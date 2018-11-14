法操》【紀念史丹李】你知道漫威的電影為什麼分這麼多公司拍嗎？！

雖然著作權法已經施行多年，但由於許多人對於著作權仍不甚了解，導致近期常常出現究竟是在授權、還是在讓與的爭議；即便是授權行為，也常常出現因為授權範圍的問題而生的法律紛爭。

美國著名漫畫家「漫威之父」史丹李（Stan Lee）於2018年11月12日，享耆壽95歲。。（圖取自 www.facebook.com/therealstanlee）

法操司想傳媒

根據新聞報導，美國著名漫畫家史丹李（Stan Lee） 於2018年11月12日，享耆壽95歲。史丹李生前曾參與創作著名的蜘蛛人、雷神索爾、鋼鐵人、復仇者、浩克、奇異博士等等作品，被譽為「漫威之父」。史丹李生前曾榮獲許多獎項，也在許多漫威電影中客串演出。

漫威–創立、沒落、復興

漫威公司最早創立於1939年，當時公司的名稱為即時漫畫，並在1941年首度推出了以提升美國形象、宣傳用途的知名英雄美國隊長。

漫威公司於1980年代便有意將超級英雄作品搬上大螢幕。但在1990年代，美國漫畫產業陷入蕭條，漫威公司也被迫與其他公司合併，沒有能力獨立負擔電影拍攝費用。此時的漫威開始將手上的作品翻拍權限出售給其他公司，而其中他們尋求了福斯影業及索尼影業分別推出Ｘ戰警及蜘蛛人系列電影。

雖然這兩系列的首部電影都有不錯的獲利，但大多由福斯及索尼所取得，漫威拿到的只有其中一點，也因此再度激起漫威拍攝獨立電影的想法。漫威為了推出屬於自己的電影，請來了當時負面新聞纏身的小勞勃道尼飾演次要英雄鋼鐵人，同時也將許多角色抵押換取資金，可謂是孤注一擲；後來鋼鐵人在美國獲得極大的成功，漫威也因為這部電影而得以翻身，並繼續拍完在1990年代就已經計劃好的電影系列。而就在2009年，漫威正式被成為迪士尼影業的子公司，加入米老鼠的大家庭。

漫威為了推出屬於自己的電影，請來了當時負面新聞纏身的小勞勃道尼（中）飾演次要英雄鋼鐵人，同時也將許多角色抵押換取資金，可謂是孤注一擲。（翻攝自cosmicbooknews.com）

改編漫威的電影涉及著作權法的「改作權」

從漫威公司的發展我們可以來聊聊之前就曾經說過的「改作權」。

依照著作權法第3條第1項第11款的規定，所謂的改作指的是將原著作以改寫、拍攝影片、或其他方式重新創作。而依照著作權法第28條的規定，改作的權利是專屬於著作人的「著作財產權」。

以改編漫畫成為電影來說，就是把原先漫畫的內容加以重新編寫，並以拍攝影片的方次重新創作成為新的電影著作，這樣的形式就是我們上面說到的「改作」。而通常也只有著作權人才擁有改作作品的權限，也就是只有漫威才能翻拍自己的作品。

漫威電影翻拍與著作財產權的授權

然而，並不是每個著作財產權人都那麽有錢可以自己翻拍電影，如果他們真的想翻拍怎麼辦呢？此時就涉及我們常聽到的「授權」了！

由於著作財產權並不像著作人格權一般具有強烈的屬人性格，加上著作財產權的授權能一定程度幫助著作傳播等原因，因此目前的著作權法立法者容許著作財產權人透過契約的方式，將自己所有的著作授權他人進行改作。像是我們常看到的天龍八部等金庸小說改編電影，就是透過這種授權方式來改編的。

目前最常見的授權方式又可以分成「專屬授權」及「非專屬授權」。

所謂的「專屬授權」，指的是被授權人在授權的範圍內，會享有與著作財產權人相同的權利；而「非專屬授權」則沒有這樣的權限。舉例來說，在專屬授權的場合，被授權人在授權範圍以內是可以進行再授權、也可以自己請求排除其他人對著作物的利用；但在非專屬授權的場合，被授權人如果沒有經過著作財產權人的同意，是不能再將得到授權的權利再授權給其他人的。而漫威將自己所有的漫畫改作權限「賣」給索尼及福斯的行為，其實就是我們這邊說到的改作權的「授權行為」。

然而必須要特別注意的是，上面說到的「授權」並不是著作財產權的「讓與」。兩者的差別之處在於：授權行為並不會使著作財產權人喪失著作財產權，但是讓與會。簡單地理解，授權就有點像是把權利「借」給別人，而實際上自己還是所有權人；而讓與則比較像是「賣」，最後自己並不會保有權利。

著作權的授權必須謹慎看待

雖然著作權法已經施行多年，但由於許多人對於著作權仍不甚了解，導致近期常常出現究竟是在授權、還是在讓與的爭議；即便是授權行為，也常常出現因為授權範圍的問題而生的法律紛爭。因此在協商著作財產權授權事項的時候，一定要記得先確認究竟是在「授權」還是在「讓與」；並且確認合約中的授權時間、範圍及利用方式等等，不能太空泛、也不能太限縮，必要時也可以找專業的律師協助，才能避免未來可能發生的著作權爭議喔！

本文經授權轉自法操 你知道漫威的電影為什麼分這麼多公司拍嗎？！