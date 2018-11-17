超A評論》不恰當的前設：淪為「點心紙」選項的香港鄉郊、農地及海洋

停止成長的想法看似激進，但當永續性及永續發展都可以分開而談時，成長更不應該視為理所當然的社會進步的動力。以香港目前土地被政府、私人發展商及原居民各據天下的情況而言，如果社會未有在不設前設下，進行討論及達成共識，實在不能貿然動用任何土地，作出只憑估算就提出的任何發展計畫。

鄭肇祺／中央研究院民族所博士後

有一位台灣朋友曾留學香港，她說過最驚訝的是出門不到一小時，她就可以開始遠足，欣賞香港的青山綠水。事實上，她當時身處的校園，前面就是一望無際的海洋，走出校門就有數個農場，而背後則是茂密的山林。台灣著名作家劉克襄在2014年出版《四分之三的香港：行山‧穿村‧遇見風水林》一書，介紹香港的山野、鄉村及離島。

香港作為一個都會城市，人口密度甚高，卻因為種種歷史、環境因素，保留了獨特的自然、田園及海洋風光，實在是值得多加著墨，親自到訪更為理想。香港境內的生物多樣性亦很豐富。香港政府單位漁農及自然護理署的網站告訴我們，總面積為2,754平方公里的香港「記錄超過1,000種動物的基本資料，包括超過230種蝴蝶、120 種蜻蜓、200種淡水魚類、100種兩棲及爬行類、550種鳥類及50種哺乳類」亦擁有逾3,000種開花植物。

香港特區政府認為香港需要發展更多土地。它於2017年9月委任22名非官方成員及8名官方成員，成立土地專責小組，負責收集各界建議，向政府提供可行方案，決定未來三十年的土地供應來源。而該小組開宗名義「認同香港現時和長遠均面對土地短缺的問題，會以全面、宏觀的態度去檢視土地供應的來源，評估土地供應的選項，並開展公眾參與活動，以推動公眾就不同選項的利弊和相對優次進行討論…向政府提出建議。」

香港人口密度甚高，卻因為種種歷史、環境因素，保留了獨特的自然、田園及海洋風光，境內的生物多樣性亦很豐富。圖為香港濕地公園。（www.wetlandpark.gov.hk）

小組在今年四月起展開為期五個月的公眾諮詢，外界形容為「土地大辯論」。筆者認為，這小組在提供的選項及帶領討論時，明顯地擁抱人類中心主義（Anthropocentrism），並視土地為必須開發的籌碼，卻忽視了土地、環境及農村的生態及人文價值。

如筆者身邊參與土地正義運動的朋友指出，小組的問卷調查採用「點心紙」的形式，把所有尚未「開發」的土地甚至海洋視為有待使用的儲備，目的只為計算出預估需要的1,200公頃土地，應付人口、住屋及其他需求。在這種前設下，在諮詢之初，土地專責小組即企圖游說市民支持以下官方想法：「一方面，政府必須繼續以多管齊下的策略，持之以恆造地，另一方面，我們須加倍努力，追回過去的滯後和現時的短缺。」 （粗體為筆者所加。）這種論調有其支持者，但亦受到不同程度的抨擊。筆者認為，著眼於為人類「持之以恆造地」，只會忽視一眾生物的生存權利。

土地供應來源：有「問題」嗎？

在二十一世紀初，香港的人口增長維持在0.6%左右（見圖一），而土地專責小組推算，2043年人口將達到高峰的822萬，此後人口將逐步下降至2066年的722萬。 因此，他們認為香港需要長及中短期的土地供應來源，以應付人口增長之餘，也改善住屋質素。可是，目前的戶屋空置率為3.7%，換算約為4.3萬伙。

除此之外，從專責小組提供的資料可見，香港已有一些潛在可利用的已建設土地（見圖二）。

圖一。（https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp20_tc.jsp?productCode=B1120017）

圖二，香港土地利用。（資料來源：土地專責小組製圖）

有從事土地行動研究的規劃師分析，棕地（露天貨倉、已受破壞的農地等）、政府閒置用地、私人會所或高爾夫球場等地方，已經能提供足夠土地，應付短、中、長期的需求。

如此看來，香港是否真的急切需要利用具有生態價值之農地、郊野公園甚至海洋，進行造地？香港政府及其土地專責小組實在難以說服民眾。

土地供應專責小組製作之問卷部份內選項。（資料來源：土地供應專責小組）

（註：1986年至1995年的數字是根據「廣義時點」方法編製，而1996年及以後的數字是根據「居住人口」方法編製。）

當土地成為數字：點心紙上的「選項」

在五月起，土地專責小組推出實體問卷，邀請市民填寫及提供意見，其中的土地選項包括填海、農地及郊野公園「邊陲」。《文匯報》當時的社論認為「土地供應不足，影響居住環境，加重生活負擔，窒礙香港發展，加快覓地毋庸置疑已成社會共識；而發展郊野公園邊陲、公私合作開發農地等難度較小，可較快落實的辦法，亦得到大多數市民的支持。」

