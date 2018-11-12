hinac》《龍王的工作》－來大阪，當一次龍（蘿）王吧！

穿過了JR車站後，大樓林立的辦公區倒是一片寂靜。伴隨著灑落的陽光而行，庶民的氣味與一口氣降低的天際線出現在眼前，這裡就是大阪地區拉麵店的一級戰區，以及《龍王的工作》故事中的主要場景：大阪福島地區。

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誠然，看《龍王的工作》確實比起同樣是以將棋為主題的作品《三月的獅子》更像看「爽片」。

三桂將棋店前的一行人，夜叉神天衣要變得更強大的開始。（作者提供）

無論是文字或動畫改編，《龍王的工作》的節奏都呈現一種明快亦有韻律的感覺，動畫大量描寫圍繞著男主角九頭龍八一身邊不同年紀但可人的女性友人或弟子。雖然這片偶有內心掙扎與苦痛，但跟更貼近真實、常常需要隨著劇情忽上忽下欣賞的《三月的獅子》實在有著不同的觀影氣氛，那個JS研腳底按摩實在令人……咳咳。加上動畫版總作畫監督活像從動畫中走出來、現實中也有女流棋士以劇中角色空銀子的cosplay扮相上了電視節目，更讓《龍王的工作》作品充滿話題性與傳奇性。但最大的不同，除了主角已經拿到了將棋界重要頭銜「龍王」外，就是以大阪作為主要舞台了。

趁著到大阪看某聲優演唱會的空檔，從地鐵梅田車站散步出發前往龍王家。比鄰的JR大阪站一帶，除了有片頭中好認的摩天輪，連接數個百貨與私鐵線總站的御堂筋南口即是片頭中「JS研」出現的場所，這裡是大阪購物的天堂，也有著川流不息的人群，但穿過了JR車站後，大樓林立的辦公區倒是一片寂靜。伴隨著灑落的陽光而行，庶民的氣味與一口氣降低的天際線出現在眼前，這裡就是大阪地區拉麵店的一級戰區，以及故事中的主要場景：大阪福島地區。

來到了故事中曾經出現的錢湯浴場「長命の湯」（現實中稱為「延命湯」），這是一間有著現代化外觀的公共澡堂，跟一般想像的澡堂風情有點落差，「清水模與一般澡堂給人的形象實在很不搭嘎⋯」我這樣想著。但四周盡是潮到出水的餐廳，甚至對面就是有名的大阪OL燒肉名店，或許福島地區正在進行一段現代與傳統交融的掙扎期吧。

故事中曾經出現的錢湯浴場「長命の湯」（上），現實中稱為「延命湯」下圖是非常現代化外觀的延命湯，處在巷弄之間。（上圖取自網路，下圖為作者提供）

跨越鐵道，另一邊則是傳統商店街，也是九頭龍八一在大阪的落腳處。路頭的商店街招牌，甜甜圈店的外牆，都出現在故事後段，雛鶴愛與八一的對手戲中；向商店街中走去，JS研在片頭曲中留下倩影的立吞屋隨即可得，至於八一的住所也不難尋，就在一間理髮廳樓上，沒有跟一些作品一樣刻意隱瞞位置，而是老老實實的座落在商店街中。

片尾JS研出現的一景（上），就在福島站旁的聖天通商店街（下）。（上圖取自網路，下圖為作者提供）

九頭龍八一的住處。（上圖取自網路，下圖為作者提供）

跟《三月的獅子》中描繪的桐山零不同，八一選擇了離將棋會館很近的商店街中落腳，近到跨越高架橋後就是將棋會館，事少可能沒有，但「錢多·離家近」實在不能否認，不禁讓人悟出為何雛鶴愛能夠常常與師父一起出沒在會館，為何也這麼容易「捉姦」了。

關西將棋會館，在《三月的獅子》也曾出現過。（圖：作者提供）

將棋會館的一、二樓就算不是職業棋士也能自由出入。二樓的「道場」就是故事中八一指導天衣之處。假日則會有非常多小朋友來切磋棋藝，跟故事中的感覺如出一徹。工作人員調和不同程度棋手的指示透過廣播系統播送，從相同程度的「振り駒」到差了七段的「二枚落ち」都聽得到，幾乎不浪費時間的棋手、低著頭緊盯著棋盤謹慎下棋的棋手……後者剛好是個長直髮的小女孩，雖然髮型裝扮不盡相同，但還是令人想起了會在鏡頭前搖屁屁的鶵鶴愛。 一個小正太滿頭汗的跑到場外休息區，找的應該是他老爸。

「那傢伙超強」

「還要再下嗎」

「我想喝飲料，等下再一局吧」

用著大阪腔對話的兩人，不知道他對上的是怎樣的角色呢？

如果說道場是正太與蘿莉的天下的話，大阪南邊的將棋俱樂部就是成年人的天國了。

大阪動物園以西的商店街區，充滿著「大阪味」。超大的河豚招牌、串炸店跟通天閣，不僅是這區的標記，也是許多旅遊書的指標。通天閣下的王將與棋盤，曾出現在動畫片頭空銀子的畫面中，而稍微往南走去，則可以進入宛若時間靜止在上個世紀的日本的鏘鏘橫丁商店街，裡面有一間可能開店至今都沒改過裝潢的將棋俱樂部「三桂CLUB」，也就是天衣跟大阪歐巴桑切磋的地方。

三桂CLUB的價格表，與故事中完全一樣！（上圖取自網路，下圖為作者提供）

從故事以JR地下道起頭不難猜出眾人應該是搭乘大阪環狀線到此的，畢竟福島站過來這樣確實最方便，製作組忠於現實的安排應該會讓大阪人會心一笑吧。 或許店員也知道我這個外行人的來意，除了在外頭拍攝外，他也大方讓我走進尚未營業的俱樂部內「巡禮」。我在天衣下棋的地方坐下，靜靜的，用自己的五感體會故事，對菸味有點敏感的人可能不會太舒服就是了。

三桂CLUB內部，開店後總是有許多大阪人在這對弈。（圖：作者提供）

關西將棋會館的一樓是餐廳「Eleven」，前往道場的那天，我沒在鏘鏘橫丁吃串炸，或是去大排長龍的拉麵店湊熱鬧，而是來到這裡用餐，感受一下故事中的氣氛。餐廳內的氣氛跟動畫中一模一樣，和風洋食與沈穩的裝潢，加上親切的服務生與廚師，整整超過這不過是一餐日幣千元套餐的價值。接鄰的將棋會館販賣部，也曾經出現在動畫當中。這裡雖然沒有賣《龍王的工作》的周邊，但跟將棋或棋士相關的東西可是一應俱全。我看上了掛在櫃檯前，將棋作成的小吊飾，銀將發現！

Eleven餐廳內部，穩重的和風洋食餐館風格，十分迷人。（圖：作者提供）

「銀將是最後一個了喔」店員對拿著銀將吊飾的我說。

「（銷量）銀了啊！」我在心中暗暗為那個不擅言詞，但卻有時超級主動的銀子吶喊著。

銀了！。（圖：作者提供）