伊朗與西亞世界》復興黨番外篇：短命的伊朗復興黨

若了解巴勒維在1941年以來的遭遇，其實不難理解他想要主導一切、邁向一黨政治的意圖。持平而論，這不是邪惡舉動，只是試圖穩定國家。經歷過險峻的政治局勢，復興黨若做為巴勒維國王完全掌握政權的手段，情有可原。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

在敘利亞與伊拉克復興黨之外，還有個命歪的復興黨，就是1975年伊朗巴勒維國王（Pahlavi Shah）成立的復興黨（Hezb-e Rastakhiz-e Mellat-e Iran or Resurgence Party）。當然，這個復興黨並沒有敘伊復興黨統一阿拉伯的企圖，而是為了巴勒維追尋伊朗「偉大文明」（Great Civilisation or Tamadan-e Bozorg）的「歷史大業」。不過，伊朗復興黨在1978年解散，極其短命。從歷史看來，「復興」兩字還是少用為妙，免得下場悽慘。

前述所提的巴勒維，是禮薩巴勒維（Reza Pahlavi）的兒子－穆罕默德.禮薩.巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi），他的政治生涯相當慘烈。

1941年9月，伊朗被英國與蘇聯軍隊佔領，禮薩巴勒維出走，時值第二次世界大戰期間，伊朗宣布中立，但英蘇對德國勢力滲透伊朗的恐懼感，致使兩國合作進軍佔領伊朗，並且刻意也惡意的把伊朗作為反法西斯（Anti-fascism）陣營的一份子。穆罕默德禮薩巴勒維登基，但登基當年才22歲，還是個大學畢業生，卻必須在國家遭強權佔領的窘境下擔負重責大任。此外，戰後蘇聯不願撤離駐紮在伊朗亞塞拜然省（Province of Azerbaijan）的軍隊，更讓伊朗與蘇聯關係雪上加霜。

穆罕默德禮薩巴勒維登基當年才22歲，還是個大學畢業生，卻必須在國家遭強權佔領的窘境下擔負重責大任。（維基共享）

甚至當時伊朗政壇多位老將的影響力也凌駕這個大學生之上，例如國會議員穆沙迪克（Mohammad Mossadeq）特別不滿英國在伊朗佔有太多石油利益，他在1951年擔任首相後，致力推動石油國有化政策，此舉破壞了英伊關係，也重挫伊朗經濟。再加上石油國有化政策不論再如何「有種」，也必須承認伊朗沒有如英國一般開採、提煉、銷售石油的能力與市場。巴勒維在這這個政策執行過程中並沒有掌控權，一直到1953年才藉由美國弄垮穆沙迪克，重回政治大位。

只是，當下美蘇冷戰的國際局勢對巴勒維充滿壓力。1955年伊朗加入英國主導的「中部公約組織」（Central Treaty Organisation, CENTO），蘇聯嚴厲批判，伊朗也只能以「這是區域合作，不是為了對抗共產勢力」回應。1958年，同為CENTO成員的伊拉克爆發革命，新成立的政府持反西方帝國主義的立場，並於隔年退出CENTO，接受蘇聯的援助，頓時讓伊朗北側與西側同時面臨共產主義的壓力，使得美國對伊朗的協助加大力道，1963年巴勒維提出的改革政策，其中就有美國資金的介入，被稱為「人民與國王的白色革命」（Enqelab-e Sefid Shah va Mardom），意即不流血革命，包括土地改革、選舉法改革等。但這個不流血革命，卻受到來自地方上既得利者的強烈抵抗。

1963年巴勒維提出的改革政策，被稱為「人民與國王的白色革命」，意即不流血革命。（維基共享）

在上述的動盪時期，伊朗國內政治中有不同政黨勢力的加入，以高級知識份子為主，較無基層民眾支持的基礎。大概僅有充滿共產主義色彩的「群眾黨」（Hezb-e Tudeh or Mass Party），是較貼近大眾的政治勢力。1951年，穆沙迪克時期所成立的「國家陣線」（National Front），則是開啟了中央與地方社會合作的風氣，例如商人階級，之後也因強力批判過去伊朗與英國政治人物過於緊密的關係，快速地拓展了民眾對政治的認識及參與。只是在穆沙迪克垮台後，巴勒維力圖建立他的權威性，這又讓伊朗進入政治高層掌握的階段，動員社會的政黨存在的意涵不大。

到了1975年，巴勒維宣布廢止一切政黨活動，將以復興黨領導國家。巴勒維強調「復興黨之成立，為的是擺脫近30年來外國勢力的壓迫。」很顯然地，指的就是第二次世界大戰以來，伊朗所面對的漫長外來壓力－蘇聯的威脅是壓力、美國的友好同樣是種壓力。此外，由於過去政治過於菁英化，巴勒維政府試圖改變過去的政治生態，遂主張現任國會議員，一半以上的人不得參選，矢言與過去一刀兩斷。同時，開放律師、醫師專業人士參選，而且要求這些候選人都必須是選區裡的享有名望的人士。對於伊朗政府來說，這些地方人士可以代表地方上的意見。同時，復興黨的一切活動皆公開進行，也有電視轉播。如此注重地方聲音的政黨，很符合1963年以來的「國王與人民的白色革命」原則。

若了解巴勒維在1941年以來的遭遇，其實不難理解他想要主導一切、邁向一黨政治的意圖。持平而論，這不是邪惡舉動，只是試圖穩定國家。習慣西方政治觀點的人們總對一黨政治充滿敵意，卻忽略了政治本來就可以充滿國家本身的特色，沒有公允的標準斷言一黨執政後國家就會毀壞，歷史上，兩黨或多黨制的國家也不見得比較富強安樂。經歷過險峻的政治局勢，復興黨若做為巴勒維國王完全掌握政權的手段，情有可原。

1975年，巴勒維宣布廢止一切政黨活動，將以復興黨領導國家。巴勒維強調「復興黨之成立，為的是擺脫近30年來外國勢力的壓迫。」很顯然地，指的就是第二次世界大戰以來，伊朗所面對的漫長外來壓力。左為當時的美國總統卡特。（維基共享）

1977年，巴勒維宣布「自由化政策」（Liberalisation Policy），陸續釋放政治犯、開放言論自由，可見巴勒維政策是按部就班的，無論是否採西方路線，一切有其程序而非冒進，同時也參照過去的經驗做出調整。許多研究認為「自由化政策」是美國總統卡特（Jimmy Carter）推動「人權外交」（Human Rights Diplomacy）的結果，不過這個論斷過於主觀，也沒有確切的證據，姑且不必把美國看得有多高尚。

然而，巴勒維卻在這樣重視地方民眾聲音的情況下，在1979年丟掉政權。

70年代後期，在許多研究都批判此時伊朗因經濟成長過快，導致貧富差距太大、人民生活困苦，埋下79年革命的導火線。但這只是歷史的一面，畢竟每個國家發展過程中都有貧富差距的問題、且無論社會如何富強，仍有生活困苦的人民，政權的垮台充滿多重因素，不能完全以負面角度來看待。合理的解釋，這應是巴勒維政府在積極變革的過程中，政府轉型速度趕不上局勢變化、更多人民聲音無法回應，這也導致巴勒維在1978年10月必須解散復興黨，更沒想到的是，他在1979年1月離開伊朗。

上述的過程對整個伊朗局勢而言不見得壞，只是後來掌政的何梅尼（Ayatollah Khomeini）讓一切「走鐘」。時代中的復興黨與巴勒維並不邪惡，純粹只是後人用什麼樣的角度詮釋歷史。