自由開講》辯論會中現形的侯友宜與韓國瑜？！

這次縣市長選舉，國民黨老政客韓國瑜和雲林張家合流再起，韓流席捲網路聲量，但在日前的高雄市長辯論會上，耳機事件延燒後被踢爆造謠，證明韓流只是創造的泡沫，韓國瑜本身根本不堪檢驗。（資料照）

◎陳郁雯

這次縣市長選舉，國民黨老政客韓國瑜和雲林張家合流再起，韓流席捲網路聲量，但在日前的高雄市長辯論會上，耳機事件延燒後被踢爆造謠，證明韓流只是創造的泡沫，韓國瑜本身根本不堪檢驗。而和他合拍廣告的新北市長候選人侯友宜就更不用說，參選以來主打正義神探形象，還批評對手蘇貞昌對市政不熟，但上了辯論台卻化身「每日一字」講解自己的名字，對所有的質疑都逃避，市政問題也回得「2266」。筆者看了這兩場政見會和辯論會，只能說上了辯論台就無法包裝，這兩人根本就是自爆的「流沙包」，網友封為南北「草包連線」當之無愧。

新北市長候選人侯友宜參選以來，主打正義神探形象，還批評對手蘇貞昌對市政不熟，但上了辯論台卻化身「每日一字」講解自己的名字，對所有的質疑都逃避，市政問題也回得「2266」。（辯論直撥截圖）

高雄市長選舉公辦政見會10日舉辦，會後陳其邁「耳機」爭議席捲網路，事後被證實造謠，可見為網路上操作要掩蓋韓國瑜政見會表現比璩美鳳還差、不堪一擊的事實。韓國瑜在政見會上，不但先前信口提出的愛情摩天輪等政見被對手一一戳破，也毫無具體論述，只是不斷重申「高雄要變成又年輕又有錢的城市，讓來到這裡的人玩得好爽、好棒、好快樂」，完全是泡沫式發言。韓國瑜參選至今被塑造成網紅，但不但被揭發立委任內質詢率吊車尾，還說出高雄要禁止集會遊行，藍營老政客的草包真面目完全不堪檢驗。

高雄市長選舉公辦政見會10日舉辦，會後陳其邁「耳機」爭議席捲網路，事後被證實造謠，可見為網路上操作要掩蓋韓國瑜政見會表現比璩美鳳還差、不堪一擊的事實。圖為根據本報記者拍攝當天的政見會畫面，清楚可見陳其邁右耳沒戴耳機。（資料照）

侯友宜在12日的新北市長候選人公辦辯論會上，表現更是令人嘆為觀止。不但對於所有諸如文大包租公、徐自強冤案的質疑都閃躲不答，還反指對手是「東廠又來了」。面對深澳電廠議題狂跳針，還批評假牙政策說「老人會為了裝假牙拔真牙」。更誇張的是在12分鐘的申論時間還一度化身「說文解字」老師，告訴大家他的名字叫做侯友宜，侯台語唸做「厚」，厚拆開就是「ㄏ日子」，要讓人民過好日子云云。這是哪門子申論？只能說「頗ㄏ」！ 而在辯論會隔天，侯友宜為了掩飾自己表現差的事實，還刊登報紙廣告說自己是「正步」對手是「奧步」，他忘記自己不斷說對手老、還罵對方是87嗎？根本是做賊喊抓賊。

侯友宜和韓國瑜參選以來策略相近，都是模仿柯文哲，不談統獨、不談自家國民黨色彩，想被包裝成不分藍綠的素人。但韓國瑜是國民黨黃復興黨部出身，侯友宜更是「朱習會」朱立倫的副手；一個說要恢復戒嚴，另一個則是讓辯論當天的抗議者被警方暴力對待。而在這兩場全國播出的政見會和辯論會後，可以發現這兩位不熟市政的「草包連線」根本不堪一擊，相信新北市、高雄市的選民也都看在眼裡！

（新北市民，自由業）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com