可是，反對聲音認為問卷內容「離地」，沒有以用家需要為基礎：「有市民填寫問卷後，也批評今次調查問題多多，包括市民要自己計算土地面積總數、無細分填海選址…」 據眾新聞報導：「土地供應專責小組主席…被問到問卷設計是否迫使受訪者選擇多個選項，以達致選項的土地供應總和超過1,200公頃，他指市民選取的選項若提供不足1,200公頃土地，小組仍歡迎市民提出意見，這些仍是有效問卷。」

但《香港01》在六月時的報導指，「如果所填的土地選項面積未達1,200公頃，就會發出提示呼籲市民揀選足夠土地供應數量選項。倘若問卷『未填夠數』（註：數量不足），會否被分開處理…要交由港大團隊決定。」

由於問卷報告至今尚未公開，筆者未能加以分析結果。可是，在諮詢過程中，土地專責小組一直四出遊說，加上親政府及商家的傳媒及智庫，製造「香港需要1,2000公頃土地來源」的既定事實。把土地及海洋簡化為數字，形容它們為「選項」，而沒有讓市民開放討論其生態、人文及社會價值。這種簡約化的做法無疑是人類中心主義的一個特徵。小組把各種土地簡化為「選項」，放在問卷裡供人勾選，而把背後的政治、經濟、環境、社會及文化因素通通隱藏；這就像是在港式酒樓裡，經營者把點心紙放在桌上，要客人勾選，而沒有對配料、調味料、及食材來源作任何解釋，只要客人有錢埋單，經營者就滿足了。

特別在郊野公園、農地及填海三個「選項」上，各路人馬相繼放出風聲，支持建議；這些舉動引起了環境保育及農業團體的聯合反擊。環保團體長春社在7月已提出「土地大辯論─郊野公園不是選項」的論點，反對政府把長者住屋需求掛在嘴邊，不去思考及執行各種提升社會資源分配的政策，而是單純地製造對立，並創造「邊陲」概念，旨在逐步侵蝕香港的綠色地境。筆者有份參與之「農業界反對土地大辯論動用農地選項」聯合聲明則強調：

「政府根本沒有考慮農夫、囤積農地的位置、耕種條件、生態價值、土地面積大小、農地周邊環境的情況，只參考發展商的年報而得出資料。政府亦沒有評估資料對現有農業的影響，便急就章把有關選項與公私營合作模式扯上關係，不但引起公眾對官商勾結的揣測，甚至意味本地農業會被再次犧牲…農地及農業所衍生的生態系統服務（Ecosystem services）價值，非其他產業所能取代，亦超越土地大辯論所強調的發展思考框架。保留農地，讓農業可持續地發展，是地球公民應有的責任，農業優先區的研究報告應先於土地大辯論的報告。」

農業優先區為前特首梁振英在2016年新農業政策時提出將會進行的研究，以確定一定面積的農地在土地利用上受到限制，使其成為香港農業生產、綠化及保護環境的重要地帶。可是，這種已生效的政策所需要的研究仍未展開，土地大辯論中的問卷居然已把農地發展列為選項。如此一來，政府是在塑造既定事實，抑或是選擇性遺忘原定的政策過程，實在使人懊惱萬分。

生態保育不是選項

政府部門如漁農及自然護理署強調郊野公園、農地及海洋具有重要的生態功能。在土地大辯論的過程中，這個官方訊息卻被其他部門及土地專責委員會（沒有該署成員）提出的「人口及住屋需求」所掩蓋。最明顯的例子是現任特首在2018年施政報告提及的「明日大嶼」計畫，當中提出的零碳排的東大嶼都會，並沒包括填海期間對海洋造成的破壞：

「大嶼山是香港最大的島嶼，香港國際機場坐落於此，是我們通往世界各地的大門。待港珠澳大橋通車後，香港與其他粵港澳大灣區城市的交通將更為便捷，大嶼山會成為通往世界和連接其他大灣區城市的「雙門戶」... 釋放土地潛力，增加土地供應，建立近零碳排放的宜居城市...我們可運用新增的土地儲備，將現時市區的稠密人口分散，有利落實舊區重建，改善居住環境，達致更均衡的全港空間發展布局…我們會研究更廣泛採用再生能源、高能源效益設計和科技、環保交通運輸模式，提高綠化比率，以及更先進的回收及廢物管理措施等，以實現零碳排放社區的長遠願景…推行智慧、環保及對環境氣候具抗禦力的城市概念。」（頁18-19）

