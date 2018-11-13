自由開講》朱市長的非核家園，說一套作一套

林法正／中央大學電機工程學系講座教授、台電公司常務董事

「以核養綠」公投議題吵得沸沸揚楊，前總統馬英九更跳出積極呼籲，主張2025年台灣的核電占比要高達20%，這代表著且核一廠、核二廠、核三廠在使用年限到期（已使用40年）後，要再延役，甚者，還需要重啟蓋了20年還沒蓋好的核四，此主張令人心驚膽跳，更忽略對於整體電力系統的思考，只一味進行政治操作。

台灣因為地質條件，除了有核電廠運轉之安全疑慮外，使用過的核燃料（俗稱核廢料）無處儲存才是真正難解的問題。用過核燃料在退出反應爐之後，會暫時存放在核電廠的燃料池內，透過冷水循環對流系統，使用過核燃料先初步降溫。但有相當大的安全風險，因為在高溫及輻射下，需維持燃料池內安全補水系統及爐水淨化系統之功能，才能確保燃料池的安全，一旦發生天災或是人禍，導致核電廠內失去電力供給，具有高溫及高輻射的燃料棒在水池內，將會引發不可收拾的可怕後果。

而我要告訴大家的是，台灣的核電廠運作了快40年，因為找不到用過核燃料的儲存場址，所以目前所有的用過核燃料都在核電廠的水池內，也就是一直處在一個前面所說的不穩定狀態。而為降低使用過的核燃料放在核電廠內之安全風險，台電必須強化安全運維，十年所累計增加之運維預算約40.5億元，這都是40年前使用核電所始料未及的成本，而隨著環保意識抬頭，國際上的核電成本也越來越高，才會一間間核電公司接連出現財務問題。

台灣的核電廠因為找不到用過核燃料的儲存場址，目前所有的用過核燃料都在核電廠的水池內，而為降低使用過的核燃料放在核電廠內之安全風險，台電必須強化安全運維，十年所累計增加之運維預算約40.5億元，這都是40年前使用核電所始料未及的成本。（本報資料照）

其實，台電也知道找到「最終」場址很困難，所以為了降低燃料池的成本和風險，希望先有「中期」乾式貯存設施。例如台電於核一廠建置使用過的核燃料之中期乾式儲存設施，相關設施都已經完工，就只差水土保持的相關執照取得後就可以使用，但由於新北市政府遲遲不願核發水土保護措施完工證明，已經對核一廠除役時間（2018年底）造成影響。核一廠若無乾貯設施，會造成反應爐中使用過的燃料無法移至用過燃料池，則反應爐及相關高輻射管路皆不能除污，造成用過燃料池、反應爐、反應器廠房及其他相關設施皆無法除役。讓這些高危險的用過核燃料都在水池裡，遲遲無法進行安全的中期乾貯，朱市長，這難道是您所謂的非核家園嗎？

所以本人認為，朱市長的非核家園是假，呼應前總統馬英九的以核養綠才是真，我們呼籲朱市長提不要批著反核的外衣，但行擁核之實。

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