自由開講》看看范冰冰，逃稅千萬的侯友宜應慶幸自己活在民主國家

◎林宜婷

日前中國知名女星范冰冰因涉逃漏稅先傳遭限制出境，後又驚爆因逃稅被捕，囚禁在不見天日的地方，後遭中國重罰、封殺，演藝事業前途也因此斷送。看到范冰冰逃漏稅的下場，身在台灣的侯友宜應該慶幸，還好自己身處民主國家，即使逃稅上千萬，也不會毫無預警的就被帶走，更不會因此遭政府全面封殺。如果身在中國，侯友宜還敢在偷偷補繳稅後，卻還在耍嘴皮子說「補稅非欠稅」嗎？都已經補稅還說不是逃漏稅，這邏輯就跟彭愛佳說林益世「收錢不等於收賄」一樣荒唐，根本就是在硬凹。

日前中國知名女星范冰冰因涉逃漏稅先傳遭限制出境，後又驚爆因逃稅被捕，囚禁在不見天日的地方，後遭中國重罰、封殺，演藝事業前途也因此斷送。（圖擷取自范冰冰微博）

國民黨新北市長候選人侯友宜，在六月時因文大宿舍案被立委檢舉侯家逃漏稅，包括侯家又昱公司營所稅、自家贈與稅及三億租金所得稅，近日監察院調查報告出爐，證實侯友宜家族確實逃漏稅，還在立委檢舉後，在七月時前偷偷去補繳營所稅、贈與稅逾百萬元，而大群館超過三億的租金收入，監院還在調查中，根據台北市議員王威中推算，侯家收取數十年的高額房租卻未申報收入，逃漏稅應超過千萬元。另外，立委也根據侯家又昱公司與文化大學的合約指出，又昱公司年收租金超過兩千萬元，但除三十萬元的折舊成本外，其他營業成本（如管理、建物維護和清潔、營業稅）都由文化大學負擔，而又昱公司是空殼公司，自然也沒有人事費用，經計算，光是去年，又昱公司就少繳兩百多萬的稅，如果回推15年當然就不只這個數字。但即使立委、議員提出這麼多罪證確鑿的資料，侯友宜也只是讓幕僚、律師開記者會不斷辯駁，稱「補繳稅絕對不是欠稅」、一切合法，但不就是逃漏稅、欠稅才需要補繳嗎？這種說法不只是睜眼說瞎話而已，根本就是在用話術欺騙選民。

國民黨新北市長候選人侯友宜，在六月時因文大宿舍案被立委檢舉侯家逃漏稅，包括侯家又昱公司營所稅、自家贈與稅及三億租金所得稅，近日監察院調查報告出爐，證實侯友宜家族確實逃漏稅。（資料照）

「逃稅千萬」的侯友宜，在政治人物中還不算「逃稅大戶」，過去宋楚瑜、連戰都曾因為逃漏鉅額贈與稅而被國稅局查稅，宋楚瑜事後還打行政訴訟敗訴，繳納總計兩千多萬元的稅款和罰鍰。有這樣的前車之鑑，侯友宜應該了解，在選戰中，政治人物的財產被放大檢視是件司空見慣的事，畢竟政治人物最重要的就是誠信和人格，但侯友宜面對自家家產，不僅多次說謊，一下推給太太、一下又謊稱是繼承來的土地，誠信已經備受質疑。面對選民的檢驗，侯副市長應該誠實以對，如果真的一切合法、經得起考驗，就不要只會以「選辦會回應」跳針回應，一切攤在陽光下，清楚交代，才能讓社會大眾消除誤解。