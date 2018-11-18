自由開講》變來變去成自然 侯友宜的字典裡沒有誠信

◎林幸雲

九合一選舉倒數一星期，打開電視都能看到政論節目不斷討論各地選情。而新北市長選情膠著，近日侯友宜文大宿舍案逃稅、新莊購地養地爭議延燒，但筆者身邊許多朋友身為選民卻看得霧煞煞，覺得數字太多越聽越複雜。其實這兩個案子本身並不難懂，只是侯友宜本人、競選團隊和國民黨立委一人一套說法，每天變來變去，才造成如此局面。其實逃避和信口扯謊是侯友宜面對爭議的一貫技倆，回頭看他參選至今的言行，其實可以發現，他的字典裡根本沒有「誠信」，不愧是綽號「白賊義」的國民黨吳主席所提名的候選人。

侯友宜曾經說過「我很清楚我自己，我從來不會說謊」，但事實真是如此嗎？大家別忘了，侯友宜的江湖名號之一「通靈王」即是來自於他信口胡說自己「從岳父身上耳濡目染」，卻被網友踢爆從未見過岳父而來。而別人質疑他替黑道背景的台東市長站台，則辯稱偶遇。九月發言被人指歧視女性要拖三天才道歉，而辯論更是拖了三個月才改口答應。各種信口開河的案例不勝枚舉，更多的是說法變來變去。

侯友宜曾經說過「我很清楚我自己，我從來不會說謊」，但事實真是如此嗎？（資料照）

以「擠牙膏」一般的文大包租公案和新莊養地王案為例。今年六月文大宿舍案爆發後，侯友宜的說法就一直變來變去。如今又被監察院侯家爆出經營大群館的又昱公司不但將門牌分割成99個閃避房屋稅，還有其他名目逃稅補繳。根據立委指出，又昱公司營業稅一年避稅300多萬；侯太太的租金所得稅，一年也是約避稅300多萬。而侯家同時被爆出在侯友宜擔任副市長任內大舉購買新莊土地，且位置都是靠近捷運站的黃金地段，根本養地等都更。顯然侯友宜「捷運到哪都更到哪」政策就是在講自家！

對於侯家的又昱公司是否逃稅，侯友宜陣營的回應完全是每日一變。侯友宜的發言人說「沒欠稅，但確實有補繳最高等級的稅」，而後開記者會出示國稅局開立「11月14日當天」沒有欠稅的單據。侯友宜本人則說「21年來都合法繳稅」。沒有欠稅為何要補繳？答案不言自明。而新莊土地案更是讓侯陣營慌了手腳，侯友宜一下子說那是購入畸零地要幫人解決問題，一下子又說是繼承來的，國民黨立委又說那是姐妹間買賣土地，侯友宜本人最新回應則是要質疑者吞曲棍球。而以上說法再怎麼變，都無法掩飾該筆土地確實位於精華地段，且可依危老都更標準辦理都更的事實。侯友宜本人慣性扯謊，現在連團隊都學會幾招了嗎？

侯友宜有沒有逃稅？有沒有養地等都更？其實是不是，說清楚即可，就一句話。但侯友宜卻改不了本性，說法變來變去，不但讓選民霧裡看花，教壞囝仔大小，也讓自己的公信力再度盪到最低點。

（家庭主婦, 新北市民）

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