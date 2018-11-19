魔幻拉美》墨西哥南方邊境的危機（下）

非法移民或徒步、或藉交通工具往北方前進，千生萬死，踏上一條未知的旅途，完全無法預測將面臨怎樣的遭遇，多少人為了美國夢而橫屍荒野，化作一坏黄土，僅留下一塊「N.N.」（無名氏）的墓碑！

陳小雀

墨西哥幅員遼闊，由南方的伊達爾戈城（Ciudad Hidalgo）沿著太平洋岸到北方的提華納（Tijuana），這條路線最遠，將近四千公里。非法移民或徒步、或藉交通工具往北方前進，千生萬死，踏上一條未知的旅途，完全無法預測將面臨怎樣的遭遇，沿途可能發生意外而魂斷異鄉，也可能遭到黑幫綁架、搶劫而失去所有的盤纏，更可能被墨西哥警察逮捕而被遣送回國。

這條移民之路實在太遙遠，同時十分艱險，有人甚至花了兩個月的時間才穿越墨西哥國土，但能否跨過美、墨邊界則是另一個冒險旅途！僅管希望渺茫，非法移民依舊在流沙上勾勒美麗前景，冀望在他鄉重生，日後得以衣錦還鄉，改善家人的生活。這個信念讓無數的非法移民即便被捕遭遣送回國，仍一次又一次地走上「不歸路」，而「死亡火車」（el tren de la muerte）則是他們的希望，彷彿不置之死地，怎能重生！

「死亡火車」又有「野獸」（La bestia）之稱，係指恰帕斯－瑪雅鐵路公司（Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A. de C.V.）所營運的貨運火車，運輸網從南到北，穿越墨西哥國土通達美國邊界。非法移民在恰帕斯的伊達爾戈城（Ciudad Hidalgo）、或塔巴斯科（Tabasco）的特諾西克（Tenosique）等候，一旦有北上的火車通過，立即跳上車箱、爬到車頂，利用火車縮短遷徙時間，同時也躲避移民警察的追緝。然而，要抵達提華納、華雷斯（Juárez）、馬塔莫羅斯（Matamoros）這三個北方邊境城市，非法移民至少得轉接十至十五列不同路線的火車，有時還在車頂度過二十天之久。由於非法移民必須在火車行進中上下車，險象環生，即使安全爬上了車頂，卻可能在火車行進中不慎睡著而摔落身亡。此外，黑幫會在半途搶劫火車貨品，並藉機綁架或搶劫非法移民，這乃「死亡火車」與「野獸」的名稱由來。

非法移民必須在火車行進中上下車，險象環生，即使安全爬上了車頂，卻可能在火車行進中不慎睡著而摔落身亡。此外，黑幫會在半途搶劫火車貨品，並藉機綁架或搶劫非法移民，這乃「死亡火車」與「野獸」的名稱由來。（AFP）

當「死亡火車」馳騁墨西哥北邊沙漠，非法移民得忍受極大的晝夜溫差，尤其夏日白天溫度高達攝氏五十二度；因此，這條從墨西哥城開往北邊的路線，又被名為「魔鬼之路」（La Ruta del Diablo），凸顯惡劣環境儼然地獄一般。

儘管搭乘載貨火車是如此的危險，每天仍有上百人在不同地點伺機攀上火車；據統計，每年以火車為偷渡工具的非法移民約有四至五萬人。其實，在這條千辛萬苦的移民路上，遇到犯罪集團的搶劫才是最大的威脅！犯罪集團本就流竄於邊境，並利用廢棄的倉庫、或無人看管的火車站犯案，除了「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」（Mara Salvatrucha）黑幫之外，尚有塞達組織（Los Zetas）也以非人道方式對待非法移民。

2010年八月二十二日深夜，七十四名非法移民在塔毛利帕斯（Tamaulipas）州的小城聖費南度（San Fernando）下了火車，正準朝美、墨邊境前進，卻不幸遭塞達組織綁架。塞達組織先對這七十四名非法移民施暴，接著要他們加入組織、或向家人聯絡以支付高額贖金。非法移民不願加入組織，也無法聯絡家人，塞達組織於是以行刑方式槍決他們。七十四人中有兩人倖存，其中一人獨自走了二十二公里，到附近警察局報案，才揭露這樁慘案。七十二名死者中，男性有五十八人，女性則有十四人；至於國籍方面，宏都拉斯人二十四名、薩爾瓦多人十四名、瓜地馬拉人十三名、厄瓜多人五名、巴西人四名，但仍有十二人的身分不明。 多少人為了美國夢而橫屍荒野，化作一坏黄土，僅留下一塊「N.N.」（無名氏）的墓碑！

多少人為了美國夢而橫屍荒野，化作一坏黄土，僅留下一塊「N.N.」（無名氏）的墓碑！（AFP）

2010年的屠殺案件令國際社會譁然，也頗令好客的墨西哥人臉上無光，一些人權團體在「死亡火車」沿線的窮鄉僻壤設置庇護所，好讓非法移民暫時有一個溫暖的棲身之處，略作休息，補充營養，醫治傷疾，避免成為犯罪集團覬覦的對象，待非法移民身體狀況好轉後，協助他們返國、或持續往下一站前進。方濟各修會即以那七十二名受害者為名，在特諾西克成立了「七二庇護所」（La 72），略盡人道關懷！

方濟各修會以七十二名受害者為名，在特諾西克成立了「七二庇護所」（La 72）。（proceso.com.mx）

墨西哥南方邊境的危機係指社會治安日益惡化，也指邊界形同虛設，無法阻止非法移民持續湧入，尚擴及非法移民在墨西哥境內可能遭遇的不幸！質言之，墨西哥南方邊境天天上演著慘絕人寰的悲劇，電影《隱形人》（Los invisibles）、《野獸》（La Bestia），《無名氏》（Sin nombre），即以這些悲劇為藍本，揭開墨西哥南方邊境的不堪事實！