林濁水觀點》對馬英九韓國瑜的高雄沒落神話，勇敢地反撃回去！

拿出真實的數據，告訴大家高雄港最好的時間就是民進黨當總統和市長時，而最慘的正是馬英九當總統時，並坦蕩地、誠實地告訴大家高雄港還會繼續對台灣和高雄的經濟提供更大更多的貢獻，但是途徑是提供更好的港務服務，讓高雄隨著台灣産業更進一步升級而替大家賺更多錢，但是不追求貨櫃量的盲目而不切實際擴張和港口吞吐量排名的上升。

林濁水

沈富雄一句話，高雄選情關鍵

1990年代，世界十大港口，台灣的高雄和基隆居然都名列其中，真是不得了。一直到陳水扁上台的2000年，高雄港還穩居世界第3大港的地位，但是經過陳水扁3年執政，到2003年總統大選前夕，高雄排名掉到了世界第7，基隆更掉到幾十名之外，國民黨從此每遇到選舉便拿來這議題把民進黨當箭靶，痛批民進黨鎖國，造成港口沒落，台灣經濟不振，人民貧困。這一次高雄市長選舉，國民黨，不例外，和過去一樣照表操課，毫不留情，馬英九到了高雄輔選舊調重彈說，高雄港衰退了，所以高雄人變窮了；候選人韓國瑜則用一個更庶民的口味說民進黨「關門燒炭」，如果他當市長將會「開門讓貨出去，人進來，高雄發大財。」

韓國瑜的訴求打得民進黨手忙腳亂，不料這時更有程咬金殺進來，聰明的沈富雄説，高雄港的吞吐量從當年世界第三掉下來，就是因失去西進這條路。沈富雄這是在替韓國瑜輔選？不可能，他是在當一個「客觀、冷靜」的觀察家。

聽到沈富雄這句話不免大吃一驚。真的像沈富雄和國民黨說的一樣，讓國民黨執政，讓台灣有了「西進這條路」，高雄港就可以回到世界第3大港的地位？然後高雄和台灣經濟就可以突飛猛進？國民黨這一套說法，沈富雄居然都接受了，可見宣傳真是成功得不得了，同時可見民進黨選情嚴重真是有「民意基礎」的。可嘆的是，這個民意基礎是沒有事實根據的。

讓國民黨執政，讓台灣有了「西進這條路」，高雄港就可以回到世界第3大港的地位？然後高雄和台灣經濟就可以突飛猛進？（Photo by CEphoto, Uwe Aranas or alternatively，wikimedia.org）

民進黨執政時排名雖落後，但高雄吞吐量反而暴增最快，豈有衰退現象

世界港口排名依據的是貨櫃吞吐量。1991年高雄貨櫃量達到391萬標準箱（TEU）排名堂堂成為世界第3，到了2000陳水扁上台那一年，10年間增加了310萬箱，到達701萬箱，維持住世界第3的地位。不料，居然在3年間掉到第7，馬英九的財經總規劃師蕭萬長大批：高雄港衰退了。

高雄港衰退了？其實蕭萬長完全搞錯了，高雄港排名雖然掉了，但是貨櫃吞吐量其實反而比他盛讚的1990年代增加得更快。1990年代高雄港花了10年增加了310萬箱，但是陳水扁時代，從2000年到交棒的前一年2007年，才7年就增加了324萬箱，而達到了1,025萬箱。

所以，如果說排名落後，那的確是事實，但是把史上貨櫃增加最快的時間倒過來說成是最衰退的時代，根本是在說夢話。

高雄港吞吐量衰退始於馬執政期間

馬英九執政8年後，本來信心滿滿認為推動三通後高雄港排名必將重回世界前3，不料執政8年，在2018高雄港進一步掉到了第13。然而，對高雄港這還不是最嚴重的，最嚴重的是，民進黨執政期間，排名雖然一路掉，但是吞吐量反而大增；而馬執政時代，不只排名繼續掉，而且吞吐量居然實質上衰退了，2007年，吞吐量1025萬箱，但一路掉，一直到2015年馬交班前夕才回復到1,026萬箱，只比2007年多了1萬箱，8年0成長！

