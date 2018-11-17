Lin bay 好油》具產業觀的農食加工政策才能讓農產品擺脫「看天吃飯」的命運

農委會該協助的是如何提升生產加工產品業者的專業化，來解決使用本土農產品的業者在生產上遇到的技術、資金、土地、法令等問題，同時協調地方政府讓專業的業者得以經營，生產國內外消費者喜愛的加工食品，只要能創造需求，自然就能使用上大量本土農產品。

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出生率不足導致人口不斷減少，以及低出生率引發的未來老齡化人口過多問題，是許多國家正在面臨的窘境，在亞洲，日本就是代表國家，而歐洲、北美、紐澳等先進國家也有相同的麻煩，人口紅利不足，社會維持就會出現問題。

在農食產品（Agro-food）的領域中，因為人口減少及老化，產生的消費力降低，不管是生鮮食品或是農食加工品的市場都只會不斷的縮小，百貨、超市、便利商店、量販店與傳統小銷售通路的業績低迷、成長停滯，整個農食品的消費總量負成長，都是必然且可預期的趨勢，加上在自由化的競爭下，對於國內食品業來說可謂是雪上加霜。

過去傳統銷售通路販售產品以國產的農食品為主，如今便利商店中國產農食品的比例越來越低，而日韓食品甚至有專區販售，這使國內食品廠商的經營更為艱困，食品業與農業是唇齒相依，如果國產食品賣不出去，對國內的農業原物料需求就會降低，當需求減少時，農產品過多的情況自然需要靠減量生產來解決，農田就會荒廢，畢竟不是每種農產品都像稻米一樣，一年可以有上百億的公帑進行公糧收購來維持米價延續稻田的生產。

但另一方面，世界上其他新興國家正在發展，人口也不斷增加，目前中國是世界上人口最多的國家，預計未來人口最多的國家將會是印度或奈及利亞，而這些新興國家生活水準也在向上提升，形成一個看得見的消費市場，消費市場擴大之後，各新興國家的富裕階層就產生對於高品質農食產品的需求。

原產於熱帶美洲的釋迦，根據《臺灣府誌》記載，是由荷蘭人引種入台栽培，台灣已經有400多年的栽種釋迦的歷史，同時也是世界上選育最多商業釋迦品種的國家，而台灣的釋迦主要分為大目及鳳梨釋迦兩個品項。

十七世紀波蘭籍天主教耶穌會來華傳教士卜彌格著作《Flora Sinensis》（譯：中國植物志）筆下的亞大菓子。（維基共享）

鳳梨釋迦主要出口中國大陸這許多人都知道，但台灣的大目釋迦主要卻是出口到菲律賓、越南等地，空運到當地的價格雖然高，卻有穩定的需求存在，因為台灣大目釋迦的品質和水準其他國家目前追不上。高價大目釋迦的外銷成長，說明了這些高價需求的成長。

高加值農食產品Semi-premium agro-food （セミプレミアム）

日本農食產業過去一直以內需市場為主，一如30年前台灣農業面臨全球化的競爭時，選擇以內需為主，日本的農食產業過去並不是非常重視海外市場，因為當時只需要靠國內需求就好，但隨著需求不斷降低，日本廠商漸漸能接受與其死守日本市場，不如趁還有能力投資的時候前進海外通路，因此日本企業如朝日、麒麟、Suntory、7-11、Family-mart、Aeon、伊勢丹、Jusco開始進軍海外，它們不只開啟了海外生產、加工、通路的佈局，也展開了海外的合作。例如台灣雞精第一品牌的白蘭氏，其母公司早被日本銷售酒品為主的Suntory公司買下。

日本人把農食產品簡單區分為四個等級，最底層是低價的雜糧農產品，生產這類農產品的多數國家都需要靠補貼維持，第二等級是一般流通的農產品，像蔬菜、水果等，受到供需的影響，價格起伏大，競爭者多。第三等級是高加值的農食產品，以一般流通農產品為原料，經過加工後加值出高附加價值的農食產品，這種高附加價值的產品稱為Semi-premium（セミプレミアム）農產品。

