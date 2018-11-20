自由開講》新莊養地都更圖利？ 侯友宜的「新北大富翁」登場

◎王宇樺

宛如文大宿舍案翻版！侯友宜自新莊購地案遭質疑，回應方式幾乎重現6月文大宿舍案，如出一轍一再公然扯謊，謊言被戳破就跳針指控抹黑，近日發言更與立委對嗆，卻始終不肯釐清侯家財產疑慮，令人好奇，新莊購地案是否踩到侯友宜痛腳？多次說謊，又是為了遮掩什麼？

大群館產權從「娘家變侯家」、99門牌避稅，到最新「補稅非欠稅」，文大案還沒說清楚，侯友宜再被爆任職副市長後在新莊插旗養地，面對質疑，侯又開始「講白賊」，先是土地被揭露「假贈與、真買賣」藉此躲避土地交易課稅，對此侯友宜僅以抹黑抹黑、都是抹黑回應。

大群館產權從「娘家變侯家」、99門牌避稅，到最新「補稅非欠稅」，文大案還沒說清楚，侯友宜再被爆任職副市長後在新莊插旗養地。（資料照）

受關注的養地都更疑慮，媒體指出侯都更政策拍攝點，即在其所購置新莊復興段253、254地號附近，除原先侯妻繼承土地持分，其餘併購皆於侯友宜擔任新北市副市長後開始進行，為規避財產申報，一部分以侯家又昱公司名義認購，遭質疑為了炒地圖利作準備！

侯辦大動作開記者會，宣稱基地條件僅臨中華一段116巷6米巷道，與簡易都更條件8米以上道路不切合，以「新莊兩地號不可能做都更」做回應，但真的是這樣嗎？

國民黨新北市長參選人侯友宜政見主打都更，其新一波宣傳以新莊區中正路為舉例。（圖擷取自侯友宜官方宣傳影片）

這是公然說謊，試圖蒙騙不熟悉都更法規的民眾！首先253、254地號若與兩側土地合併成立更新單元，就可以符合道路寬度條件，這也是多數都更公司投資養地採取策略；再者侯可主張地上物毀損，依「危老條例」申請都更，將有40%容積獎勵，以兩地號共161坪、建蔽率50%、容積率300%計算，建物可達676坪，將拿下破億獲利，侯辦所謂「不能都更」只是騙民眾不懂罷了！

選前不敢輕舉妄動，選後就高舉都更大旗圖利，否則土地繼承18年，為何侯當上市府高官才來整併？又剛好侯「捷運到哪、都更到哪」的捷運站就在旁邊？天下巧合都聚集在侯家了？文大宿舍、新莊養地，侯友宜彷彿玩起大富翁桌遊，算盤打得好，只是新北市民是否願意為侯家買單，11月24日見分曉。

（政治大學學生）

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