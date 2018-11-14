自由開講》文大包租公到新莊養地王，侯友宜要再扯幾個謊？

文大包租公到新莊養地王，侯友宜要再扯幾個謊？（資料照）

◎李柏毅

今年三月，國民黨還在進行新北市長黨內初選時，周錫瑋說過：選舉是很殘酷無情的檢驗；唯有經過檢驗的人，才是準備好的人。這段話，現在看來應該是周錫瑋真心的忠告，只是那時候的侯友宜，恐怕只認為是競爭對手無謂的抹黑及攻訐。那時侯友宜的另一個競爭對手金介壽，也曾公開喊話，呼籲侯友宜避得了一時，避不了以後選舉。

現在回頭看當時初選時的交鋒，這些國民黨內前輩的話還真沒錯。侯友宜參選前，還是當年英勇的神探，即使是國民黨議員金介壽、李慶元等質疑侯是「三億警長」、「101包租公」、跟黑道掛勾等，也無損他鐵漢的形象。侯對這些質疑的回應，和現在的回應一模一樣，反過來指控對方惡意抹黑，卻不正面回答爭議。

後來的事情大家都知道了，從侯家的文大宿舍收租超過三億元，卻違反土地法規，被北市府裁定為違法租用，導致北市府最近還被監院糾正。爭議不只如此，侯家大群館還被爆料切割99個門牌，利用房屋稅條例漏洞避稅，20多年來都沒繳過一毛房屋稅，因此被台北市長柯文哲批評「這麼大一棟房子卻課不到稅很奇怪」。此外，經營文大宿舍的又昱公司，被踢爆是空殼公司，還被監院爆料欠稅逾百萬元，且侯友宜一開始謊稱公司是「太太娘家的」，跟他無關，卻被股權資料打臉，公司股權全在侯友宜三個女兒名下，從頭到尾都是侯家財產。侯家合法理財、合法投資，本來沒有問題，但侯友宜每次面對自家財產爭議時，總是說謊在先，之後推卸責任，被證據打臉時，就避不回應、指控是對手對他人格及家人的抹黑，是選舉奧步，先推、後躲、再抹三部曲，最後只讓爭議愈滾愈多。

近來侯家新莊購地爭議也是如此。原先立委提出侯家在新北市副市長任內陸續購入新莊土地，部分是以公司名義購地，是否在避稅、在養地？或是在等都更？侯友宜大可清楚交代，一部分是繼承、一部份是購買，自然就不會有後續爭議。但侯第一時間卻只說土地是太太「繼承」而來的，這就是說謊。在辯論會上，侯友宜提出的新說法是「為幫別人解決問題購買畸零地」同樣被指說謊，事實上，侯家（侯妻及又昱公司）購買的土地是新莊捷運站旁七八十坪的精華土地，光公告現值就千萬元以上，怎會是侯所稱的「畸零地」？

近來侯家新莊購地爭議也是如此。圖為國民黨新北市長候選人侯友宜拍攝都更三箭宣傳片。（圖取自侯友宜官方TV ）

說一個謊，就要再繼續說更多謊來圓。這個道理，當刑警數十年的侯副市長不會不知道。一次說清楚，才不會啟人疑竇。而候選人如何處理財產、如何回應爭議，以什麼樣的態度進行危機處理，是在檢驗未來市長的道德操守，以及誠信，這都是選舉必經的過程，建議侯副市長，誠實面對，不要再重蹈文大宿舍案的覆轍。

（新北市民，自由業）

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