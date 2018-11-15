自由開講》評台中市長辯論──台中不需要救世主姿態的候選人！

◎鄭秀琴

13日台中舉辦台中市長政見辯論會， 現任市長林佳龍與挑戰者盧秀燕、宋原通皆出席。 政見發表會理應是市民檢視各候選人政見的時刻， 但部分候選人卻反其道而行，僅是批評台中， 卻不闡述自己的優點與政策藍圖， 反而無法說服選民市長何以得換人來做。又尤其， 中國國民黨候選人盧秀燕，本次辯論的重點只聚焦在攻擊「林佳龍」、「台中」，想要襯托自己若當選便能「普渡眾生」， 將台中扭轉乾坤，盧秀燕這種態度實在令人無法苟同。

台中市13日舉辦市長選舉候選人公辦電視政見辯論會，會前三位候選人林佳龍（左起）、盧秀燕及宋原通三人一同合影留念。（台中選舉委員會提供）

台中近幾年的發展是有目共睹， 這也是辯論會上林佳龍市長引以為傲的一點。 盧秀燕通篇申論皆不斷重複：台中經濟體質變差、 台中空氣變差等說法，想要凸顯林佳龍執政不利。可是， 林佳龍似乎早就有備而來，開門見山地說明台中人口的成長、 經濟招商9000億的成果，盧秀燕想要學韓國瑜打"又老又窮" 牌，可說是撲了空。

再說說空氣汙染問題，除了盧秀燕，這的確也是台中人關心的議題。 可是，依照林佳龍的說法與學者的研究報告指出： 台中空氣過去就不好，國民黨任內其實無動於衷， 一直到林佳龍上台，才藉由制定生煤管制條例， 第一次地迫使中火減媒500萬噸， 並啟動空汙季來臨時的緊急應變措施，同時管制台中境內的固定、 移動、逸散汙染源，造就台中空氣今年是近8年來最好的一年。 但盧秀燕似乎是鐵了心腸不願意面對這些事實，危言聳聽地、 跳針般地重複台中空氣差，人民彷彿身處毒氣室之內， 唯有林佳龍能幸免於難。

這次政見辯論會上，盧秀燕想要學韓國瑜打\"又老又窮\"牌，可說是撲了空。（資料照）

身為一名市長候選人，卻只是藉由恐懼行銷自己，毫無自己主張， 完全忽略市民要找是願景，市民需要的是未來藍圖， 僅是惡意地攻擊對手、對手的家庭來博取眼球， 實乃政治人物的悲哀。更遑論，林佳龍整場辯論賽， 甚至是整個選戰，從未對盧秀燕口出一句惡言，相比之下， 盧秀燕真的格局太小。相信台中市民可以感同身受， 不會迷信有一位救世主能從天而降，帶來救贖的彌賽亞。 因為台中不是地獄，台中也不需要天堂，我們只需要一名謙卑， 但有想法、能寄託未來的好市長而已。