從呑吐量的增減看，馬總統的成績才真的是慘透了！

替馬總統稍稍緩頰

雖然有這麼一個8年零成長的事實，我卻仍然要為馬總統稍稍緩頰。首先，自從陳水扁揚棄戒急用忍，對中國經貿採取積極開放，而馬英九再進一步往一中市場加碼之後，台灣産業空洞化非常迅速。

台灣接單海外出貨比率逐年變化圖。（圖：作者提供）

上面這張圖是台灣總體製造業和資訊通訊産業在産業空洞化以後，台灣接單海外出貨比率逐年變化圖。在2008年之後，總體製造業在海外生産逐步逼向5成，資訊通訊業更已經突破了8成，在這情況之下，高雄港貨櫃吞吐量成長停滯根本是大羅神仙也挽救不了的了。換句話說，不是韓國瑜說的貨出不出的問題，而是要出的貨在那裡的問題。

其次，一個國家一定要讓自己的港口排名掛在世界前幾名才是對的嗎？

如果回到1990年代，小小台灣居然有兩個港口排進世界前十，真是不得了，似乎是可以充分證台灣不愧為是當時灸手可熱的四小龍之首；另外，四小龍其他三國在10大中各有一個，也非常厲害；還有，世界經濟發達國家也肯定有港口列名前十，例如美國，歐洲經常性的各有兩到三個港口，日本經常有一兩個，自然也不在話下；而中國直到1990年代末才擠進了一個上海。在1990年世界大港排序是這樣： 1、新加坡，2、香港，3、鹿特丹，4、高雄，5、神戶，6、洛杉磯，7、釜山， 8、漢堡，9、紐約澤西，10、基隆。

然而，到了2017年，風水輪流轉，英雄換人做，景況變化之大難以想像，2017十大港是： 1、上海，2、新加坡，3、深圳，4、寧波，5、釜山，6、香港，7、廣州，8、青島，9、傑貝阿里（杜拜），10、天津。

1990年，原來的十大港只剩下3個留在榜單裏面，美歐日和台灣的港口居然在10名中被排除得乾乾淨淨，而中國一舉擠進了6個。

中國擠進6個，關鍵在於中國被美國帶進WTO之後，迅速成為製造業大國，產品增加速度快到不可思議，一年可以增加一個高雄吞吐量的貨櫃出口，所以非猛蓋深水港不可，於是中國港口猛爆性地成長，一直到1998年，中國才只有一個上海港進入世界十大港行列，但是到了2003年，釜山成為第3，上海進到第4，加上又擠進了成為第6的深圳，於是高雄只好居第7。而長期和新加坡互爭第1第2的香港也從2004的第1，一路被上海、深圳、寧波追過落到今天的第6。

只是，縱然中國崛起，歐美日仍然是世界最大、第2和第4大經濟體，美德日尤其仍然是世界製造業前三強，為什麼居然都沒有半個港口能維持住前10的地位？關鍵在於近30年來經濟急速全球化之後，形成了新的全球産業鏈分工體系，先進國家的製造業集中生產價高量小的高端産品，而釋出體積大、價值低的傳統產業，以及科技下游組裝製造，並高度集中到中國生產的緣故。這樣，先進國家的港口排名落後了，出口的貨櫃在全球的佔比降低了，但是出口的總價值其實是大幅上升了。回頭看看台灣，這一點是很清楚的。

2008年之後，總體製造業在海外生産逐步逼向5成，資訊通訊業更已經突破了8成，在這情況之下，高雄港貨櫃吞吐量成長停滯根本是大羅神仙也挽救不了的了。換句話說，不是韓國瑜說的貨出不出的問題，而是要出的貨在那裡的問題。（維基百科）

從1991年到2007年貨櫃吞吐量增加很快，例如高雄港從310萬箱增加到1,025箱，足足增加了241%，相對的，台灣總出口值也從761億增加到1,483億，17年增加95%；95%當然不算少，但是從2007年到2015年，高雄吞吐量從2007到2015年貨櫃吞吐量增加極慢，例如高雄港等於0增加，但是相對的，短短8年台灣的出口總額卻從1,483億增加到2,803億增加了89%之多，和過17年相當，但貨櫃一數倍增加，一零成長，對比實在太强烈了。

在馬總統任內甚至還有這樣更極端的例子。

2007年到2011年之間，全台灣貨櫃出口量從683萬箱降到669萬箱，減少了14萬箱，但是台灣的出口額反而從246億增加到308億，增長了25%之多。由此可見，如果馬總統知道他當總統的2007到2017年之間，高雄貨櫃吞吐量零增長也不須自哀自憐自怨。

