過是還原事實跟真相，何來過分之舉？（資料照）

因此 東奧正名的朋友們，我們要呼籲這些持續扮演豬隊友，不斷扯後腿的奧會委員們，你們既然已經喪失運動員奮戰不懈的精神，而且畏戰、怯戰、缺乏鬥志，那麼就應該早早看清自己的嘴臉，識相的自請下台，不要等到憤怒的民眾發出怒吼後，再來請辭的話，場面就難看了。

（國立台北藝術大學退休教授）

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