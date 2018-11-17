自由開講》國旗的最大作用原來是選舉造勢

方立言

中華民國國旗的最大作用是什麼？這是不易回答的問題，但如果說它的最大用途是作為選舉造勢操弄的工具，相信有人乍聽之下會斥之抹黑，但看完以下分析，許多人將會改觀，甚至心有戚戚焉！

或許有不少人會制式的回答「國旗代表國家」，而青天白日滿地紅國旗代表的就是中華民國，但問題是一向最喜歡拿國旗出來揮舞造勢的人，多數支持「九二共識」、「一個中國」，不過舉世皆知，「一個中國」絕對不是中華民國，而是中華人民共和國，其國旗是五星旗，所以當這些人一面揮舞青天白日滿地紅國旗要捍衛中華民國，卻又主張「九二共識」、「一個中國」，豈不自相矛盾？

另一個矛盾之處，就是這些習慣拿國旗耀武揚威，挑釁指責別人不拿國旗、不唱國歌是不愛國的人，一看到中國官員或球隊就偃旗息鼓，自我閹割，唯恐得罪其祖國「中華人民共和國」。在政壇中，最喜歡拿國旗的政治明星莫過於馬英九，但從他擔任台北市長開始，舉辦國際運動賽事竟嚴禁觀眾攜帶國旗入場；反倒是2009年高雄市主辦世界運動會，民進黨陳菊市長卻允許民眾帶國旗進場，兩相比較實在諷刺！

或許還有人會回答「國旗是用來團結國家」之用，但為何卻成為特定政黨造勢文宣品？何況大家對國家範圍定義大不相同，有人主張我國國土包含整個中國，也有人認為兩岸是同一國，但更多人認為兩岸早已是一邊一國，大家對國家的定義與範圍大相逕庭，如何靠這面充滿爭議的國旗來團結？更何況我們的國旗是不被國際承認的！

雖然有這麼多的問題與矛盾，但綜觀近30年來，最常出現國旗的場合就是藍營的選舉造勢場。此次最受矚目的高雄市長選舉，國民黨韓國瑜陣營接連幾場大型造勢活動都是一片旗海，但1117黃金週末造勢大會，卻以國旗趕製不及為由，不發國旗，改發加油卡，此理由是否屬實我們並不清楚？但更合理的懷疑是軍眷出身的韓國瑜透過國旗、軍歌「夜襲」已達到凝聚深藍與激發士氣的目的，接下來就要表現柔和本土一些，向中間爭取選票，因此才不再發國旗，也改唱台語歌曲，其目的昭然若揭。

另一個問題是黃安公開力挺韓國瑜所凸顯的矛盾問題，二年多前，16歲的藝人周子瑜因手持一面小國旗竟被黃安向中國檢舉為台獨藝人，周子瑜被迫像人質般的宣讀「我是中國人」並公開道歉。既然持中華民國國旗就成了台獨，那為何黃安還支持滿場揮舞國旗的韓國瑜呢？

二年多前，16歲的藝人周子瑜因手持一面小國旗竟被黃安向中國檢舉為台獨藝人，周子瑜被迫像人質般的宣讀「我是中國人」並公開道歉。既然持中華民國國旗就成了台獨，那為何黃安還支持滿場揮舞國旗的韓國瑜呢？（本報資料照）

這些揮舞國旗的韓粉究竟是台獨或反台獨？答案：「都對」。因教育背景使然，這些持國旗群眾的潛意識是反台獨，但在中國與黃安的心目中，持中華民國國旗就是台獨的行為，這也是當年周子瑜被檢舉台獨的理由！ 中華民國國旗無法登上國際舞台，主要是中國阻撓，或許有人會質疑，為何中國會支持揮舞國旗的韓國瑜？但如果了解中國「聯合次要敵人打擊主要敵人」的一貫策略，就不覺異常，誰叫民進黨不承認「九二共識」。

話雖如此，韓國瑜還是不能稍加收斂，所以不發國旗除了是為向中間靠攏的選戰策略外，也不無避免刺激中國的考量，畢竟韓流的崛起，中國網軍相助功不可沒。何況，17日晚會可能會有中國觀選團，要他們若持中華民國國旗，恐有難處。

此外，台灣選舉宣傳品，例如手搖旗、帽子...等，很多都是「台灣下單、中國製造」，過去選舉沒有人會要向中國工廠訂製「中華民國國旗」，韓國瑜陣營可能事到臨頭才發現找不到人接單製作，這也不無可能？ 近30年來選舉文宣物推陣出新，始終不變的是國旗一直是藍營造勢場的主要文宣品，因此說國旗的最大作用就是選舉造勢工具，實在有道理了。

（作者曾任媒體記者）

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