自由開講》評台中市長辯論──台中不需要救世主姿態的候選人！

◎鄭秀琴
13日台中舉辦台中市長政見辯論會，現任市長林佳龍與挑戰者盧秀燕、宋原通皆出席。政見發表會理應是市民檢視各候選人政見的時刻，但部分候選人卻反其道而行，僅是批評台中，卻不闡述自己的優點與政策藍圖，反而無法說服選民市長何以得換人來做。又尤其，中國國民黨候選人盧秀燕，本次辯論的重點只聚焦在攻擊「林佳龍」、「台中」，想要襯托自己若當選便能「普渡眾生」，將台中扭轉乾坤，盧秀燕這種態度實在令人無法苟同。
台中市13日舉辦市長選舉候選人公辦電視政見辯論會，會前三位候選人林佳龍（左起）、盧秀燕及宋原通三人一同合影留念。（台中選舉委員會提供）
台中近幾年的發展是有目共睹，這也是辯論會上林佳龍市長引以為傲的一點。盧秀燕通篇申論皆不斷重複：台中經濟體質變差、台中空氣變差等說法，想要凸顯林佳龍執政不利。可是，林佳龍似乎早就有備而來，開門見山地說明台中人口的成長、經濟招商9000億的成果，盧秀燕想要學韓國瑜打"又老又窮"牌，可說是撲了空。
再說說空氣汙染問題，除了盧秀燕，這的確也是台中人關心的議題。可是，依照林佳龍的說法與學者的研究報告指出：台中空氣過去就不好，國民黨任內其實無動於衷，一直到林佳龍上台，才藉由制定生煤管制條例，第一次地迫使中火減媒500萬噸，並啟動空汙季來臨時的緊急應變措施，同時管制台中境內的固定、移動、逸散汙染源，造就台中空氣今年是近8年來最好的一年。但盧秀燕似乎是鐵了心腸不願意面對這些事實，危言聳聽地、跳針般地重複台中空氣差，人民彷彿身處毒氣室之內，唯有林佳龍能幸免於難。
這次政見辯論會上，盧秀燕想要學韓國瑜打\"又老又窮\"牌，可說是撲了空。（資料照）
身為一名市長候選人，卻只是藉由恐懼行銷自己，毫無自己主張，完全忽略市民要找是願景，市民需要的是未來藍圖，僅是惡意地攻擊對手、對手的家庭來博取眼球，實乃政治人物的悲哀。更遑論，林佳龍整場辯論賽，甚至是整個選戰，從未對盧秀燕口出一句惡言，相比之下，盧秀燕真的格局太小。相信台中市民可以感同身受，不會迷信有一位救世主能從天而降，帶來救贖的彌賽亞。因為台中不是地獄，台中也不需要天堂，我們只需要一名謙卑，但有想法、能寄託未來的好市長而已。
（台中人，教育工作者）
《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com