結論

進一步整整理下來，高雄港排名從第3一路掉這件事，有幾個結論：

1、是産業空洞化的必然，這是表示陳的積極開放和馬親中的一中市場政策要共同負責，不能把責任單方面推給民進黨，尤其更和民進黨當高雄市長無關。

2、是2008年馬總統把兩岸海運談判成國內線，以致於掛外國旗的船被封殺，一些中國貨改到韓國釜山中轉，造成了一定的衝擊。

3、台灣出口貨櫃難增長，最重要關鍵在産業轉型，沒有了價低、體積大的低階工業産品可以出貨的結果。既然如此，貨櫃增長雖然减緩，但是出口的貨，價格反而大幅上升，也因此讓高雄港替國家賺更多錢，高雄港的貢獻是大增不是減少，國民黨搞不清狀況，還反過來批評真是莫名奇妙１。

4、如果非要以貨櫃吞吐量論那個高雄市長是英雄，那麼對不起，英雄正是民進黨的兩位市長，在國民黨讓出市長位置那一年高雄港貨櫃吞吐量是627箱，中間雖然歷經馬總統執政時期把兩岸航線談判成國內線的打擊，但是到2007年是10,240箱，前後增加了將近一倍。

結論是這樣的，可嘆的是馬總統既不知道自己任內整個台灣貨櫃吞吐量才進入極度緩慢時間，甚至長時間零增長；又不知道貨櫃吞吐量難增加是産業升級的關係；還不知道他意識型態掛帥的兩岸海運國內線化，害慘了高雄；更不知道陳水扁當總統時貨櫃吞吐量增加最快，居然嘲笑陳水扁時代高雄港排名落後，民進黨當市長高雄港沒落，不客氣的說，真是昏庸。

如今，韓國瑜就跟在馬總統昏庸見解的後面昏頭昏腦地發揮軍人本色追殺不己。只是馬英九、韓國瑜和國民黨固然既昏庸又無理還不饒人地昏打胡打，但是民進黨過去從2003直到現在都一直處在挨打的狀態似乎沒有什麼有力反擊，也真是奇怪。現在也一樣沒有明確反駁，實在可惜。

其實早在2003，對馬蕭的昏庸說法，我曾陸續加以批判（〈黃金水道神話〉 ）而國民黨在他們的學者學的回應則軟弱無力，可見國民黨對高雄港編造的神話實在一點也不堅實。（林祖嘉評林濁水先生對台灣經濟發展的錯誤解讀－國家政策研究基金會） 既然如此，還不反擊的作法，實在可惜，有被誤會為簡直是形同默認馬蕭的正確性的危險。但是民進黨卻從2003年直到現在都一直處在挨打的狀態，似乎沒什麼有力反擊，也真是奇怪。

這種不反擊的作法，簡直是形同默認馬蕭的正確性了。

由於長期不反擊，積非成是到聰明如沈富雄都和馬蕭韓同調了，那麼，一般人民會怎麼看這件事和它的後果會有多嚴重就可想而知了。

在這次選舉中民進黨不只不對馬蕭的高雄港問題做反駁，甚至還拿高雄深濶水深地位良好做訴求，但是又只是這麼沒頭沒尾的一句，這很糟，民眾聽了不會問「那麼為什麼高雄港會從排名第3掉到15嗎？」於是這樣沒頭沒腦的一句豈不是等於強化了馬蕭韓的攻擊力道？真是再怪沒有了。

拿出真實的數據，告訴大家高雄港最好的時間就是民進黨當總統和市長時，而最慘的時間正是馬英九當總統時，並坦蕩地、誠實地告訴大家高雄港還會繼續對台灣和高雄的經濟提供更大更多的貢獻，但是途徑是提供更好的港務服務，讓高雄隨著台灣産業更進一步升級而替大家賺更多錢，但是不追求貨櫃量的盲目而不切實際擴張和港口吞吐量排名的上升。

不用客氣，對於國民黨瞎編的高雄神話，就這樣用力的反撃回去吧！

註：

1. 當然，國家雖然賺了更多錢，但是量的減少，以及裝卸進一步機械化的確對碼頭工人不利，這也是政府應該處理的。