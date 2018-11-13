胡，怎麼說》假、霸、歪、騙、恨，這5字可奪天下？

假、霸、歪、騙、恨，這5字是藍赤洪流奪天下的狠招，如果恨字橫行得逞，將會毀掉台灣、毀掉民主。 台灣的選民們，你的一票，要用來阻止恨？或助長恨？

沒有最超過，只有更超過；沒有最卑鄙，只有更卑鄙...。

選舉最後10多天，藍、赤網軍「假、霸、歪、恨、騙」狠招齊出，意圖靠這5字奪天下！

台灣是言論自由國家，沒有「習禁評」，藍、赤媒體及網軍卻把中國那套「習禁評」，移植到台灣搞「韓禁評」，標準大致跟「習禁評」一樣，就是只准宣揚「韓國瑜永遠是對的」，即使他像王祿仔仙「騙」、信口開河太荒謬、1錯再錯3456錯...，也要祭出「韓禁評」，你敢違反韓禁評，藍赤媒體及網軍霸凌就上門，惡毒言詞謾罵，對你人身攻擊...。這是「霸」字狠招。

被霸字狠招攻擊的一長串名單，如尹立、紀華朗、陳國華、柯一正、小野...等等。最新遇襲的是歌手詹雅雯，她被公認是歌好、人美、心善行善的光明天使，並沒有藍綠，只因受邀在陳其邁的場子獻唱，竟遭無恥無極限的赤網軍及韓粉霸凌污衊。

「假」、「歪」，則是藍赤網軍及韓粉攻擊韓國瑜對手的兩毒招。遭最密集飽和攻擊的是蔡英文總統，最近則攻擊鎖定陳其邁，像耳機事件，因韓國瑜在辯論會上，政見表現就如草做的包子還空心，不但狂輸陳其邁，連璩美鳳有比他強。

藍赤網軍及韓粉竟在事後憑空捏造一個子虛烏有的耳機，硬加掛在陳其邁耳上，誣指陳有人打pass作弊才勝韓。這是比羅織莫須有罪名更惡毒的手段，在造假被抓包後，藍赤媒體、名嘴、網紅、韓粉竟不認錯還硬坳，根本就是下三濫！

挺韓陣營找藍軍網紅、黨代表等當臨時演員，演出果農或其他行業弱勢者，向韓國瑜下跪陳情，藍赤媒體、網軍大肆報導傳播，藉此大罵政府，把韓國瑜塑造成救星。其實，那都是演戲、都是假，演員被抓包了，編劇、導演是誰，不問可知，但挺韓陣營不但沒有收掉戲棚，還變本加厲加碼演出，藍赤媒體一播再播，簡直不知羞恥為何物。

歪曲事實唱衰對手，最新的一件就是邱議瑩在陳其邁旗美場結束時，對現場不願離去的3萬支持者表達感動、感恩講的「大家沒離開」，藍赤媒體卻扭曲為她哭求「大家不要離開」。藍赤媒體看不起台語、所以台語聽不懂？早就預謀歪曲亂報？應該以上二者皆是，「歪」曲事實、顛倒是非，本就是藍赤陣營的毒招。

「大家沒離開」，被扭曲為哭求「大家不要離開」。「歪」曲事實、顛倒是非，本就是藍赤陣營的毒招。（陳其邁辦公室提供）

假、霸、歪、騙4字，在未來決戰10天，會更頻仍、更狠毒、更肆無忌憚，歸結藍赤陣營操作的就是「恨」字，恨改革、恨權貴統治不再、恨文化霸座不再、恨年金被減、恨...。

假、霸、歪、騙、恨，這5字是藍赤洪流奪天下的狠招，如果恨字橫行得逞，將會毀掉台灣、毀掉民主。 台灣的選民們，你的一票，要用來阻止恨？或助長恨？