空中鳥瞰大嶼山。（Typhoonchaser - wikimedia.org/）

這個連土地專責小組主席也大感驚訝的計畫，得到本地富商支持成立「團結香港基金」所加持，該組織製作了一段支持明日大嶼填海計畫的影片，由有「民間特首」之稱的明星劉德華旁白：「如果香港出現一大片全新土地，我們會多好多空間，去起公營房屋同設施…」 支持者以經濟學者、工程師及地產商家為主， 指出「距離港島最短距離只有約4公里，從地理位置的表面證據出發，發展人工島交通基建的效益應該更高。」反對聲音方面，包括新的陸地不會只為了興建公營房屋，而是透過賣地予私人發展商賺回成本。中文大學伍美琴教授有關填海與環境問題的文章，則可給予一些有關填海造陸對環境影響的思考：

「為了避開維港保護區，東大嶼都會唯有建在保護區的旁邊，要靠基礎建設與香港島和大嶼山連繫。但是根據氣候專家分析，如果地球氣温上升攝氏2-4度，200年後的水位可能上升4.7-8.9米，東大嶼都會要建多高才能保障這個人工島日後的安全？用上數千億甚或更多的資源去破壞海洋生態，建成一個可能會被氣候變化肆虐的人工建設，這種不負責任、不可持續的開發行為是筆者不能苟同的。」

當香港政府提出填海計畫，除了是在土地大辯論的公眾諮詢仍未有結果時，提出興建遠超1,200公頃「需求」的1,700人工島，造價共達一萬億，亦即現時香港政府之財政儲備。在支持及反對聲音各執一辭時， 政府同時把「發展」、「環保」和「宜居」掛在嘴邊，自打嘴巴。筆者最關注的政府部門漁農及自然護理署，在10月8日施政報告宣讀前兩天才剛發佈了一段影片，向市民宣傳善用餘暇，親身體驗大自然的美麗及生物多樣性：「香港得天獨厚，各個生態環境孕育出豐富嘅物種，我地唔應該遺忘身邊最寶貴嘅大自然…誠意邀請大家踏出一步，去做大自然嘅情人！」 特首卻提出明日大嶼計畫，採取人類凌駕於其他生物的政策方針，沒有考慮任何香港政治經濟的脈絡，先行解決眼前急切的資源分配問題，還要農地及海洋來買單。這行徑，已逼使一段本來極具生態保育及教育意義的影片，成為了粉飾太平的政治工具。

「停止成長」（Degrowth）的可能性

鄧永成及葉鈞頌在9月時指出這場土地大「辯論」的種種謬誤， 並指出這場「諮詢」只是「為政府大幅開發土地的決定提供正當性。」 如果我們跳脫出發展的思維，討論的內容會否不同？換句話說，香港需要填海嗎？需要釋放更多本來是用作郊野公園及農地的土地，進行「建設」嗎？「建設」是為了人類，那其他生物的存活又如何討論？如果這是一場真正的辯論，我們需要先把所有前設拋開。我希望參考「停止成長」（Degrowth的國際觀念，重新思考香港的土地及海洋資源管理。

「停止成長」重視的是文化及生態多樣性、公平分配、永續等，帶有反資本主義色彩，而在香港的脈絡下，雖然這是一個資本主義掛帥的社會，但如鄧氏及葉氏所說，政府並沒有退場，而且因為坐擁資源，更應擔當促進分配正義的領導角色。政府有能力製訂有效運用現有的房屋及已建設土地，並改變大興土木的人類中心主義，尋求更具永續性的方案。更重要的是，任何關乎民生的決定，應由持份者真正地共同參與決策，而非單由政府決定，更遑論官商之間的利益輸送。

停止成長的想法看似激進，但當永續性（sustainability）及永續發展（development）都可以分開而談時，成長（growth）更不應該視為理所當然的社會進步的動力。以香港目前土地被政府、私人發展商及原居民各據天下的情況而言，如果社會未有在不設前設下，進行討論及達成共識，實在不能貿然動用任何土地，作出只憑估算就提出的任何發展計畫。而是，社會上應有更多著重資源分配、改善生計、提升生活品質的政策項目。各種團體、學者、平民都已經發聲，如果執政者仍是裝聾作啞，盲目擁抱發展、成長等概念，未來的香港，就像明日大嶼一樣，只會成為既得利益者虎視耽耽的一塊肥肉， 一切資源都變成選項；「生物多樣性」只會是影片才出現的話語，而非眼晴可見、耳朵可聽、雙手可觸碰的現實。