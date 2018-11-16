自由開講》侯友宜的發家致富 從避稅做起

◎陳致齊

監察院糾正案出爐，侯友宜再度陷於避稅假帳爭議，侯多次跳針改口並試圖模糊焦點，但日前侯辦提出「補稅不等於欠稅」說法，卻無意間戳破自己謊言，佐證逃稅事實！從6月延燒至今的文大宿舍，侯友宜究竟有哪些逃稅撇步，以下逐一為大家分析。

監察院要求財政部釐清大群館與又昱公司稅務，侯辦急忙忙跳出來直呼「補稅不等於欠稅」，但沒有欠稅、何來補稅？

民進黨立委段宜康日前舉行「抓到了！侯辦承認侯友宜逃漏稅？」記者會，並公布相關數據資料。（資料照）

侯友宜宣稱主動繳納高稅率，此處要釐清「為何要採更高稅率繳納？」一事，又昱公司2014年至2017年檢送帳冊單據，向國稅局申報23%所得額，大群館事件爆發後，趕緊更正所得額為「同業利潤標準」33%淨利率，即侯所謂採更高稅率繳納，但卻未說明一個重點「以33%淨利率，無須查驗帳冊單據！」侯友宜願意繳更高的稅，不是人好錢多回饋政府，而是避免被抓到作假帳逃稅！

帳務出了甚麼問題呢？若以大群館租金作為又昱公司獲利，以所得扣除成本進行申報，但與文大合約中，多數成本由文大吃下，僅以99門派避開的房屋稅由又昱公司負擔！若近2000萬中又昱公司所得僅23%（即449萬）則所得稅繳76萬、33%（即645萬）則繳110萬，但若近2000萬為全部所得，則一年需繳納323萬營業所得稅！

再者，大群館土地為侯妻任美玲與又昱公司持有，任更佔8成持分，任無償提供土地予又昱建設使用，等同逃掉租金所得應課之稅，按《所得稅法》14條應以當地租金計算並繳納所得稅，以公告現值計算合理租金一年近900萬，每年應繳納337萬個人所得稅，在侯家巧妙避稅術下消失無蹤！

侯友宜不愧為精算師朱立倫子弟兵，左手省下公司每年200萬所得稅，右手將妻子300萬個人所得稅一筆勾銷，發家致富從避稅做起，相較之下，誠實納稅的國民宛如傻子！而不繳稅的政治人物當下正角逐能分配地方稅金運用的首長職務，豈不荒謬可笑？

（新北市民/業務員）

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