（作者製圖）

全聯在2017年上架了北海道別海鮮乳，有別於全聯向來走的低價路線，這支品牌鮮乳在全聯的架上曾賣到196元，是一般國產鮮乳的兩倍價格，消費者買單嗎？事實證明，2017年這支產品的銷售額破億，因為在風味上有別於國產鮮乳。能在無調整、無添加的生產，加上漫長的船期，通關、鋪貨、架上販售，試問台灣目前的牛乳加工技術，能做出這樣的風味又有長期壽命的產品嗎？

台灣地瓜的收購價一公斤往往不到10元，但台農57號這個特別品種，洗淨後經過高溫烤熟，迅速真空降溫，再經過IQF（Individual Quick Freezing）急速冷凍之後，就是暢銷的產品冰烤地瓜，就從一公斤不到10元，變成100多元的產品，冰烤地瓜就是高加值農食產品的代表之一。

台灣地瓜的生產面積目前能維持住一萬多公頃，就是依賴這些加值的加工技術，讓「靠天吃飯」的農產品，搖身一變成為全年可穩定供貨的農食產品，能達到穩定品質（quality）跟數量（quantity）才會有價格競爭力（competitive）。

錯置資源問題當然無法解決

台灣面臨的問題，其他國家也遇到，但日本跟韓國都比台灣想得更遠，對於農食產品的協助更為直接，筆者過去在國外參加食品展，曾吃到韓國的je kiss的酸橙巧克力，覺得相當美味，疑惑的是，為什麼台灣沒有這種類型的食品？台灣的柳橙難道沒辦法做這類加工產品嗎？這個產品看起來簡單，但實際的加工程序卻不簡單，要維持巧克力片的厚度，柳橙就不能用人工切，必須使用機械輪切，柳橙太軟不能直接輪切，就必須先冷凍才能輪切，切完之後只能取中段製作，一顆柳橙約取六片，再經過熱風乾燥，之後通過巧克力機，然後包裝完成。

韓國的je kiss的酸橙巧克力。（圖：網路）

國內也有某盛產柳橙的農會試著製作類似產品，卻找不到能跑這樣製程的代工廠，只能委請蛋糕師傅協助製作，產品水準和je kiss還是有些差距，但製作成本卻遠比je kiss高出許多，自然無法商品化。2016年民進黨政府執政後，一直致力推動小農食品加工，但實際上，小農連買設備的成本都沒有，更別說土地、廠房、生產技術等門檻，最後只能弄出千篇一律的初階加工品，例如，醋、ＸＸ酵素、乾燥果乾、蔬菜乾等，當市場上都一樣是加工技術不高的產品時，如何能獲得消費者青睞？

過去農委會為了協助小農加工，補助了一些小型擠壓膨發加工的設備，但所生產類似乖乖的加工食品在價格上卻不具競爭性，做不出差異化，通路也打不開，最後產品當然就消失在通路上了。而這幾年最成功的擠壓膨發產品全是大廠乖乖生產的，乖乖用本土農產品做了許多支新產品，包括今年引發購買熱潮的香蕉乖乖，就是由供應端提供香蕉泥原料交由乖乖製作。

農委會該協助的是如何提升生產加工產品業者的專業化，來解決使用本土農產品的業者在生產上遇到的技術、資金、土地、法令等問題，同時協調地方政府讓專業的業者得以經營，生產國內外消費者喜愛的加工食品，只要能創造需求，自然就能使用上大量本土農產品，例如，國內最大的地瓜食品加工廠，契作超過1,000公頃面積的地瓜，開放登記契作時，地瓜農幾乎是早上不到六點就到公司前排隊，深怕排不進契作名單。

實例擺在眼前，面對產業的困境與未來的競爭，政府該做的是協助加工業者的提升？還是補助小農加工呢？